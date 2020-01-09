Экономика
Lenta.ruЖителям ДНР пообещали российские зарплаты и пенсии
Ожидается, что повышение будет происходить в три этапа: с января и июля 2021 года, а также с января 2022-го. В среднем на каждом из этих этапов пенсии будут повышаться на 20 процентов, зарплаты бюджетников — на 28 процентов, госслужащих — на 18 процентов.
Читать в источнике
Оценить147
Подробнее о событии
Показать все источники
Граждане ДНР будут получать столько же, сколько и жители Ростовской области
Панорама Ростова-на-Дону02:25
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Общество
Украина назвала контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории
Вступивший в силу 1 января 2020 года контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» стал самым выгодным для Украины за всю историю.
Происшествия
Опубликованы первые результаты расследования авиакатастрофы в Иране
Организация гражданской авиации Ирана опубликовала предварительный отчёт о расследовании крушения самолёта Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Тегеране.
Происшествия
Российская школьница убила заставшую ее в постели с любовником мать
В ходе ссоры молодой человек взялся за нож и нанес женщине несколько ударов ножом, а дочь в это время била мать молотком по голове и телу.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Политика
В Абхазии протестующие попытались штурмовать администрацию президента
Протестующие попытались взять штурмом здание администрации президента и сломали входные двери, сообщает «РИА Новости».
Кино
Самым кассовым мультфильмом в истории стала лента «Холодное сердце 2»
«Холодное сердце 2» заработало в прокате $1,325 миллиарда. Сообщение об этом появилось на портале Boxofficemojo.
Экономика
Власти Грузии намерены найти нового инвестора для строительства порта
Власти Грузии намерены не только разорвать договор, но и потребовать неустойку за неисполнение обязательств.
Происшествия
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Экономика
Баранки в России дорожают уже пятый год подряд
За пять лет баранки в России подорожали почти на 40%.
Экономика
ОГК-2 продала Красноярскую ГРЭС-2 за 10 млрд рублей структуре «СУЭКа»
ПАО "ОГК-2" продало Красноярскую ГРЭС-2 структуре "Сибирской генерирующей компании" (СГК) - АО "Енисейская ТГК" за 10 млрд рублей, сообщили компании.
Происшествия
Жительница Нижегородской области погибла после катания на тюбинге
Политика
Постпред Ирана в ООН ответил на предложение США о переговорах
Предложение Вашингтона о переговорах ради безопасности в регионе не имеет смысла до того момента, пока США не снимут санкции с Ирана.
Биатлон
Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует женским спринтом
В четверг, 9 января, в немецком Оберхофе стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону.
Армия и оружие
Опубликовано видео последствий обстрела американской базы в Ираке
В Сети появились кадры, на которых видны последствия ракетного удара по американской базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака.
Транспорт
В Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для автомобилистов
Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, согласно которому будет введен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Наука
Опробована протонная терапия, способная вылечить рак за доли секунды
Ученые Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете (США) доказали эффективность метода лучевой терапии рака, при котором непосредственно на больную ткань воздействуют протоны.
Общество
Названы самые популярные в России имена для рожденных в 2019 году
Единый реестр записей актов гражданского состояния (ЗАГС) опубликовал список самых популярных имен для новорожденных в 2019 году, передает "Интерфакс".
Происшествия
Пропавший на Чукотке оленевод 16 дней жил без еды
Пропавший оленевод на Чукотке найден живым. Мужчина с 21 декабря находился без еды, но в тепле.
Армия и оружие
Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море
Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
Здоровье
Московские врачи помогли родиться ребенку с тромбозом пуповины
Московские врачи помогли родиться ребёнку с четырёхкратным обвитием и тромбозом пуповины, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
Политика
В Совфеде оценили заявление Украины по «Турецкому потоку»
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление о том, что из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м.
Футбол
ЦСКА сделал предложение форварду «Удинезе»
Отмечается, что 22-летний бразилец практически договорился о трансфере в Атлетико Паранаэнсе, но отказался от сделки, поскольку получил предложение от армейцев и решил обдумать возможный переезд в РПЛ.
Армия и оружие
Для удара по базам США иранцы применили новейшие ракеты
В микроблоге Воздушно-космическая оборона Российской Федерации в Твиттере 9 января пишут: "Иран ударил по базам США своими новейшими ракетами Fateh-313 и Qiam, пишет Tasnim".
Происшествия
В Севастополе годовалый ребенок выпал из окна
Происшествия
Российский чиновник незаконно охотился на косуль из окна Gelandewagen
Постоянного представителя Свердловской области в Москве Александра Овчарова заподозрили в браконьерстве — он попался на незаконной охоте на косуль в Подмосковье.
Финансы
Курс доллара вырос на 14 копеек 9 января
Курс доллара в начале торгов вырос на 14 копеек и составил 61,39 рубля.
Хоккей
Овечкин спровоцировал драку в матче НХЛ
Спорт
Клебо пропустит этап Кубка мира в Дрездене
Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо не выступит на следующем этапе Кубка мира, который будет проходить в Дрездене (Германия).
Политика
Зеленский намерен провести телефонный разговор с президентом Ирана
Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что намерен провести телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани для "усиления сотрудничества" в расследовании авиакатастрофы близ Тегерана.