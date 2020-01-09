Экономика

Lenta.ruLenta.ruЖителям ДНР пообещали российские зарплаты и пенсии

Ожидается, что повышение будет происходить в три этапа: с января и июля 2021 года, а также с января 2022-го. В среднем на каждом из этих этапов пенсии будут повышаться на 20 процентов, зарплаты бюджетников — на 28 процентов, госслужащих — на 18 процентов.
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Жителям ДНР пообещали российские зарплаты и пенсии

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В ДНР и ЛНР пообещали повысить пенсии и зарплаты до уровня Ростовской области

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Граждане ДНР будут получать столько же, сколько и жители Ростовской области

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В ДНР обещают повысить зарплаты и пенсии до уровня Ростовской области

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Пенсии в ДНР доведут до уровня Ростовской области

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Зарплаты в ДНР обещают поднять до уровня Ростовской области

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Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР

REGNUM01:05
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Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
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Опубликованы первые результаты расследования авиакатастрофы в Иране

Организация гражданской авиации Ирана опубликовала предварительный отчёт о расследовании крушения самолёта Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Тегеране.
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Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
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В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом

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В Абхазии протестующие попытались штурмовать администрацию президента

Протестующие попытались взять штурмом здание администрации президента и сломали входные двери, сообщает «РИА Новости».
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Самым кассовым мультфильмом в истории стала лента «Холодное сердце 2»

«Холодное сердце 2» заработало в прокате $1,325 миллиарда. Сообщение об этом появилось на портале Boxofficemojo.
LentaChel.ru 07 января в 01:24
Экономика

Власти Грузии намерены найти нового инвестора для строительства порта

Власти Грузии намерены не только разорвать договор, но и потребовать неустойку за неисполнение обязательств.
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Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв

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Экономика

Баранки в России дорожают уже пятый год подряд

За пять лет баранки в России подорожали почти на 40%.
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Экономика

ОГК-2 продала Красноярскую ГРЭС-2 за 10 млрд рублей структуре «СУЭКа»

ПАО "ОГК-2" продало Красноярскую ГРЭС-2 структуре "Сибирской генерирующей компании" (СГК) - АО "Енисейская ТГК" за 10 млрд рублей, сообщили компании.
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Происшествия

Жительница Нижегородской области погибла после катания на тюбинге

Российская газета 06:56
Политика

Постпред Ирана в ООН ответил на предложение США о переговорах

Предложение Вашингтона о переговорах ради безопасности в регионе не имеет смысла до того момента, пока США не снимут санкции с Ирана.
РБК 05:06
Биатлон

Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует женским спринтом

В четверг, 9 января, в немецком Оберхофе стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону.
Pravda.Ru 01:38
Армия и оружие

Опубликовано видео последствий обстрела американской базы в Ираке

В Сети появились кадры, на которых видны последствия ракетного удара по американской базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака.
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В Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для автомобилистов

Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, согласно которому будет введен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Газета.Ru 06:12
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Опробована протонная терапия, способная вылечить рак за доли секунды

Ученые Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете (США) доказали эффективность метода лучевой терапии рака, при котором непосредственно на больную ткань воздействуют протоны.
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Общество

Названы самые популярные в России имена для рожденных в 2019 году

Единый реестр записей актов гражданского состояния (ЗАГС) опубликовал список самых популярных имен для новорожденных в 2019 году, передает "Интерфакс".
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Пропавший на Чукотке оленевод 16 дней жил без еды

Пропавший оленевод на Чукотке найден живым. Мужчина с 21 декабря находился без еды, но в тепле.
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Армия и оружие

Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море

Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
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Московские врачи помогли родиться ребёнку с четырёхкратным обвитием и тромбозом пуповины, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 05:07
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В Совфеде оценили заявление Украины по «Турецкому потоку»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление о том, что из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м.
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ЦСКА сделал предложение форварду «Удинезе»

Отмечается, что 22-летний бразилец практически договорился о трансфере в Атлетико Паранаэнсе, но отказался от сделки, поскольку получил предложение от армейцев и решил обдумать возможный переезд в РПЛ.
Советский спорт вчера в 14:12
Армия и оружие

Для удара по базам США иранцы применили новейшие ракеты

В микроблоге Воздушно-космическая оборона Российской Федерации в Твиттере 9 января пишут: "Иран ударил по базам США своими новейшими ракетами Fateh-313 и Qiam, пишет Tasnim".
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В Севастополе годовалый ребенок выпал из окна

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Российский чиновник незаконно охотился на косуль из окна Gelandewagen

Постоянного представителя Свердловской области в Москве Александра Овчарова заподозрили в браконьерстве — он попался на незаконной охоте на косуль в Подмосковье.
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Курс доллара вырос на 14 копеек 9 января

Курс доллара в начале торгов вырос на 14 копеек и составил 61,39 рубля.
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Овечкин спровоцировал драку в матче НХЛ

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Клебо пропустит этап Кубка мира в Дрездене

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо не выступит на следующем этапе Кубка мира, который будет проходить в Дрездене (Германия).
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Зеленский намерен провести телефонный разговор с президентом Ирана

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что намерен провести телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани для "усиления сотрудничества" в расследовании авиакатастрофы близ Тегерана.
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