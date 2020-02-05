Происшествия
НТВВ Москве россиянина арестовали по обвинению в госизмене
В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королёва. Об этом сообщили в пресс-службе Лефортовского суда. Из сообщения суда: «Королеву Виктору Петровичу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».
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с чего всё началось
В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда. Собеседник агентства подчеркнул, что решение об аресте принимала другая инстанция, Лефортовский суд 6 февраля рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения.РИА Новости05:12
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