Политика

RT на русскомRT на русскомВ ФРГ возмущены выдачей виз жителям Донбасса с российскими паспортами

Немецкий депутат от Свободной демократической партии Рената Альт возмутилась тем, что власти ставят визы в российских паспортах, полученных жителями Донбасса, пишет Bild.
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Депутат ФРГ возмутилась выдачей виз жителям Донбасса с паспортом России

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