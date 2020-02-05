Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЖителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене

Судя по статистике Судебного департамента при Верховном суде, за государственную измену ежегодно получают сроки по четыре-шесть россиян, но в 2016-м был всплеск — сразу 14 приговоров.
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с чего всё началось

Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене

В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда. Собеседник агентства подчеркнул, что решение об аресте принимала другая инстанция, Лефортовский суд 6 февраля рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения.
РИА Новости05:12

Подробнее о событии

Суд в Москве сообщил об аресте россиянина за госизмену

РБК06:35

Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене

РИА Новости05:12

В Москве гражданин России арестован за госизмену

RT на русском05:47

Россиянина арестовали за госизмену

Lenta.ru05:38

В Москве мужчину арестовали по обвинению в госизмене

Коммерсантъ05:32

Россиянин арестован по обвинению в госизмене

ТАСС05:13

В Москве мужчину обвинили в государственной измене

Интерфакс05:49
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Происшествия

В аэропорту Стамбула разбился самолет

BFM.ru 10:51
Политика

Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился

Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Вечерняя Москва вчера в 03:11
Политика

Песков объяснил поправку в Конституцию об индексации пенсий

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал слова главы государства о том, что поправки в Конституцию продиктованы "просто жизнью".
Российская газета 05:34
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Коммерсантъ 01:34
Экономика

Правительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций

Правительство и ЦБ РФ договорились создать постоянно действующий консультационный механизм по оценке ситуации в экономике в связи с реализацией нацпроектов, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
РИА Новости 08:56
Транспорт

В России предложили изменить правила использования шипованных шин

Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Российская газета 08:25
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 23:31
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Футбол

ФИФА отреагировала на сообщения о недопуске России к ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) не располагает новыми данными об участии сборной России в чемпионате мира по футболу 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФИФА.
РИА Новости 06:05
Армия и оружие

Эрдоган потребовал от Дамаска отвода войск в Идлибе

Эрдоган Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийским войскам в Идлибе приходится бороться не только с террористами, от которых они освобождают провинцию, но и с турецкими войсками, отстроившими новые наблюдательные посты.
REGNUM 09:17
Происшествия

Актера из «Великолепного века» приговорили почти к 17 годам тюрьмы

Вести.Ru вчера в 11:06
Общество

Второй борт с россиянами из Уханя прибыл в Тюмень

Второй борт из Уханя с россиянами прибыл в Тюмень, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:09
Политика

В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией

За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4 до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Коммерсантъ 11:01
Политика

В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями

Россия и Соединенные Штаты скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам.
Известия 10:00
Политика

ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
РБК вчера в 12:59
Общество

На Украине намерены повысить тарифы на воду из-за роста зарплат

На сегодняшний день размер среднерыночной зарплаты значительно вырос и в среднем по Украине составляет 12 тыс. гривен или 30,6 тыс. рублей.
REGNUM 05:11
Общество

В Симферополе начнут подавать воду по графику

Аномально засушливая осень и значительный недобор осадков в зимние месяцы заставил власти Симферополя вводить ограничения в водоснабжении.
Российская газета 02:39
Кино

Студия показала, как Фишер добавили в девятые «Звёздные войны»

В сцене с воспоминанием, где Лея встретилась со своим братом Люком Скайуокером, использовали кадры с лицами актёров из пятого и шестого эпизодов, которые выходили ещё в 1980-х.
News.ru 09:22
Политика

На первичных выборах Демпартии в штате Айова лидирует Буттиджич

На предварительных первичных выборах Демократической партии в американском штате Айова по-прежнему лидирует бывший мэр города Саут-Бенд – Пит Буттиджич.
Вести ФМ 07:03
Здоровье

На Украине госпитализировали шестерых студентов из Китая

В Харькове шестерых студентов, прилетевших из Китая, поместили в специальные боксы, сообщило местное издание Kharkiv Today.
REGNUM 07:43
Происшествия

В Подмосковье мужчина на глазах маленького сына убил кота

Радио Sputnik 09:57
Общество

Беларусь надеется на беспошлинные поставки нефти из Казахстана

Представители белорусской стороны заинтересованы в беспошлинных поставках.
ГЛАС.RU 09:27
Политика

Украина заявила о неготовности к возвращению Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич заявил о неготовности страны к возвращению полуострова.
Lenta.ru 10:18
Происшествия

В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына

В Московской области психически больной мужчина зарезал ножом собственного 13-летнего сына.
Российская газета 10:35
Общество

Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами

У черных кредиторов появился новый способ мошенничества, рассказали в Центробанке.
Газета.Ru 04:55
Общество

«Яндекс» устранил сбой в работе сервисов

"Яндекс" полностью восстановил работу сервисов после произошедшего сбоя, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Интерфакс 10:58
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

РБК вчера в 11:51
Общество

Автор объяснил появление грустного Киану Ривза в украинском учебнике

Lenta.ru 10:11
Единоборства

Олег Кашин обвинил Хабиба в дискредитации России

Публицист Олег Кашин считает, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не должен представлять Россию на мировой арене.
Газета.Ru 08:16
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