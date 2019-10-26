Происшествия

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В подмосковном Воскресенске по подозрению в убийстве собственных родителей задержали 25-летнего молодого человека, он признал вину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.
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Мужчина убил своих родителей в Воскресенске

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Мужчина убил родителей в Воскресенске

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