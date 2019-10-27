Происшествия
ИзвестияЖителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве родителей
В подмосковном Воскресенске по подозрению в убийстве собственных родителей задержали 25-летнего молодого человека, он признал вину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:57, Ашберн
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Армия и оружие
Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади
Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.
Происшествия
Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге
В Санкт-Петербурге 12-летний школьник совершил жестокое убийство своей матери. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник.
Политика
Захарова ответила на заявление Минобороны Украины о войне с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру обороны Украины Андрею Загороднюку на его заявление о том, что Украина имеет пятилетний опыт войны с Россией и поэтому может войти в НАТО.
Фигурное катание
Александра Трусова с двумя мировыми рекордами выиграла Гран-при Канады
Напомним, что первый этап Гран-при "Скейт Америка" выиграла Анна Щербакова, став первой фигуристкой исполнившей в произвольной программе два четверных лутца.
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском
Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье, 27 октября, на трассе в Челябинской области. В результате аварии погибли четыре человека.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном
Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Кино
Названа дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек»
Автоспорт
Макс Ферстаппен потерял три места на старте
Музыка
Уральская певица покорила всех членов жюри шоу «Голос»
Космос
На клинописных табличках найдено самое древнее описание полярного сияния
Ассирийские таблички с упоминанием полярного сияния найдены японскими астрофизиками, сообщает 25 октября Live science.
Происшествия
Посетителя ТЦ «Савеловский» ударили ножом в грудь
В Москве неизвестный ранил ножом в грудь посетителя торговом комплексе "Савеловский".
Шоу-бизнес
Стас Пьеха отказывается разводиться с женой из-за ребенка
Наталья подтверждает слова пока еще законного супруга, что не хочет травмировать ребенка, поэтому вопрос официального разрыва они отложили.
Политика
Трамп опубликовал загадочный твит
Президент США Дональд Трамп, который известен своей любовью к микроблогу Twitter, заставил пользователей разгадывать смысл нового послания.
Космос
Lamborghini отправила в космос карбон для будущих суперкаров
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Происшествия
В Армении два человека погибли при взрыве машины
Политика
Cамозванцами назвали споривших с Зеленским вооруженных националистов
Президент Украины Владимир Зеленский спорил в субботу, 26 октября, в Донбассе с вооруженными радикалами, которые не имеют отношения ни к каким силовым ведомствам или украинским ВС. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил (ООС) в своем Facebook.
Общество
Памятник Караченцову установили на Троекуровском кладбище
Политика
В КНДР призвали США не спекулировать на дружбе Трампа и Ким Чен Ына
Председатель комитета КНДР за мир в АТР Ким Ён Чхоль заявил, что отношения между Пхеньяном и Вашингтоном могли бы уже неоднократно испортиться из-за действий США, но сохраняются благодаря дружеским отношениям лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.
Общество
Почти половина россиян не желает давать деньги в долг
Россиян, которым всегда вовремя возвращают взятые в долг деньги, совсем немного, лишь 7,5 %. Остальные 5,5 % действуют решительно, они возвращают свои деньги либо сами, либо при помощи государства или нанимают специально обученных людей.
Киберспорт
Blizzard изменила иконку Diablo 2
Компания Blizzard обновила иконки Diablo 2 в приложении Battle.net Launcher. На это обратил внимание инсайдер Metro_OW в твиттере.
Происшествия
Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции
Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.
Космос
Марсоход NASA Curiosity сделал селфи в кратере Гейл
Марсоход NASA Curiosity прислал на Землю свое селфи, сделанное 8 октября, на 2553-й марсианский день, или Сол, его миссии.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Наука