Происшествия
РИА НовостиЖителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
Судя по статистике Судебного департамента при Верховном суде, за государственную измену ежегодно получают сроки по четыре-шесть россиян, но в 2016-м был всплеск — сразу 14 приговоров.
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с чего всё началось
В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда. Собеседник агентства подчеркнул, что решение об аресте принимала другая инстанция, Лефортовский суд 6 февраля рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения.РИА Новости05:12
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Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
Общество
Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса
Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
Футбол
Кокорин может оказаться в «Рубине» или «Балтике»
Армия и оружие
Washington Examiner (США): Россия и Китай могут атаковать американские корабли в их портах, считает американский адмирал (Washington Examiner)
Россия и Китай имеют сегодня возможность атаковать корабли Военно-морских сил США, когда они находятся в американских портах.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Армия и оружие
Танк Т-90М успешно прошел госиспытания
Представители «Уралвагонзавода» сообщили об успешных государственных испытаниях российского танка Т-90М «Прорыв».
Культура
Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Музыка
Американский дирижер назвал Крым «замечательной частью мира»
Американский дирижер и художественный руководитель оркестра "Камерата Армония" (Германия) Арман Тигранян заявил, что Крым является "замечательной частью мира", где он чувствует себя, "как с родными людьми".
Происшествия
В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека
В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам
«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
Общество
В Симферополе вводят график подачи воды
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
Футбол
Смолов назвал главную проблему российских игроков за рубежом
Напомним, Смолов стал футболистом «Сельты» в конце января, перейдя из «Локомотива» на правах аренды.
Политика
Путин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации
По словам президента, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин доложил ему о работе по оптимизации административных процедур и внедрении передовых цифровых технологий в деятельности министерств и ведомств.
Наука
В Томске создали рекордно яркий лазер видимого диапазона
Российские физики из Института сильноточной электроники СО РАН в Томске добились генерации импульсов лазерного излучения с мощностью в 40 тераватт — это рекорд для источников света видимого диапазона.
Общество
В Великобритании нашли десятки скелетов со связанными руками
В могиле, о которой пишет портал Live Science, покоились сорок два скелета со связанными руками.
Общество
В Туркмении мужчинам старше 40 запретили красить волосы в черный цвет
В государственных учреждениях и предприятиях одного из районов Туркмении мужчинам старше сорока запретили красить волосы в черный цвет.
Армия и оружие
Эрдоган потребовал от Дамаска отвода войск в Идлибе
Эрдоган Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийским войскам в Идлибе приходится бороться не только с террористами, от которых они освобождают провинцию, но и с турецкими войсками, отстроившими новые наблюдательные посты.
Общество
Лукашенко объяснил задержание директоров всех сахарных заводов страны
Разницу взятками отдавали директорам заводов, сказал Александр Лукашенко журналистам во время посещения бумажной фабрики в Гомельской области.
Политика
В РФ введен запрет на транзитные авиаперелеты иностранцев из Китая
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России с 4 февраля прекращены транзитные авиаперелеты иностранцев, прибывающих из Китая.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Политика
Путин заявил об отсутствии другого шанса на реализацию нацпроектов
Президент России Владимир Путин заявил, что другого шанса для реализации национальных проектов и других целей развития в ближайшие годы может не представиться.
Футбол
Голы Караева и Шкурина принесли ЦСКА победу над «Ориуэлой»
ЦСКА в товарищеском матче на сборе в Испании обыграл команду «Ориуэла» из третьего испанского дивизиона со счетом 2:0. Голы в составе армейцев забили Давид Караев и Илья Шкурин.
Армия и оружие
В сети появилось видео испытаний боевого модуля АУ-220 М
На YouTube-канале пресс-службы корпорации «Уралвагонзавод» появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220 М, передает «Известия.ru».
Футбол
FIFA не подтвердила отстранение России от ЧМ-2022
Международная федерация футбола (FIFA) не подтвердила информацию об отстранении России от чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Игры
Sony запустила страницу консоли PlayStation 5
В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Политика
В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями
США и Россия скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.