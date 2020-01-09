Экономика
Lenta.ruЖителям ДНР пообещали российские зарплаты и пенсии
Ожидается, что повышение будет происходить в три этапа: с января и июля 2021 года, а также с января 2022-го. В среднем на каждом из этих этапов пенсии будут повышаться на 20 процентов, зарплаты бюджетников — на 28 процентов, госслужащих — на 18 процентов.
Читать в источнике
Оценить160
Подробнее о событии
Показать все источники
Граждане ДНР будут получать столько же, сколько и жители Ростовской области
Панорама Ростова-на-Дону02:25
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 07:36, Ашберн
Экономика
РНКБ завершил процесс объединения с «Крайинвестбанком»
РНКБ завершил объединение с ПАО "Крайинвестбанк" в результате реорганизации и слияния двух финансовых организаций под единым брендом РНКБ.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Общество
Украина назвала контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории
Вступивший в силу 1 января 2020 года контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» стал самым выгодным для Украины за всю историю.
Армия и оружие
Путин наблюдал за учениями в Черном море
Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флота (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Общество
В Госдуму внесен законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах
В Госдуму внесен законопроект о возможности отключения сотовой связи в тюрьмах. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 января.
Авто
Цены на автомобили в России продолжают расти
Напомним, с 1 января в России выросли цены на модельный ряд LADA, отдельные модели которой подорожали почти на 4%.
Общество
Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе
Представляющий интересы истца юрист Александр Козенков рассказал РБК, что суд обязал ООО «Технопарк» снести капитальные строения в районе станции Шиес, в том числе вертолетную площадку, ангар, общежитие, зону выгрузки вдоль железнодорожного пути и другие строения.
Происшествия
Западные разведслужбы назвали причину авиакатастрофы в Иране
По информации агентства Reuters, которое ссылается на спецслужбы Канады, предварительной причиной крушения украинского самолета Boeing 737 в иранской столице стала техническая неисправность.
Шоу-бизнес
У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.
Армия и оружие
Генерал КСИР предупредил США о более жесткой мести со стороны Ирана
Начальник отдела безопасности Генерального штаба вооруженных сил Ирана Абдолла Араги после ракетных ударов по американским целям заявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) "более жестко отомстит врагу".
Технологии
Apple сканирует фото в iCloud, чтобы найти издевательства над детьми
Компания Apple обенаружит порно у пользователей iPhone.
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным в мире
Россия заняла 51-е место, потеряв три позиции в рейтинге. Её граждане могут посетить без оформления визы 118 стран.
Экономика
Медведев утвердил план приватизации на 2020—2022 годы
«Подписанным распоряжением утверждены прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Транспорт
В Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для автомобилистов
Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, согласно которому будет введен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Гаджеты
В России рекордно подешевел iPhone 7
Общество
В России введут обязательную маркировку лекарств с 1 июля 2020 года
Как уточняется в документе, с 1 июля 2020 года в России будет запрещен оборот лекарств без цифровых кодов.
Гаджеты
Samsung презентовал «неубиваемый» смартфон Galaxy Xcover Pro
Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.
Происшествия
В Сети появилось видео крушения украинского Boeing в Иране
Момент крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране попал на видео с камер наблюдения.
Биатлон
Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует женским спринтом
В четверг, 9 января, в немецком Оберхофе стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Происшествия
В Саратовской области 5-летний мальчик застрелил отца из ружья
В Саратовкой области 5-летний мальчик случайно выстрелил в своего отца из под ружья, мужчина скончался на месте.
Фигурное катание
Россиянка пострадала на репетиции церемонии открытия юношеских Игр
Россиянка пострадала во время репетиции церемонии открытия юношеской зимней Олимпиады 2020 года в Лозанне, сообщается на сайте швейцарского кантона Во.
Происшествия
В Севастополе годовалый ребенок выпал из окна
Здоровье