Происшествия
ИзвестияЖителя Забайкальского края осудили за ложное сообщение о минировании
Инцидент произошел 2 июля — тогда 36-летний местный житель позвонил по номеру «112» и рассказал о том, что в торговом комплексе «Арена» якобы заложено взрывное устройство. После проверки выяснилось, что информация была ложной.
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В Чите осудили мужчину, который сообщил о якобы заложенной в ТЦ «Арена» бомбе
Zab.RU15 ноября в 01:06
Читинец получил 3 года условного срока за ложное сообщение о бомбе в торговом центре
Чита.Ру15 ноября в 01:22
ФСБ установила всех авторов звонков о минировании объектов в Чите
Московский Комсомолец Чита15 ноября в 01:18
Житель Забайкальского края получил условный срок за ложное сообщение о минировании ТЦ
Общественное телевидение России15 ноября в 08:06
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
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Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
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