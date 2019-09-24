Политика

ИзвестияИзвестияЖителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы ФРГ

9 августа сообщалось о планах Евросоюза создать рекомендации по выявлению российских паспортов, выданных жителям Донбасса. 24 апреля российский президент Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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В Германии возмутились выдачей виз жителям Донбасса с российским гражданством

Lenta.ru13:09

Депутат ФРГ возмутилась выдачей виз жителям Донбасса с паспортом России

РБК12:31

Жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы в Германию

РИА Новости12:15

В Германии возмутились выдачей виз жителям Донбасса с гражданством РФ

РЕН ТВ14:11

Депутат ФРГ негодует после выдачи виз жителям Донбасса с паспортом России

Газета.Ru13:02

В ФРГ возмущены выдачей виз жителям Донбасса с российскими паспортами

RT на русском11:21

Германия выдает визы жителям Донбасса по российским паспортам

Взгляд.ру09:03
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 21:13, Вашингтон
Общество

У жены главы сибирской Росгвардии нашли элитный коттедж

Активисты Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружили записанный на жену командующего войсками Росгвардии в Сибирском федеральном округе генерал-полковника Виктора Стригунова дом в новом коттеджном поселке «Удача» под Новосибирском стоимостью десятки миллионов рублей, говорится в расследовании ФБК.
SakhaNews 14:00
Политика

Небензя сообщил о невыдаче американских виз делегации ДВЗЯИ

США не выдали визы не только российской делегации на 74-ю сессию Генассамблеи ООН, но и делегации на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщил "Интерфаксу" постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Интерфакс 18:51
Происшествия

В Хабаровском крае один человек погиб при нападении тигра

Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, когда те случайно приблизились к месту, где он ел добычу, один человек погиб, зверь застрелен, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
РИА Новости 02:00
Баскетбол

Сборная России проиграла команде Самоа на Кубке мира по регби

Сборная России со счетом 9:34 уступила команде Самоа в своем втором матче на Кубке мира по регби, который проходит в Японии.
Российская газета 09:02
Политика

Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета

Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров.
ТАСС 07:57
Общество

Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября

До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 18:45
Музыка

Стало известно, кто представит Россию на «Детском Евровидении»

Россию на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение - 2019» в Польше представит дуэт.
Слово и Дело 19:19
Политика

СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО

Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
РИА Новости 19:06
Политика

Мадуро вылетит в Россию через несколько часов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что через несколько часов он намерен отправиться с визитом в Россию, это объявление прозвучало во время трансляции, которая велась на его странице в твиттере.
Интерфакс вчера в 18:47
Политика

Путин отметил успехи в создании российского оружия нового поколения

Президент Владимир Путин в приветствии работникам атомной отрасли заявил, что создание вооружения нового поколения, направленного на обеспечение стратегического баланса в мире, стало одним из успехов данной сферы.
Московский Комсомолец 13:26
Политика

Полицейские получат право объявлять гражданам о предостережении

Государственная дума во вторник, 24 сентября, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который закрепляет за сотрудниками полиции права объявлять гражданам официальное предостережение от совершения противоправного действия.
РБК 09:36
Политика

МИД Эстонии опроверг освобождение страны Красной армией

Эстонский МИД выступил с заявлением, в котором опроверг роль СССР в освобождении страны от нацистской Германии, назвав действия Красной Армии оккупацией.
Московский Комсомолец вчера в 11:03
Здоровье

Скворцова: продолжительность жизни россиян увеличилась на восемь лет

Новые Известия 03:19
Политика

В Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
РИА Новости 20:28
Общество

С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников

Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости 03:10
Технологии

Роскомнадзор попытается снова заблокировать Telegram

Попытки блокировки Telegram начались еще в 2018 году, когда руководство отказалось передать ключи шифрования российскому ФСБ.
ГЛАС.RU вчера в 12:09
Космос

На улучшение Телескопа горизонта событий пустят свыше $12 млн

Udm-Info 08:53
Политика

Делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) отказалась участвовать в осенней сессии, которая должна пройти с 30 сентября по 4 октября.
Парламентская газета вчера в 11:38
Общество

Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья

Lenta.ru 15:01
Культура

«Форт Боярд» вернулся на экраны

RT на русском 22 сентября в 16:11
Общество

МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений

МЧС России с 2020 года перейдет на новую организационно-штатную структуру, в рамках реорганизации до конца года будут ликвидированы как юрлица 578 учреждений ведомства.
ТАСС 13:39
Политика

Паздников уволился с поста вице-премьера правительства Забайкалья

Экс-министр территориального развития Забайкальского края, заместитель председателя правительства региона Виктор Паздников 25 сентября уволен со своего поста.
Московский Комсомолец Чита 20:29
Политика

Зеленский рассказал о подключении США к «нормандскому формату»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что подключение США к «нормандскому формату» на данный момент не планируется.
Известия 18:29
Хоккей

«Локомотив» уволил главного тренера Крэйга Мактавиша

«Локомотив» освободил от занимаемой должности старшего тренера – Крэйга Мактавиша. Об этом официально заявили в самом клубе.
Собака.ru 05:30
Театры

Пласидо Доминго ждут два расследования в США

Появление Доминго в среду в "Макбете" знаменует первое в новом сезоне выступление в США девятикратного триумфатора премии "Грэмми" и обладателя звезды на Аллее славы в Голливуде после публикации двух скандальных расследований агентства, в которых многие женщины признались, что Пласидо сексуально преследовал их или занимался "иным непристойным поведением".
Российская газета вчера в 19:10
Экономика

Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника

Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости вчера в 12:52
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства

Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.
РИА Новости 08:00
Общество

Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре

Коммерсантъ 10:58
Космос

Робот Фёдор станет отцом нового поколения космонавтов

Говоря о количестве роботов, отцом которых может стать «Фёдор», представители компании разработчика отметили, что это может быть несколько десятков разных роботов.
ЦДИ ПО 03:42
Кино

Кристина Асмус рассказала о съемках в обнажённом виде

На экранах актриса появится в полностью обнаженном виде. Она рассказала, как в действительности проходили съёмки всех откровенных кадров.
OAnews 22 сентября в 13:41
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