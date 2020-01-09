Экономика

Lenta.ruLenta.ruЖителям ДНР пообещали российские зарплаты и пенсии

Ожидается, что повышение будет происходить в три этапа: с января и июля 2021 года, а также с января 2022-го. В среднем на каждом из этих этапов пенсии будут повышаться на 20 процентов, зарплаты бюджетников — на 28 процентов, госслужащих — на 18 процентов.
Читать в источнике
Комментировать91

Подробнее о событии

Жителям ДНР пообещали российские зарплаты и пенсии

Lenta.ru06:20

В ДНР и ЛНР пообещали повысить пенсии и зарплаты до уровня Ростовской области

Известия05:18

Граждане ДНР будут получать столько же, сколько и жители Ростовской области

Панорама Ростова-на-Дону02:25

В ДНР обещают повысить зарплаты и пенсии до уровня Ростовской области

Don2404:21

Пенсии в ДНР доведут до уровня Ростовской области

Rostov gazeta04:07

Зарплаты в ДНР обещают поднять до уровня Ростовской области

Наше время (г. Ростов-на-Дону)04:36

Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР

REGNUM01:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 07:10, Ашберн
Происшествия

Российская школьница убила заставшую ее в постели с любовником мать

Lenta.ru 02:57
Политика

В Абхазии протестующие попытались штурмовать администрацию президента

Протестующие попытались взять штурмом здание администрации президента и сломали входные двери, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 06:15
Транспорт

В Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для автомобилистов

Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, согласно которому будет введен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Газета.Ru 06:12
Армия и оружие

Показаны повреждения базы США в Ираке после ракетного удара Ирана

Lenta.ru вчера в 12:04
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Известия вчера в 17:50
Происшествия

В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом

Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
РИА Новости 05:48
Авто

В Skoda показали новый кроссовер Skoda Vision IN

Компания Skoda показала новый концептуальный паркетник Skoda Vision IN на официальных скетчах.
Новые автомобили вчера в 11:51
Политика

В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране

Крушение Boeing в Иране Трагедия произошла накануне утром: Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.
РИА Новости 04:36
Кино

Netflix показал первый трейлер сериала по комиксу сына Стивена Кинга

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер хоррор-сериала "Ключи локков" по одноименным комиксам Джо Хилла - сына писателя Стивена Кинга.
Газета.Ru 03:48
Общество

Украина назвала контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории

Вступивший в силу 1 января 2020 года контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» стал самым выгодным для Украины за всю историю.
Lenta.ru 05:48
Общество

В Кургане обсуждают повышение пенсии бабушке на 1 рубль

REGNUM 00:57
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская раскритиковала российских туристов на Бали

Настасья Самбурская раскритиковала соотечественников, которые, как и она, отправились на новогодние каникулы на остров Бали.
Uznayvse.ru 05:40
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Гаджеты

Samsung презентовала неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro

Компания Samsung в рамках выставки Consumer Electronic Show 2020 провела презентацию нового защищённого смартфона.
Газета DAILY вчера в 11:46
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor 07 января в 15:19
Армия и оружие

Появилось видео с дозаправкой истребителей МиГ-31БМ в воздухе

Экипажи истребителей-перехватчиков отработали дозаправку МиГ-31БМ Центрального военного округа в воздухе, сообщает «Звезда».
Политическая Экспертиза 00:51
Общество

Wildberries начал продажи в Европе с Польши

Рынок онлайн-продаж Польши – крупнейший в Восточной Европе, продолжает он: там много местных производителей, которых заинтересует сотрудничество с Wildberries на их рынке и в России, Белоруссии и Казахстане.
Ведомости 04:01
Фигурное катание

Россиянка пострадала на репетиции церемонии открытия юношеских Игр

Россиянка пострадала во время репетиции церемонии открытия юношеской зимней Олимпиады 2020 года в Лозанне, сообщается на сайте швейцарского кантона Во.
РИА Новости вчера в 10:57
Армия и оружие

В Сирии при взрыве погибли четверо турецких военных военных

Аргументы и Факты 03:48
Общество

Главред российской газеты неправильно разместила фото политика и была уволена

Главный редактор «Урюпинской правды» Ольга Шушлебина была уволена после того, как в одном из выпусков газеты фотографию политика федерального уровня разместили ниже фотографии областного депутата.
Lenta.ru 06:44
Финансы

Официальный курс евро опустился на 1,3 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.
Газета.Ru 05:36
Армия и оружие

Опубликовано видео последствий обстрела американской базы в Ираке

В Сети появились кадры, на которых видны последствия ракетного удара по американской базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака.
РИА Новости 05:38
Общество

СМИ сообщили, что народный артист Геннадий Юхтин попал в больницу

Народный артист России Геннадий Юхтин оказался в одной из столичных больниц.
Вечерняя Москва 05:27
Армия и оружие

Атомную подлодку «Казань» передадут ВМФ осенью 2020 года

Головная атомная подлодка усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" будет передана Военно-морскому флоту России в сентябре-октябре 2020 года.
ТАСС 03:14
Общество

Toyota построит «город будущего»

Toyota Motor Corp. планирует построить прототип «города будущего» у подножья горы Фудзи, который будет работать на водородных топливных элементах и функционировать в качестве лаборатории для автономных автомобилей, умных домов, искусственного интеллекта и других технологий.
Киосксофт 07 января в 09:29
Общество

Ошибка при заваривании чая превращает его в яд

Любимый россиянами напиток может представлять угрозу для здоровья.
Уфимские Заметки 01:40
Общество

Названы самые популярные в России имена для рожденных в 2019 году

Газета.Ru 05:45
Происшествия

В Саратовской области ребенок случайно застрелил отца из ружья

Пятилетний мальчик в селе Ивантеевка Саратовской области, по предварительным данным, случайно застрелил из ружья отца, который решил продемонстрировать свой арсенал сыну, сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах.
РИА Новости 06:59
Хоккей

10 россиян вошли в рейтинг самых перспективных игроков НХЛ

Канадский телеканал TSN представил рейтинг самых перспективных хоккеистов НХЛ.
Москва 24 05:14
Армия и оружие

Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море

Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
RT на русском 06:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Владимирович Пушилин
Государственный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики. Глава Донецкой Народной Республики, верховный главнокомандующий вооружёнными силами ДНР с 20 ноября 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное