Происшествия

ИзвестияИзвестияЖителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве родителей

В подмосковном Воскресенске по подозрению в убийстве собственных родителей задержали 25-летнего молодого человека, он признал вину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.
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Мужчина убил своих родителей в Воскресенске

РИАМО03:35

Мужчина убил родителей в Воскресенске

Подмосковье Сегодня09:41

В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей

РИА Новости14:36

Житель Воскресенска задержан по подозрению в убийстве родителей

Агентство Москва14:18

В СК подтвердили факт двойного убийства в Подмосковье

РЕН ТВ13:39

Мужчина задержан за убийство родителей в Воскресенске

Телеканал 360°14:47

В Подмосковье арестован подозреваемый в убийстве родителей

Газета.Ru19:27
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Политика

Захарова назвала «самоуничтожением» отношения России и Украины

Газета.Ru 18:02
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Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru 17:02
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В Нью-Йорке кардиган Кобейна ушел с молотка за 334 тысячи долларов

РИА Новости 21:43
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Медведева поведала публике о ночи после провала в короткой программе

Российская фигуристка Евгения Медведева поведала публике о ночи после провала в короткой программе на канадском этапе Гран-при.
Газета.Ru 19:48
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«Двойник» Зеленского задал вопрос украинскому президенту

РБК 21:44
Политика

Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Газета.Ru вчера в 08:24
Армия и оружие

Российские атомные подлодки испытают новое оружие в Норвежском море

Российские атомные подлодки «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в водах Норвежского моря, сообщает «Интерфакс».
Рифей-Пермь 10:12
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru вчера в 11:23
Шоу-бизнес

Дэвид Бекхэм и Кортни Кокс снялись в сериале «Американская семейка»

Футболист Дэвид Бекхэм опубликовал фото с актрисой Кортни Кокс на съемках сериала "Американская семейка" на своей странице в Instagram.
Народные новости 07:02
Политика

Грузия потеряла $350 млн после авиационного запрета России

Бюджету Грузии был нанесен ущерб в размере $350 млн после того, как в июле Россия ввела запрет на авиасообщение, заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария.
Коммерсантъ 15:58
Хоккей

Локомотив — СКА 4:3 (Овертайм)

В субботу, 26 октября, петербургский СКА уступил ярославскому «Локомотиву» в овертайме в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Петербургский дневник 14:03
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге

Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения автобуса ПАЗ и легковых машин Huyndai Solaris и Audi Q3 в Санкт-Петербурге.
RT на русском 17:35
Шоу-бизнес

Полина Гагарина из-за болезни отменила концерт в Екатеринбурге

ТагилСити.ру вчера в 03:08
Шоу-бизнес

«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление

Как сообщает РИА Новости, в четверг PR-директор Рудовой Дубровская в шоу Малахова о "тайной жизни знаменитых девушек" рассказала, что имя и телефон актрисы попали в обнародованный в Сети перечень дам, "с которыми можно встретиться за деньги".
Российская газета 15:15
Космос

Россия и Япония могут создать космического робота совместно

Разработчик робота FEDOR может создать нового космического робота совместно с японскими коллегами.
RT на русском 21:47
Футбол

Головин помог «Монако» одолеть «Нант»

"Монако" в гостевом матче оказался сильнее "Нанта" в 11-м туре чемпионата Франции. Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0.
Газета.Ru вчера в 17:01
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе

Ранее в соцсетях появилось видео разговора на повышенных тонах между Зеленским и одним из радикалов.
РИА Новости 12:00
Происшествия

Солдат застрелил своих сослуживцев в Улан-Удэ из-за издевательств

МонаВиста 12:57
Автоспорт

Даниил Квят: Квалификация прошла без проблем

В Мехико Даниил Квят впервые с Гран При Монако вышел в финал квалификации, где показал девятое время.
F1news.ru 17:48
Кино

Netflix опубликовал в Сети новые кадры из «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал новые кадры пилотного выпуска сериала «Ведьмак», сообщило ИА Nation News со ссылкой на итальянское издание Corriere.
Телеканал 360° 24 октября в 13:26
Культура

29-й день рождения отмечает программа «Поле чудес»

Aobe.ru 11:35
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Россия уступила Португалии в рейтинге УЕФА

Поражения «Локомотива» и «Зенита» в Лиге чемпионов и победа «Бенфики» помогли сборной Португалии обогнать Россию в рейтинге УЕФА.
Inc-news.ru 24 октября в 11:40
Шоу-бизнес

Тимати уехал на Мальдивы от недавно родившей Анастасии Решетовой

В ближайшие дни мать скончавшегося начинающего певца приедет к Решетовой навестить мальчика, а пока его отец отдыхает на Мальдивах и катается на доске по волнам.
ГлобалМСК.ру 11:28
Культура

Назван самый страшный сериал в истории телевидения

Газета.Ru 21:26
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

Российская газета вчера в 23:21
Авто

Новый седан Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС

Новый корейский седан Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС.
Picsnews.net вчера в 04:55
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В Тюменской области запретили частную торговлю рыбой

В Тюменской области введен запрет на несанкционированную торговлю рыбой.
Правда УрФО 02:48
Происшествия

Трое фигурантов по делу о «Зимней вишне» вышли из СИЗО

Трое из пятнадцати фигурантов уголовного дела о сгоревшем кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", срок содержания под стражей которых истек, вышли из кемеровского следственного изолятора.
VSE42.RU вчера в 13:27
Авто

Представлен Volkswagen Golf нового поколения

Официальная премьера хэчтбека Volkswagen Golf восьмого поколения прошла в немецком Вольфсбурге в четверг.
Авторамблер 24 октября в 13:47
Происшествия

В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку

В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артеме.
РИА Новости вчера в 08:23
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