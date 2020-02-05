Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЖителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене

Судя по статистике Судебного департамента при Верховном суде, за государственную измену ежегодно получают сроки по четыре-шесть россиян, но в 2016-м был всплеск — сразу 14 приговоров.
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с чего всё началось

Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене

В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда. Собеседник агентства подчеркнул, что решение об аресте принимала другая инстанция, Лефортовский суд 6 февраля рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения.
РИА Новости05:12

Подробнее о событии

Суд в Москве сообщил об аресте россиянина за госизмену

РБК06:35

В Москве мужчину арестовали по обвинению в госизмене

Коммерсантъ05:32

В Москве гражданин России арестован за госизмену

RT на русском05:47

Россиянина арестовали за госизмену

Lenta.ru05:38

В Москве мужчину обвинили в государственной измене

Интерфакс05:49

Россиянин арестован по обвинению в госизмене

ТАСС05:13

Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене

РИА Новости05:12
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Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости 01:11
Транспорт

В России предложили ограничить использование шипованных шин

На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
РБК 09:35
Общество

Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса

Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 08:12
Футбол

Кокорин может оказаться в «Рубине» или «Балтике»

Вести.Ru 07:40
Армия и оружие

Washington Examiner (США): Россия и Китай могут атаковать американские корабли в их портах, считает американский адмирал (Washington Examiner)

Россия и Китай имеют сегодня возможность атаковать корабли Военно-морских сил США, когда они находятся в американских портах.
ИноСМИ 07:44
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Армия и оружие

Танк Т-90М успешно прошел госиспытания

Представители «Уралвагонзавода» сообщили об успешных государственных испытаниях российского танка Т-90М «Прорыв».
Известия вчера в 21:05
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
ToDay News Ufa 03 февраля в 19:42
Музыка

Американский дирижер назвал Крым «замечательной частью мира»

Американский дирижер и художественный руководитель оркестра "Камерата Армония" (Германия) Арман Тигранян заявил, что Крым является "замечательной частью мира", где он чувствует себя, "как с родными людьми".
РИА Новости 05:03
Происшествия

В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека

В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Газета.Ru 07:43
Экономика

Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам

«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
РБК вчера в 07:07
Общество

В Симферополе вводят график подачи воды

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
REGNUM 03:05
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

Газета.Ru 02:40
Футбол

Смолов назвал главную проблему российских игроков за рубежом

Напомним, Смолов стал футболистом «Сельты» в конце января, перейдя из «Локомотива» на правах аренды.
Vprognoze.ru вчера в 16:10
Политика

Путин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации

По словам президента, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин доложил ему о работе по оптимизации административных процедур и внедрении передовых цифровых технологий в деятельности министерств и ведомств.
РБК 09:40
Наука

В Томске создали рекордно яркий лазер видимого диапазона

Российские физики из Института сильноточной электроники СО РАН в Томске добились генерации импульсов лазерного излучения с мощностью в 40 тераватт — это рекорд для источников света видимого диапазона.
N+1 03:45
Общество

В Великобритании нашли десятки скелетов со связанными руками

В могиле, о которой пишет портал Live Science, покоились сорок два скелета со связанными руками.
Planet Today 03:40
Общество

В Туркмении мужчинам старше 40 запретили красить волосы в черный цвет

В государственных учреждениях и предприятиях одного из районов Туркмении мужчинам старше сорока запретили красить волосы в черный цвет.
Lenta.ru 07:31
Армия и оружие

Эрдоган потребовал от Дамаска отвода войск в Идлибе

Эрдоган Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийским войскам в Идлибе приходится бороться не только с террористами, от которых они освобождают провинцию, но и с турецкими войсками, отстроившими новые наблюдательные посты.
REGNUM 09:17
Общество

Лукашенко объяснил задержание директоров всех сахарных заводов страны

Разницу взятками отдавали директорам заводов, сказал Александр Лукашенко журналистам во время посещения бумажной фабрики в Гомельской области.
Говорит Москва вчера в 03:48
Политика

В РФ введен запрет на транзитные авиаперелеты иностранцев из Китая

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России с 4 февраля прекращены транзитные авиаперелеты иностранцев, прибывающих из Китая.
Интерфакс 07:47
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК вчера в 11:51
Политика

Путин заявил об отсутствии другого шанса на реализацию нацпроектов

Президент России Владимир Путин заявил, что другого шанса для реализации национальных проектов и других целей развития в ближайшие годы может не представиться.
Известия 08:50
Футбол

Голы Караева и Шкурина принесли ЦСКА победу над «Ориуэлой»

ЦСКА в товарищеском матче на сборе в Испании обыграл команду «Ориуэла» из третьего испанского дивизиона со счетом 2:0. Голы в составе армейцев забили Давид Караев и Илья Шкурин.
Спорт-Экспресс 08:01
Армия и оружие

В сети появилось видео испытаний боевого модуля АУ-220 М

На YouTube-канале пресс-службы корпорации «Уралвагонзавод» появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220 М, передает «Известия.ru».
Мой Брянск 07:21
Футбол

FIFA не подтвердила отстранение России от ЧМ-2022

Международная федерация футбола (FIFA) не подтвердила информацию об отстранении России от чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.
Коммерсантъ 05:48
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Газета.Ru вчера в 12:05
Игры

Sony запустила страницу консоли PlayStation 5

В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
ToDay News Ufa вчера в 16:43
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 23:31
Политика

В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями

США и Россия скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 09:30
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