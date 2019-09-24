Политика
ИзвестияЖителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы ФРГ
9 августа сообщалось о планах Евросоюза создать рекомендации по выявлению российских паспортов, выданных жителям Донбасса. 24 апреля российский президент Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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Общество
У жены главы сибирской Росгвардии нашли элитный коттедж
Активисты Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружили записанный на жену командующего войсками Росгвардии в Сибирском федеральном округе генерал-полковника Виктора Стригунова дом в новом коттеджном поселке «Удача» под Новосибирском стоимостью десятки миллионов рублей, говорится в расследовании ФБК.
SakhaNews 14:00
Политика
Небензя сообщил о невыдаче американских виз делегации ДВЗЯИ
США не выдали визы не только российской делегации на 74-ю сессию Генассамблеи ООН, но и делегации на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщил "Интерфаксу" постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Интерфакс 18:51
Происшествия
В Хабаровском крае один человек погиб при нападении тигра
Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, когда те случайно приблизились к месту, где он ел добычу, один человек погиб, зверь застрелен, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
РИА Новости 02:00
Баскетбол
Сборная России проиграла команде Самоа на Кубке мира по регби
Сборная России со счетом 9:34 уступила команде Самоа в своем втором матче на Кубке мира по регби, который проходит в Японии.
Российская газета 09:02
Политика
Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета
Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров.
ТАСС 07:57
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 18:45
Музыка
Стало известно, кто представит Россию на «Детском Евровидении»
Россию на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение - 2019» в Польше представит дуэт.
Слово и Дело 19:19
Политика
СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО
Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
РИА Новости 19:06
Политика
Мадуро вылетит в Россию через несколько часов
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что через несколько часов он намерен отправиться с визитом в Россию, это объявление прозвучало во время трансляции, которая велась на его странице в твиттере.
Интерфакс вчера в 18:47
Политика
Путин отметил успехи в создании российского оружия нового поколения
Президент Владимир Путин в приветствии работникам атомной отрасли заявил, что создание вооружения нового поколения, направленного на обеспечение стратегического баланса в мире, стало одним из успехов данной сферы.
Московский Комсомолец 13:26
Политика
Полицейские получат право объявлять гражданам о предостережении
Государственная дума во вторник, 24 сентября, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который закрепляет за сотрудниками полиции права объявлять гражданам официальное предостережение от совершения противоправного действия.
РБК 09:36
Политика
МИД Эстонии опроверг освобождение страны Красной армией
Эстонский МИД выступил с заявлением, в котором опроверг роль СССР в освобождении страны от нацистской Германии, назвав действия Красной Армии оккупацией.
Московский Комсомолец вчера в 11:03
Здоровье
Скворцова: продолжительность жизни россиян увеличилась на восемь лет
Новые Известия 03:19
Политика
В Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
РИА Новости 20:28
Общество
С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости 03:10
Технологии
Роскомнадзор попытается снова заблокировать Telegram
Попытки блокировки Telegram начались еще в 2018 году, когда руководство отказалось передать ключи шифрования российскому ФСБ.
ГЛАС.RU вчера в 12:09
Политика
Делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) отказалась участвовать в осенней сессии, которая должна пройти с 30 сентября по 4 октября.
Парламентская газета вчера в 11:38
Культура
«Форт Боярд» вернулся на экраны
RT на русском 22 сентября в 16:11
Общество
МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений
МЧС России с 2020 года перейдет на новую организационно-штатную структуру, в рамках реорганизации до конца года будут ликвидированы как юрлица 578 учреждений ведомства.
ТАСС 13:39
Политика
Паздников уволился с поста вице-премьера правительства Забайкалья
Экс-министр территориального развития Забайкальского края, заместитель председателя правительства региона Виктор Паздников 25 сентября уволен со своего поста.
Московский Комсомолец Чита 20:29
Политика
Зеленский рассказал о подключении США к «нормандскому формату»
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что подключение США к «нормандскому формату» на данный момент не планируется.
Известия 18:29
Хоккей
«Локомотив» уволил главного тренера Крэйга Мактавиша
«Локомотив» освободил от занимаемой должности старшего тренера – Крэйга Мактавиша. Об этом официально заявили в самом клубе.
Собака.ru 05:30
Театры
Пласидо Доминго ждут два расследования в США
Появление Доминго в среду в "Макбете" знаменует первое в новом сезоне выступление в США девятикратного триумфатора премии "Грэмми" и обладателя звезды на Аллее славы в Голливуде после публикации двух скандальных расследований агентства, в которых многие женщины признались, что Пласидо сексуально преследовал их или занимался "иным непристойным поведением".
Российская газета вчера в 19:10
Экономика
Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости вчера в 12:52
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.
РИА Новости 08:00
Общество
Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре
Коммерсантъ 10:58
Космос
Робот Фёдор станет отцом нового поколения космонавтов
Говоря о количестве роботов, отцом которых может стать «Фёдор», представители компании разработчика отметили, что это может быть несколько десятков разных роботов.
ЦДИ ПО 03:42
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках в обнажённом виде
На экранах актриса появится в полностью обнаженном виде. Она рассказала, как в действительности проходили съёмки всех откровенных кадров.
OAnews 22 сентября в 13:41