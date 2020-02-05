Происшествия
РИА НовостиЖителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
Судя по статистике Судебного департамента при Верховном суде, за государственную измену ежегодно получают сроки по четыре-шесть россиян, но в 2016-м был всплеск — сразу 14 приговоров.
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с чего всё началось
В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда. Собеседник агентства подчеркнул, что решение об аресте принимала другая инстанция, Лефортовский суд 6 февраля рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения.РИА Новости05:12
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США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».
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В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.
Авто
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Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
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Госсекретарь США Майк Помпео, который побывал на Украине 31 января, на одной из закрытых встреч в Киеве сказал, что Крым для Украины потерян навсегда.
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Общество
В Китае упала смертность от коронавируса
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Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Крыму
Два человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Крыму.
Здоровье
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Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Экономика
Структура ВТБ вышла из капитала золотодобытчика Petropavlovsk
VTB Bank (Europe) SE (структура ВТБ, объединившая «дочек» группы в Германии, Австрии и Франции) вышла из капитала золотодобывающей компании Petropavlovsk.
Политика
Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал Коломойского
Связь с премьером Украины Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Экономика
Названа необходимая на российские мегапроекты сумма
На строительство российских мегапроектов может понадобиться более двух триллионов рублей.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
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Происшествия
В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу
Футбол
«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти
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Происшествия
Число погибших от схода лавины на востоке Турции увеличилось до 33
В результате схода второй за сутки снежной лавины в провинции Ван на востоке Турции погибли 33 человека.
Здоровье
В Саранске с подозрением на коронавирус госпитализирован мужчина
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Происшествия
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Среди пассажиров круизного судна у берегов Японии, где выявили десять заболевших коронавирусом нового типа, находятся двое граждан России.
Происшествия
Актера из «Великолепного века» приговорили почти к 17 годам тюрьмы
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Общество
В Симферополе начнут подавать воду по графику
Аномально засушливая осень и значительный недобор осадков в зимние месяцы заставил власти Симферополя вводить ограничения в водоснабжении.
Политика
Пелоси разорвала копию речи Трампа в конгрессе
Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси разорвала копию речи президента Дональда Трампа по окончании его выступления перед законодателями.
Экономика
Акции Tesla подорожали почти на 20%
Ценные бумаги Tesla подорожали почти на 20%. Это увеличило состояние Илона Маска на $4,7 млрд.
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