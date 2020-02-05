В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда. Собеседник агентства подчеркнул, что решение об аресте принимала другая инстанция, Лефортовский суд 6 февраля рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения.

с чего всё началось

В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королёва. Об этом сообщили в пресс-службе Лефортовского суда. Из сообщения суда: «Королеву Виктору Петровичу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

В Москве россиянина арестовали по обвинению в госизмене

Экономика Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.

Политика В Конгрессе США сообщили о планах Трампа вернуть Аляску России В попытках навязать общественности миф о вмешательстве России в прошедшие выборы президента США американские политики не гнушаются даже такими абсурдными заявлениями, подогревая "охоту на ведьм".

Политика Сенатор-республиканец Ромни проголосует за импичмент Трампа Сенатор-республиканец, бывший кандидат в президенты США Митт Ромни заявил, что разорвет отношения с партией и проголосует за импичмент Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении властью, сообщает The New York Times.

Происшествия Суд продлил арест подозреваемому в подготовке теракта в Крыму Киевский районный суд Симферополя продлил на два месяца арест Олегу Приходько, подозреваемому в подготовке теракта на полуострове, сообщил РИА Новости его адвокат Назим Шейхмамбетов.

Здоровье ВОЗ заявила об отсутствии эффективных методов лечения коронавируса Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что на данный момент эффективных методов и средств лечения нового коронавируса 2019-nCoV пока не существует.

Общество Счетная палата указала на плохое качество планирования в министерствах Проблема заключается в том, что в самой системе стратегического планирования очень трудно увидеть центральные направления, основные цели, на достижение которых должны работать все многочисленные плановые показатели федеральных министерств.

Авто Презентован новый внедорожник Cadillac Escalade Моторная гамма пятого поколения внедорожника теперь состоит из 6,2-литровго V-образного восьмицилиндрового мотора мощностью 426 л.с. Также Escalade получил трёхлитровый 281-сильный дизельный мотор.

Культура Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.