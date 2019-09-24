с чего всё началось

Отмечается, что с апреля Германия выдала почти 100 тысяч виз владельцам российских паспортов. При этом не уточняется, сколько из этого числа приходится на жителей Донбасса.

Жителям Донбасса с российскими паспортами дали визы в Германию

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