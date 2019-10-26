Происшествия
ИзвестияЖителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве родителей
В подмосковном Воскресенске по подозрению в убийстве собственных родителей задержали 25-летнего молодого человека, он признал вину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.
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Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге
Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения автобуса ПАЗ и легковых машин Huyndai Solaris и Audi Q3 в Санкт-Петербурге.
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Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro получили сертификат ЕЭК
Новейшие модели смартфонов Xiaomi получили сертификат от двух официальных органов – в Таиланде (NBTC) и в Европе (ЕЭК).
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Кучма назвал формулу Штайнмайера «сдачей Украины с потрохами»
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Полина Гагарина из-за болезни отменила концерт в Екатеринбурге
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В Сети показали, как «Нива» разгоняется до сотни за 2 секунды
Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Общество
Украина перейдет на зимнее время
В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.
Футбол
«Тамбов» разгромил «Уфу» на домашнем поле
«Тамбов» разгромил «Уфу» в матче 14-го тура РПЛ.
Фигурное катание
Медведева показала провальное выступление на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медедева завалила короткую программу на Гран-при Канады.
Путешествия
В России начали продавать путевки в Турцию со скидкой 50%
В России начались продажи путевок в Турцию со скидкой до 50%. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Общество
Нацбанк Украины выпустил 5 млн банкнот с краденым шрифтом
Национальный банк Украины выпустил 5 миллионов банкнот номиналом в одну тысячу гривен с краденым шрифтом.
Здоровье
В Тюменской области запретили частную торговлю рыбой
В Тюменской области введен запрет на несанкционированную торговлю рыбой.
Происшествия
В Белоруссии мужчину приговорили к расстрелу за убийство младенца
Происшествия
Ребенок «без лица» родился в Португалии
По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Здоровье
В Свердловской области обещают открыть 20 мини-онкоцентров
По словам Базите, к концу 2024 года в Свердловской области планируется открыть 20 амбулаторных мини-онкоцентров, 8 из них – в Екатеринбурга.
Здоровье
7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики
7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
Общество
В Москве за сезон погибли 45 мотоциклистов
Политика
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров
Президент США Дональд Трамп восстановил американо-украинское соглашение о беспошлинной торговле по ряду позиций.
Авто
Новый седан Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС
Новый корейский седан Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС.
Футбол
ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в матче Лиги Европы
В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА принимал «Ференцварош» из Будапешта.
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Авто
Назван самый популярный возраст автомобиля в России
В возрастной группе 11 лет насчитывается 3,03 млн легковых.
Общество
Россияне стали больше тратить на штрафы ПДД
Средний чек за техобслуживание и ремонт автомобиля — 4720 рублей, шиномонтаж и автомойку — около 940 рублей, на аксессуары водители тратят в среднем 1632 рубля.
Хоккей
Овечкин установил новый рекорд в НХЛ
Общество