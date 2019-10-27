Происшествия

ИзвестияИзвестияЖителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве родителей

В подмосковном Воскресенске по подозрению в убийстве собственных родителей задержали 25-летнего молодого человека, он признал вину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.
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Мужчина признался в убийстве своих родителей в Воскресенске

РИАМО02:44

Мужчина убил родителей в Воскресенске

Подмосковье Сегоднявчера в 09:41

В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей

РИА Новостивчера в 14:36

Житель Воскресенска задержан по подозрению в убийстве родителей

Агентство Москвавчера в 14:18

В СК подтвердили факт двойного убийства в Подмосковье

РЕН ТВвчера в 13:39

Мужчина задержан за убийство родителей в Воскресенске

Телеканал 360°вчера в 14:47

В Подмосковье арестован подозреваемый в убийстве родителей

Газета.Ruвчера в 19:27
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Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

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Lenta.ru вчера в 17:02
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Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.
Газета.Ru 02:30
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Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге

В Санкт-Петербурге 12-летний школьник совершил жестокое убийство своей матери. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник.
Газета.Ru 02:43
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру обороны Украины Андрею Загороднюку на его заявление о том, что Украина имеет пятилетний опыт войны с Россией и поэтому может войти в НАТО.
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Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

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Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском

Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье, 27 октября, на трассе в Челябинской области. В результате аварии погибли четыре человека.
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Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном

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Минобороны доставило в Сирию бронеавтомобили для военной полиции

Газета.Ru 01:24
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Названа дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»

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Умерла солистка «Бурановских бабушек»

Газета.Ru вчера в 12:20
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Макс Ферстаппен потерял три места на старте

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Уральская певица покорила всех членов жюри шоу «Голос»

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На клинописных табличках найдено самое древнее описание полярного сияния

Ассирийские таблички с упоминанием полярного сияния найдены японскими астрофизиками, сообщает 25 октября Live science.
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Посетителя ТЦ «Савеловский» ударили ножом в грудь

В Москве неизвестный ранил ножом в грудь посетителя торговом комплексе "Савеловский".
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Шоу-бизнес

Стас Пьеха отказывается разводиться с женой из-за ребенка

Наталья подтверждает слова пока еще законного супруга, что не хочет травмировать ребенка, поэтому вопрос официального разрыва они отложили.
StarHit.ru вчера в 15:00
Политика

Трамп опубликовал загадочный твит

Президент США Дональд Трамп, который известен своей любовью к микроблогу Twitter, заставил пользователей разгадывать смысл нового послания.
РЕН ТВ вчера в 21:57
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Lamborghini отправила в космос карбон для будущих суперкаров

Motor 25 октября в 09:21
Происшествия

В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев

Коммерсантъ 25 октября в 08:09
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В Армении два человека погибли при взрыве машины

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Политика

Cамозванцами назвали споривших с Зеленским вооруженных националистов

Президент Украины Владимир Зеленский спорил в субботу, 26 октября, в Донбассе с вооруженными радикалами, которые не имеют отношения ни к каким силовым ведомствам или украинским ВС. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил (ООС) в своем Facebook.
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Общество

Памятник Караченцову установили на Троекуровском кладбище

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Политика

В КНДР призвали США не спекулировать на дружбе Трампа и Ким Чен Ына

Председатель комитета КНДР за мир в АТР Ким Ён Чхоль заявил, что отношения между Пхеньяном и Вашингтоном могли бы уже неоднократно испортиться из-за действий США, но сохраняются благодаря дружеским отношениям лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.
RT на русском 03:37
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Почти половина россиян не желает давать деньги в долг

Россиян, которым всегда вовремя возвращают взятые в долг деньги, совсем немного, лишь 7,5 %. Остальные 5,5 % действуют решительно, они возвращают свои деньги либо сами, либо при помощи государства или нанимают специально обученных людей.
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Blizzard изменила иконку Diablo 2

Компания Blizzard обновила иконки Diablo 2 в приложении Battle.net Launcher. На это обратил внимание инсайдер Metro_OW в твиттере.
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Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции

Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.
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Марсоход NASA Curiosity сделал селфи в кратере Гейл

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Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
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Ученые рассказали о неожиданной пользе картофельного пюре

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