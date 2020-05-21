Происшествия

ТАССТАССЖительницу Тульской области подозревают в реабилитации нацизма

Следователи по материалам УМВД возбудили уголовное дело в отношении жительницы Тульской области по подозрению в реабилитации нацизма. Об этом сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по региону.
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Еще одно уголовное дело завели из-за публикации фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Эхо Москвы14:03

СКР возбудил еще одно дело за портрет Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Коммерсантъ06:04

Загрузившая Гитлера в «Бессмертный полк» россиянка стала фигурантом дела о реабилитации нацизма

Фонтанка.Ру05:28

Жительницу Тульской области подозревают в реабилитации нацизма

ТАСС05:35

В Туле возбудили дело из-за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

RT на русском04:49

В Тульской области завели дело из-за фото Гитлера на «Бессмертном полку»

РИА Новости04:40

На жительницу Тульской области завели уголовное дело из‑за фотографии Гитлера в «Бессмертном полку»

Медиазона04:09
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Футбол

«Неман» победил «Торпедо-БелАЗ»

Спорт-Экспресс 13:55
Общество

В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции

В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
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Forbes составил рейтинг богатейших наследников России

ТАСС 03:34
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Гаджеты

У двухлетних Poco F1 и Xiaomi Mi 8 тоже есть «рентгеновское» зрение

Шумиха вокруг обнаруженной в новом флагманском смартфоне OnePlus 8 Pro функции «рентгеновского» зрения продолжается.
iXBT.com вчера в 22:57
Политика

Трамп объявил о выходе США из договора об открытом небе

Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из договора об открытом небе, передает AFP.
Ведомости 13:45
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Общество

Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения режима ограничений, введенного из-за коронавируса.
РИА Новости 13:13
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Игры

Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia

Игромания.ру 19 мая в 13:40
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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами

Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
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Экономика

Фонд Morgan Stanley инвестировал в основанную россиянином IT-компанию

Ecwid была создана в Ульяновске в 2009 г. россиянином Русланом Фазлыевым, с тех пор стартап перевел часть команды в США.
Ведомости 07:29
Общество

Путин назвал дату проведения ЕГЭ

ЕГЭ начнётся 29 июня, аттестаты выдадут всем ученикам без исключения, сообщил Владимир Путин.
Время Пресс 08:06
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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
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Общество

Собянин назвал дату начала тестирования москвичей на антитела к вирусу

17 мая Собянин сообщил, что москвичи смогут оформить электронную запись на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу.
РБК 12:47
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Общество

Названа дата проведения парада Победы и голосования по Конституции

Парад Победы и голосование по Конституции могут провести в один день. Предварительная дата – 24 июня 2020 года.
9111.ru вчера в 03:24
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Общество

Число погибших от коронавируса в Турции возросло на 28 человек

Число погибших от коронавируса в Турции выросло на 28 до 4 тыс. 199 человек, а число новых подтверждённых случаев заболевания выросло на 1 тыс. 22 и составило 151 тыс. 615 человек.
Московский Комсомолец Турция вчера в 02:01
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Общество

Санатории Краснодарского и Ставропольского края заработают с 1 июня

Санатории Краснодарского и Ставропольского края откроются уже первого июня, а в Крыму - после 15 июня.
Общественное телевидение России 07:16
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Армия и оружие

В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

«Согласно Указу Верховного главнокомандующего Донецкой народной республики, подразделения Народной милиции ДНР приведены в высшую степень боевой готовности», — заявил замглавы управления милиции ДНР Эдуард Басурин.
RT на русском вчера в 10:24
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Шоу-бизнес

Полина Гагарина после развода оставит своего мужа без недвижимости

Недавно стало известно, что Полина Гагарина собирается развестись со своим мужем Дмитрием Исхаковым.
Discover24 03:31
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Общество

Власти Кубани продлевают карантин до 6 июня

В Краснодарском крае решено продлить карантин по коронавирусной инфекции до 6 июня.
Вести.Ru 06:57
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Общество

Тульская медсестра работала в прозрачном защитном костюме

Сотрудница клинической больницы в Тульской области стала известной на всю страну после того как появилась на работе в прозрачном спецкостюме, под которым виднелся купальник.
ИнфоСМИ вчера в 05:41
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Киберспорт

Выход шутера Valorant состоится 2 июня

Матч ТВ 11:16
Музыка

Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории Евровидения

Клип российской группы Little Big на песню "UNO" стал самым быстрорастущим в истории YouTube канала Евровидения-2020, говорится на официальном сайте песенного конкурса.
Радио Sputnik 12:07
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
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Политика

Украина обвинила парламент Болгарии в манипуляции

Министерство иностранных дел Украины обвинило в манипуляциях парламент Болгарии, принявший декларацию о влиянии административно-территориальной реформы в Одесской области на права местной болгарской общины.
Lenta.ru 02:52
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Гаджеты

Huawei представила бюджетные смартфоны серии Y в России

Huawei представила для российского рынка три новых бюджетных смартфона серии Y – Huawei Y5p, Y6p и Y8p.
The GEEK 05:06
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Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
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Футбол

В РФС назвали возможные даты старта нового сезона РПЛ

На брифинге Российского футбольного союза (РФС) были названы даты начала нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) при условии, что нынешний будет возобновлён.
RT на русском 12:57
Экономика

Дочерним компаниям системообразующих компаний дадут льготные кредиты

Документ позволяет дочерним организациям системообразующих организаций претендовать на льготный кредиты.
News.ru 13:19
Кино

Режиссеры «Великолепного века» снимут сериал о современнике султана Сулеймана

Создатели сериала "Великолепный век" братья Ягмур и Дурул Тайлан снимут теленовеллу об османском военачальнике XVI века Хайреддине Барбароссе, сообщают "Дни.ру".
Москва 24 06:08
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Гаджеты

Apple выпустила «коронавирусное» обновление для iPhone

Компания Apple выпустила обновление для своих смартфонов iPhone, которое должно облегчить работу нескольких функций в условиях коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:11
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Происшествия

В московской налоговой инспекции нашли ОПГ мошенников

Почти все документы оформлялись через личный кабинет налогоплательщика, тем самым удавалось избежать прямых контактов между членами ОПГ и другими участниками преступных схем.
Lenta.ru 11:41
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