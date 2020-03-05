Происшествия

РБКРБКЖителя Калуги приговорили к пяти годам за комментарий о взрыве в УФСБ

Суд в Калуге приговорил местного жителя Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима, признав виновным в оправдании терроризма из-за комментария во «ВКонтакте». Об этом РБК сообщила адвокат Любшина Татьяна Молоканова.
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 глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, изначально прокурор запрашивал для него шесть лет и один месяц заключения.
РБК12:01

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Калужанин получил пять лет колонии за комментарий о взрыве в архангельском УФСБ

Медиазона10:41

Жителя Калуги приговорили к 5 годам и 2 месяцам колонии за комментарий о взрыве в Архангельском УФСБ

Новости Архангельска 29.ru11:06

Жителя Калуги приговорили к пяти годам колонии из-за комментария о взрыве в архангельском УФСБ

Дождь10:44

Жителя Калуги приговорили к пяти годам за комментарий о взрыве в УФСБ

РБК12:01

Житель Калуги получил срок за комментарий в интернете о взрыве в Архангельске

Интерфакс11:36

Житель Калуги получил 5 лет и 2 месяца колонии за одобрение теракта в Архангельске

Коммерсантъ11:15

Жителя Калуги приговорили к пяти годам колонии за комментарий о взрыве в архангельском УФСБ

Новая газета10:55
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В Липецкой области три сотрудника УФСИН погибли в ДТП

Три сотрудника областного управления ФСИН погибли в ДТП в Липецкой области.
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Американский актер Билли Портер рассказал, какой будет фея-крестная в его исполнении в новом фильме о "Золушке", сообщает Daily Mail.
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РИА Новости 03:37
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Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
РБК 03:49
Армия и оружие

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РИА Новости 11:27
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Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

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Экономика

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Курс Bitcoin поднялся выше $9000.
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Обанкротившаяся после теракта над Синайским полуостровом авиакомпания "Когалымавиа" и турецкий туроператор Prince Group подали иск против Египта, потребовав компенсацию в 200 миллионов долларов.
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Общество

Названы главные проблемы при продаже Sukhoi Superjet 100

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