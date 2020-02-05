Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЖителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене

Судя по статистике Судебного департамента при Верховном суде, за государственную измену ежегодно получают сроки по четыре-шесть россиян, но в 2016-м был всплеск — сразу 14 приговоров.
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с чего всё началось

Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене

В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда. Собеседник агентства подчеркнул, что решение об аресте принимала другая инстанция, Лефортовский суд 6 февраля рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения.
РИА Новости05:12

Подробнее о событии

Суд в Москве сообщил об аресте россиянина за госизмену

РБК06:35

В Москве мужчину обвинили в государственной измене

Интерфакс05:49

Россиянин арестован по обвинению в госизмене

ТАСС05:13

Россиянина арестовали за госизмену

Lenta.ru05:38

В Москве мужчину арестовали по обвинению в госизмене

Коммерсантъ05:32

В Москве гражданин России арестован за госизмену

RT на русском05:47

Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене

РИА Новости05:12
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Происшествия

Стало известно число пострадавших в аварии самолёта в Стамбуле

REGNUM 11:51
Политика

Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»

США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Lenta.ru вчера в 10:19
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Коммерсантъ 01:34
Футбол

Голы Караева и Шкурина принесли ЦСКА победу над «Ориуэлой»

РИА Новости 08:02
Общество

Хуснуллин намерен ускорить строительство ЦКАД

Темпы строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) должны быть ускорены, сообщил журналистам в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
ТАСС 06:00
Общество

Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре

РИА Новости 12:05
Политика

Киев заявил о неготовности к возвращению Крыма

Накануне глава Госдепартамента США Майк Помпео на 1,5-часовой встрече с крымской активисткой Эмине Джапаровой в ходе своего визита в Киев заявил, что Украина потеряла Крым навсегда, у России полуостров никак не отнять.
Газета.Ru 12:07
Футбол

В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022

В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.
REGNUM 06:23
Авто

Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком

Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Коммерсантъ 07:44
Политика

Помпео: Крым навсегда потерян для Украины

Госсекретарь США Майк Помпео, который побывал на Украине 31 января, на одной из закрытых встреч в Киеве сказал, что Крым для Украины потерян навсегда.
Накануне.Ru вчера в 17:33
Общество

В Минздраве назвали сроки разработки вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, сколько времени может занять разработка вакцины против коронавируса.
Профиль 08:32
Общество

В Китае упала смертность от коронавируса

Напомним, еще 1 февраля в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР говорили, что смертность составляет 2,5% - таким образом, показатель упал сразу на 0,4 п. п. Также наблюдается рост соотношения вылечившихся к умершим из-за коронавируса.
РЕН ТВ 03 февраля в 21:35
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
ToDay News Ufa 03 февраля в 19:42
Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Крыму

Два человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Крыму.
РЕН ТВ вчера в 13:25
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Экономика

Структура ВТБ вышла из капитала золотодобытчика Petropavlovsk

VTB Bank (Europe) SE (структура ВТБ, объединившая «дочек» группы в Германии, Австрии и Франции) вышла из капитала золотодобывающей компании Petropavlovsk.
Коммерсантъ вчера в 21:44
Политика

Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал Коломойского

Связь с премьером Украины Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
ТАСС 12:03
Экономика

Названа необходимая на российские мегапроекты сумма

На строительство российских мегапроектов может понадобиться более двух триллионов рублей.
Lenta.ru 12:57
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 23:31
Происшествия

В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу

Известия вчера в 08:23
Футбол

«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти

Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
REGNUM 12:21
Происшествия

Число погибших от схода лавины на востоке Турции увеличилось до 33

В результате схода второй за сутки снежной лавины в провинции Ван на востоке Турции погибли 33 человека.
Известия 09:46
Здоровье

В Саранске с подозрением на коронавирус госпитализирован мужчина

Накануне, напомним, в инфекционную больницу Саранска были госпитализированы две девушки, которые недавно приехали домой из Гонконга.
МордовМедиа 08:00
Происшествия

В Японии двое россиян оказались на судне с заболевшими коронавирусом

Среди пассажиров круизного судна у берегов Японии, где выявили десять заболевших коронавирусом нового типа, находятся двое граждан России.
Ведомости вчера в 23:46
Происшествия

Актера из «Великолепного века» приговорили почти к 17 годам тюрьмы

Вести.Ru вчера в 11:06
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета вчера в 00:40
Общество

В Симферополе начнут подавать воду по графику

Аномально засушливая осень и значительный недобор осадков в зимние месяцы заставил власти Симферополя вводить ограничения в водоснабжении.
Российская газета 02:39
Политика

Пелоси разорвала копию речи Трампа в конгрессе

Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси разорвала копию речи президента Дональда Трампа по окончании его выступления перед законодателями.
Известия вчера в 23:14
Экономика

Акции Tesla подорожали почти на 20%

Ценные бумаги Tesla подорожали почти на 20%. Это увеличило состояние Илона Маска на $4,7 млрд.
Газета.Ru вчера в 12:08
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
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