В подмосковном Воскресенске по подозрению в убийстве собственных родителей задержали 25-летнего молодого человека, он признал вину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве родителей

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