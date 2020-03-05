с чего всё началось

Суд в Калуге приговорил местного жителя Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима, признав виновным в оправдании терроризма из-за комментария во «ВКонтакте». Об этом РБК сообщила адвокат Любшина Татьяна Молоканова.

Жителя Калуги приговорили к пяти годам за комментарий о взрыве в УФСБ

Политика В парламенте Турции произошла массовая драка В турецком парламенте произошла массовая драка между членами прозападной Партии справедливости и развития (AK Parti) и Республиканской народной партии (CHP), пропагандирующей идеологию турецкого национализма.

Общество Социальные поправки к Конституции поддерживают большинство россиян Социальный блок поправок в Конституцию РФ поддерживают более 90% россиян, так как они соответствуют системе ценностей общества.

Шоу-бизнес Кудрявцеву заменили на Бузову на премии «Муз-ТВ» Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что обиделась на друзей из шоу-бизнеса за то, что они не сообщили ей о назначении певицы Ольги Бузовой на роль ведущей премии «Муз-ТВ».

Общество Силуанов назвал отмирающие профессии в России Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.

Гаджеты Прошла презентация бюджетных смартфонов Realme 6 и 6 Pro Китайская компания Realme провела презентацию новых бюджетных смартфонов Realme 6 и Realme 6 Pro. Об этом сообщается на сайте производителя.

Политика Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен планирует снять свою кандидатуру на участие в президентских США от демократической партии и объявит об этом свою штабу в четверг, 5 марта.

Футбол Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко после матча Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, случившийся между ним и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России.

Армия и оружие Сирия, 5 марта: в ВС Турции сообщили о новых потерях Во время переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Кремле турецкие СМИ сообщили ещё об одной потере в личном составе военнослужащих, участвующих в операции на территории Идлиба.

Политика Минэкономразвития объявило о победе в споре с Украиной о вагонах Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) 5 марта в соответствии с регламентом утвердил опубликованное в начале февраля решение Апелляционного органа ВТО по многолетнему спору России и Украины о поставках украинской железнодорожной техники в Россию.