Как отмечает издание Bild, немецкие власти не делают различий между обычными паспортами и выданными жителям Донбасса. Это позволяет жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать шенгенские визы. Всего с начала выдачи российских документов в Донбассе немецкие визы получили более 100 тысяч россиян.

Жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы в Германию

Политика В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.

Политика Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.

Гаджеты 40 смартфонов Xiaomi обзаведутся MIUI 11 Xiaomi опубликовала список из 40 смартфонов, которые получат новую операционную систему.

Политика Зеленский рассказал о намерении пригласить Трампа на Украину Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что намерен пригласить американского лидера Дональда Трампа с визитом в страну.

Кино Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение» Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPictureRu.

Политика Россия отказалась расширять список поставщиков газа на Украину Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, который на этой неделе заинтриговал общественность заявлением о возможности закупки газа в России не только у "Газпрома", или не то имел в виду, или не знает российского законодательства.

Политика Роскомнадзор рассказал об установке оборудования для изоляции рунета Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров рассказал о монтаже оборудования для «суверенного рунета» на сетях операторов связи, сообщает «Интерфакс».

Происшествия Мигранты из Сирии притворились украинскими волейболистами и попались Полиция Греции задержала десять мигрантов из Сирии, которые пытались выдать себя за волейбольную команду из Украины.

Политика Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1» Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.

Футбол «Тоттенхэм» вылетел из Кубка английской лиги В матче 3-го раунда Кубка английской лиги "Тоттенхэм Хотспур" на выезде играл с "Колчестер Юнайтед".

Политика Зеленский встретился с Меркель на полях ГА ООН Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях Генассамблеи ООН.

Политика Макрон на Генассамблее ООН вспомнил слова Солженицына Президент Франции Эммануэль Макрон на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке призвал мировое сообщество к смелости в построении мира, обратившись для этого к словам русского писателя Александра Солженицына.

Происшествия Актер Павел Устинов выразил поддержку фигурантам «московского дела» Актер Павел Устинов выразил благодарность всем, кто выступил в его защиту и пообещал поддерживать других фигурантов «московского дела» «всеми возможными способами».

Путешествия Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.

Армия и оружие Минобороны РФ опровергло нарушение воздушного пространства Эстонии Как сообщает ТАСС, минобороны России опровергло заявление Эстонии о нарушении ее воздушного пространства военным российским самолетом.

Политика Полиция получила право объявлять гражданам предостережение Сотрудник полиции сможет объявлять гражданину предостережение недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Футбол «Барселона» дома обыграла «Вильярреал» В матче 6-го тура чемпионата Испании "Барселона" дома победила "Вильярреал". Встреча завершилась со счетом 2:1.

Игры The Last of Us Part II получила дату выхода Студия Naughty Dog в рамках четвёртого выпуска шоу State of Play назвала дату выхода The Last of Us Part II.

Кино В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми» "Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.

Шоу-бизнес Влюбленные Виторган и Нинидзе вышли в свет Максим Виторган вместе Нино Нинидзе впервые открыто вышли вместе в свет. Пара не стеснялась позировать фотографам.

Гаджеты Samsung перенесла основные фишки камеры Galaxy Note 10 на Galaxy S10 Известно, что Samsung приступила к распространению обновлений интерфейса для линейки смартфонов Galaxy S10.

Экономика Банк «Восточный»: стоимость акций в «деле Калви» не изменилась В признанном потерпевшим по делу против основателя Baring Vostok Майкла Калви банке «Восточный» не увидели никаких изменений в оценке стоимости акций компании International Financial Technology Group (IFTG), переданных банку в счет погашения кредита.

Здоровье Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.