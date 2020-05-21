По предварительным данным, 8 мая девушка загрузила на сайт «Бессмертного полка» фотографию Гитлера, указав его как героя Великой Отечественной войны и Второй мировой. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

Россиянка попала под следствие за фото Гитлера в «Бессмертном полку»

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 1,1K

Общество Путин дал оценку системе образования РФ в условиях пандемии «Окончание нынешнего учебного года выдалось сложным, но сразу хочу сказать, что российская система образования и наши школьники, студенты, их наставники выдержали эти испытания достойно», — подчеркнул глава государства. 25

Общество Рособрнадзор объявил даты проведения ЕГЭ Единый государственный экзамен по русскому языку пройдет в два дня — 2 и 3 июля. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в Рособрнадзоре. 1

Политика СМИ узнали о решении США выйти из Договора по открытому небу Администрация президента США Дональда Трампа 21 мая уведомила власти других стран о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств, сообщает Associated Press.

Происшествия Боровичи вышли на пикет в поддержку задержавших педофила полицейских В Боровичах в Новгородской области люди организовали пикет в поддержку полицейских, задержавших педофила.

Политика В Москву доставили американские аппараты ИВЛ В МИД России напомнили, что Россия ранее также безвозмездно передавала аппараты ИВЛ американцам. 4

Политика Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский. 7

Шоу-бизнес Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова. 16

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи. 6

Общество Коронавирусом переболели еще пять депутатов Госдумы Коронавирусом переболели еще пять депутатов Госдумы. У них обнаружили антитела, - сказал сегодня спикер нижней палаты Вячеслав Володин. 69

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 1K

Здоровье Депздрав опроверг сообщения о снижении онкологической помощи москвичам Как отметили в ведомстве, ни один городской стационар, оказывающий помощь онкологическим пациентам, не был закрыт или перепрофилирован в период пандемии. 84

Общество Навка вылечилась от коронавируса Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка вылечилась от коронавирусной инфекции. 436

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 554

Общество Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан. 51

Политика Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами министра обороны страны Сергея Шойгу, который 21 мая отмечает 65-летие, сообщили в пресс-службе Кремля. 1,1K

Футбол В FIFPro считают неприемлемым наказание игроков за нежелание тренироваться во время коронавируса Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) считает неприемлемым возможное наказание игроков, которые опасаются тренироваться во время пандемии коронавируса.

Наука Древнейшие жители Байкала оказались родичами коренных американцев Результаты показали, что владелец зуба имел ту же генетическую смесь древних северо-евразийских (ANE) и северо-восточноазиатских (NEA) предков, что и коренные американцы. 25