Происшествия

НТВНТВВ Москве россиянина арестовали по обвинению в госизмене

В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королёва. Об этом сообщили в пресс-службе Лефортовского суда. Из сообщения суда: «Королеву Виктору Петровичу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».
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с чего всё началось

Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене

В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда. Собеседник агентства подчеркнул, что решение об аресте принимала другая инстанция, Лефортовский суд 6 февраля рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения.
РИА Новости05:12

Подробнее о событии

Суд в Москве сообщил об аресте россиянина за госизмену

РБК06:35

Россиянин арестован по обвинению в госизмене

ТАСС05:13

В Москве гражданин России арестован за госизмену

RT на русском05:47

Россиянина арестовали за госизмену

Lenta.ru05:38

В Москве мужчину арестовали по обвинению в госизмене

Коммерсантъ05:32

Суд арестовал россиянина по обвинению в госизмене

Известия05:49

Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене

РИА Новости05:12
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Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Коммерсантъ 15:24
Экономика

Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса

Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
REGNUM вчера в 19:16
Футбол

ЦСКА обыграл «Норшелланн» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс 14:24
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Коммерсантъ 01:34
Политика

В Конгрессе США сообщили о планах Трампа вернуть Аляску России

В попытках навязать общественности миф о вмешательстве России в прошедшие выборы президента США американские политики не гнушаются даже такими абсурдными заявлениями, подогревая "охоту на ведьм".
Южный Федеральный вчера в 07:30
Политика

Пелоси после речи Трампа в Конгрессе разорвала текст его выступления

РЕН ТВ вчера в 23:26
Происшествия

Власти назвали причину крушения самолета в Стамбуле

Причиной аварийной посадки самолета Pegasus Airlines стали плохие погодные условиях, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.
РБК 14:31
Общество

Лукашенко объяснил задержание директоров всех сахарных заводов страны

Разницу взятками отдавали директорам заводов, сказал Александр Лукашенко журналистам во время посещения бумажной фабрики в Гомельской области.
Говорит Москва вчера в 03:48
Политика

Путин остановил кортеж на улице, чтобы пообщаться с жителями Череповца

Комсомольская правда вчера в 07:06
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Происшествия

Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси

Военное обозрение 12:22
Политика

Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале «1+1»

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов призвал "не спекулировать фактами" в связи с обысками на телеканале "1+1" и заявил, что речь об ущемлении свободы слова не идет.
РИА Новости 15:59
Политика

Сенатор-республиканец Ромни проголосует за импичмент Трампа

Сенатор-республиканец, бывший кандидат в президенты США Митт Ромни заявил, что разорвет отношения с партией и проголосует за импичмент Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении властью, сообщает The New York Times.
Коммерсантъ 15:12
Армия и оружие

Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США

Из-за активности российских подводных лодок восточное побережье Соединенных Штатов перестало быть "тихой гаванью" для американского флота.
РИА Новости 15:41
Шоу-бизнес

66-летняя Елена Проклова показалась без макияжа

66-летняя актриса Елена Проклова появилась на публике без макияжа.
Paparazzi.ru вчера в 09:43
Авто

Обновленный Hyundai Solaris для РФ показали на фото

Пока питерский завод Hyundai во всю осваивает выпуск обновленного Hyundai Solaris, его первые экземпляры уже показывают публике.
Автоновости дня 07:51
Происшествия

Суд продлил арест подозреваемому в подготовке теракта в Крыму

Киевский районный суд Симферополя продлил на два месяца арест Олегу Приходько, подозреваемому в подготовке теракта на полуострове, сообщил РИА Новости его адвокат Назим Шейхмамбетов.
РИА Новости 11:26
Общество

Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе

Ранее в администрации города сообщили, что обсуждают вопрос об ограничении подачи воды в Симферополе.
РБК 13:40
Общество

Граждан России эвакуировали из Китая в дискомфортных условиях

О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
Красная весна 14:18
Шоу-бизнес

Евгений Петросян озвучил размер своей пенсии и рассмеялся

GreatLove 14:57
Армия и оружие

Сирийская армия освободила город Саракиб, сообщил источник

РИА Новости 13:42
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Газета.Ru вчера в 12:05
Армия и оружие

Эрдоган: Турция не хочет обострять отношения с Россией

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар ранее рассказал о нейтрализации 76 сирийских военных в Идлибе в ходе авиационного удара.
RuNews24.ru вчера в 10:05
Здоровье

ВОЗ заявила об отсутствии эффективных методов лечения коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что на данный момент эффективных методов и средств лечения нового коронавируса 2019-nCoV пока не существует.
Известия 10:02
Здоровье

Зубные коронки названы возможной причиной возникновения рака

ToDay News Ufa 03 февраля в 10:22
Общество

Счетная палата указала на плохое качество планирования в министерствах

Проблема заключается в том, что в самой системе стратегического планирования очень трудно увидеть центральные направления, основные цели, на достижение которых должны работать все многочисленные плановые показатели федеральных министерств.
РБК 16:00
Политика

МИД РФ: более 60 российских дипломатов не получили визы США

Более 60 сотрудников МИД России, оформленных для работы в США, ждут американских виз уже несколько месяцев, а некоторые из них — более двух лет.
Коммерсантъ 14:02
Авто

Презентован новый внедорожник Cadillac Escalade

Моторная гамма пятого поколения внедорожника теперь состоит из 6,2-литровго V-образного восьмицилиндрового мотора мощностью 426 л.с. Также Escalade получил трёхлитровый 281-сильный дизельный мотор.
Tvoe-avto.com 15:55
Культура

Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big

Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.
Пятый канал вчера в 14:02
Происшествия

Растет число погибших при сходе лавины в Турции

Число погибших в результате схода двух лавин в провинции Ван на востоке Турции увеличилось до 38, пострадали еще 53 человека.
BFM.ru 10:09
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