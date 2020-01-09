Экономика

Lenta.ruLenta.ruЖителям ДНР пообещали российские зарплаты и пенсии

Ожидается, что повышение будет происходить в три этапа: с января и июля 2021 года, а также с января 2022-го. В среднем на каждом из этих этапов пенсии будут повышаться на 20 процентов, зарплаты бюджетников — на 28 процентов, госслужащих — на 18 процентов.
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В Донбассе пообещали повысить пенсии и зарплаты до уровня Ростовской области

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