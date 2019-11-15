Происшествия

ИзвестияИзвестияЖителя Забайкальского края осудили за ложное сообщение о минировании

Инцидент произошел 2 июля — тогда 36-летний местный житель позвонил по номеру «112» и рассказал о том, что в торговом комплексе «Арена» якобы заложено взрывное устройство. После проверки выяснилось, что информация была ложной.
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В Чите осудили мужчину, который сообщил о якобы заложенной в ТЦ «Арена» бомбе

Zab.RU15 ноября в 01:06

Читинец получил 3 года условного срока за ложное сообщение о бомбе в торговом центре

Чита.Ру15 ноября в 01:22

ФСБ установила всех авторов звонков о минировании объектов в Чите

Московский Комсомолец Чита15 ноября в 01:18

Жителя Забайкальского края осудили за ложное сообщение о минировании

Известия15 ноября в 07:16

В Забайкалье зафиксировано более 10 ложных сообщений о взрывах за год

Байкал2415 ноября в 02:04

Житель Забайкальского края получил условный срок за ложное сообщение о минировании ТЦ

Общественное телевидение России15 ноября в 08:06
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Политика

«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита

"Нафтогаз Украины" получил предложение "Газпрома" о продлении контракта на транзит газа.
Газета.Ru 12:26
Происшествия

ТАСС: уволен глава УВД на московском метрополитене

Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский.
Газета.Ru 12:49
Политика

Спецназ разогнал демонстрантов, заблокировавших парламент Грузии

Кадры разгона демонстрантов в прямом эфире показывает телеканал "Рустави-2". Спецназ оттеснил митингующих от здания грузинского парламента.
Вести.Ru 08:29
Происшествия

В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете

В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
РИА Новости 12:04
Общество

Путин поддержал строительство моста через Лену

Президент России Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию.
Газета.Ru 04:19
Политика

Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей

Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
РИА Новости 09:10
Финансы

Китай пытается избавиться от долларовой зависимости

По состоянию на июнь текущего года, 59% валютных резервов Китая хранится в долларах.
ИА "Реалист" 01:12
Хоккей

Авангард — Салават Юлаев 3:1 (2-й перерыв)

Нападающий «Авангарда» Сергей Широков повторил прием Никиты Кучерова в матче чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».
Sports.ru 12:42
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Солидарность 03:29
Политика

В Кремле назвали предполагаемые сроки встречи «нормандской четверки»

Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков прокомментировал сообщения о сроках начала встречи "нормандской четверки" по Донбассу.
Аргументы недели вчера в 13:31
Политика

США продлили разрешение на сотрудничество компаний с Huawei

США продлили лицензию, позволяющую американским компаниям поставлять корпорации Huawei продукцию, не затрагивающую нацбезопасность Соединенных Штатов, об этом заявило министерство торговли страны.
Взгляд.ру 11:46
Культура

Пригожин объяснил, почему Ротару отказывалась выступать в России

РИА Новости 10:40
Общество

Венеция готовится к новому пику наводнения

Наступление нового пика «высокой воды» ожидают сегодня жители Венеции.
Наша версия вчера в 05:36
Армия и оружие

В Сирии подожгли российский патруль

Российские и турецкие военные начали совместно патрулировать территорию на северо-востоке Сирии, в 160 километрах от населенного пункта Кобани 5 ноября.
Lenta.ru 08:04
Единоборства

Федор Емельяненко осудил Макгрегора за оскорбление дагестанцев

Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко прокомментировал заявления Конора Макгрегора в адрес Хабиба Нурмагомедова, сделанные ирландцем в прошлом месяце.
РБК 12:24
Здоровье

В Китае подтвердили новый случай заболевания легочной чумой

Власти автономного округа Внутренняя Монголия подтвердили еще один случай заболевания легочной чумой, сообщает РИА Новости.
ЭКД 10:47
Шоу-бизнес

Алла Пугачева переживает, что не доживет до 18-летия младшей дочери

Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Evo-rus.com 12:25
Здоровье

Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог

Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Газета.Ru 06:47
Общество

ФАС возбудила два дела против поставщиков гречки в Петербурге

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу возбудило два дела против поставщиков гречневой крупы в Петербурге.
ТАСС 11:12
Общество

Обвинившие Егора Крида в сатанизме эксперты лишены аккредитации

Роскомнадзор на 120 дней приостановил аккредитацию экспертов, проанализировавших творчество рэпера Егора Крида, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
Газета.Ru 06:17
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Известия 16 ноября в 15:11
Общество

РЖД проверят данные о взломе информационной системы поездов «Сапсан»

РБК 10:02
Футбол

Кирилл Новиков: первое большое интервью. Селекция «Динамо», Филипп, советы отца

Главный тренер бело-голубых в беседе с корреспондентом «СЭ» не только ответил на самые актуальные вопросы, но и подробно рассказал о своей карьере.
Спорт-Экспресс 08:00
Шоу-бизнес

Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен

Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Газета.Ru 06:16
Армия и оружие

В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских

Индийская газета объяснила, почему Индия купила у Франции истребители Rafale вместо приобретения российских Су-30МКИ.
Взгляд.ру 16 ноября в 19:55
Экономика

Суд занял сторону бизнеса в деле о налоговой выгоде

Суд отменил доначисления по налогу на прибыль компании, использовавшей типичную для агропромышленности схему налоговой выгоды.
РБК 06:12
Политика

В Совфеде оценили сообщение китайских СМИ о слабых сторонах России

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал материал китайского издания Sohu, в котором автор назвал четыре, по его мнению, слабых места России.
RT на русском 11:10
Происшествия

ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
РБК 12:41
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
REGNUM 04:23
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Алтайская правда вчера в 18:50
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Чита
Город в России
Административный центр Забайкальского края и Читинского района. Образует муниципальное образование городской округ город Чита как единственный населённый пункт в его составе.
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