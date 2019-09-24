Политика
РИА НовостиЖителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы в Германию
Как отмечает издание Bild, немецкие власти не делают различий между обычными паспортами и выданными жителям Донбасса. Это позволяет жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать шенгенские визы. Всего с начала выдачи российских документов в Донбассе немецкие визы получили более 100 тысяч россиян.
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Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России
Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что намерен пригласить американского лидера Дональда Трампа с визитом в страну.
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Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
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Коммерсантъ 10:58
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Полиция Греции задержала десять мигрантов из Сирии, которые пытались выдать себя за волейбольную команду из Украины.
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Вести.Ru 17:32
Футбол
«Тоттенхэм» вылетел из Кубка английской лиги
В матче 3-го раунда Кубка английской лиги "Тоттенхэм Хотспур" на выезде играл с "Колчестер Юнайтед".
Газета.Ru 17:43
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Политика
Зеленский встретился с Меркель на полях ГА ООН
Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском 16:20
Кино
В перезапуске «Крутого Уокера» Чака Норриса заменит новый актер
Популярный сериал 90-х «Крутой Уокер» переснимут с новым актером.
Телепрограмма 06:47
Политика
Макрон на Генассамблее ООН вспомнил слова Солженицына
Президент Франции Эммануэль Макрон на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке призвал мировое сообщество к смелости в построении мира, обратившись для этого к словам русского писателя Александра Солженицына.
РИА Новости 16:47
Происшествия
Актер Павел Устинов выразил поддержку фигурантам «московского дела»
Актер Павел Устинов выразил благодарность всем, кто выступил в его защиту и пообещал поддерживать других фигурантов «московского дела» «всеми возможными способами».
Афиша Daily 15:30
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета 12:08
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло нарушение воздушного пространства Эстонии
Как сообщает ТАСС, минобороны России опровергло заявление Эстонии о нарушении ее воздушного пространства военным российским самолетом.
Военное дело 07:35
Политика
Полиция получила право объявлять гражданам предостережение
Сотрудник полиции сможет объявлять гражданину предостережение недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
REGNUM 05:58
Футбол
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В матче 6-го тура чемпионата Испании "Барселона" дома победила "Вильярреал". Встреча завершилась со счетом 2:1.
Газета.Ru 17:01
Игры
The Last of Us Part II получила дату выхода
Студия Naughty Dog в рамках четвёртого выпуска шоу State of Play назвала дату выхода The Last of Us Part II.
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В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»
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Samsung перенесла основные фишки камеры Galaxy Note 10 на Galaxy S10
Известно, что Samsung приступила к распространению обновлений интерфейса для линейки смартфонов Galaxy S10.
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Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
iReactor вчера в 19:53
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У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
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