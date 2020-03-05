Происшествия
РБКЖителя Калуги приговорили к пяти годам за комментарий о взрыве в УФСБ
Суд в Калуге приговорил местного жителя Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима, признав виновным в оправдании терроризма из-за комментария во «ВКонтакте». Об этом РБК сообщила адвокат Любшина Татьяна Молоканова.
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с чего всё началось
Как сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, изначально прокурор запрашивал для него шесть лет и один месяц заключения.РБК12:01
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Жителя Калуги приговорили к 5 годам и 2 месяцам колонии за комментарий о взрыве в Архангельском УФСБ
Новости Архангельска 29.ru11:06
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