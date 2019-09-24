Политика
РИА НовостиЖителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы в Германию
Как отмечает издание Bild, немецкие власти не делают различий между обычными паспортами и выданными жителям Донбасса. Это позволяет жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать шенгенские визы. Всего с начала выдачи российских документов в Донбассе немецкие визы получили более 100 тысяч россиян.
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Кино
От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»
Российский оскаровский комитет выдвинул на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» фильм «Дылда» Кантемира Балагова.
РБК 13:03
Наука
Кошки оказались сильно привязаны к хозяевам, даже больше, чем собаки
Научными сотрудниками при Университете из штата Орегон (США) под руководством Кристин Витале выяснено, что котята в аналогичной степени способны привязываться к своим хозяевам, так же, как и собаки.
Ugpressa.ru 05:41
Политика
Трамп поставил ультиматум по помощи Украине
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.
Газета.Ru 09:52
Общество
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс 22 сентября в 23:20
Авто
Nissan представила обновленный внедорожник Patrol
Японская компания Nissan представила обновленный Nissan Patrol.
Автоновости дня 07:52
Политика
Зеленский и премьер-министр Италии обсудили антироссийские санкции
Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили двустороннее сотрудничество, сообщает пресс-служба президента Украины.
Политика Сегодня 14:02
Кино
Вышел трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»
Как сообщал «Югополис», осенью на онлайн-сервисе Netflix выйдет полнометражный фильм по сериалу «Во все тяжкие».
Югополис 12:16
Шоу-бизнес
Петросян пожаловался на беспредел Степаненко
Утро.ru вчера в 06:48
Происшествия
В Башкирии родной дядя два раза изнасиловал свою 17-летнюю племянницу
В Башкирии 30-летнего жителя села Рятамак Ермекеевского района подозревают в изнасиловании 17-летней племянницы.
Регион online 11:59
Политика
Москва ратифицировала Парижское соглашение по климату
В правительстве России, напротив, сочли Парижское соглашение более гибким инструментом, чем действовавший ранее в этой сфере Киотский протокол.
Эхо Москвы 02:30
Армия и оружие
Рухани: йеменцы унизили США своей атакой на саудовские НПЗ
Йеменцы унизили Соединённые Штаты, преодолев американские системы ПВО и поразив нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил иранский президент Хасан Рухани.
RT на русском 11:02
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия 14:32
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета 12:08
Происшествия
Под Нижним Тагилом произошло массовое смертельное ДТП с автобусом
В Пригородном районе Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса, грузовика и нескольких легковых автомобилей.
Московский Комсомолец Екатеринбург 07:04
Политика
Российской делегации на Генассамблее ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Политика
Мадуро объявил о визите в Россию
Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 19:22
Футбол
Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году
Коммерсантъ 14:14
Политика
Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения
Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
РИА Новости 06:21
Энергетика
Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину
Новак объяснил, что для расширения списка потребовалось бы менять законодательство страны и разрешать другим, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", поставлять газ украинской стороне.
Газета.Ru 14:34
Экономика
Президентом «Башнефти» стал глава крупнейшего актива «Роснефти»
Президентом «Башнефти» (входит в «Роснефть») назначен бывший глава «РН-Юганскнефтегаз» Хасан Татриев, говорится в сообщении «Башнефти».
РБК 14:39
Политика
Верховный суд Великобритании признал решение Джонсона незаконным
Верховный суд Великобритании принял уникальное решение, возложив вину за остановку работы парламента на премьер-министра Бориса Джонсона, передает BBC.
BFM.ru 06:49
Политика
В Совфеде осудили позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT обсуждение президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 17:40
Игры
Запущен сервис платной подписки на игры и приложения Google Play Pass
Сообщается, что был запущен сервис платной подписки на игры и приложения Google Play Pass.
RuNews24.ru 01:53
Хоккей
«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и победил «Спартак»
Спорт-Экспресс 14:51
Общество
«Точки роста» открылись в 27 сельских школах Кабардино-Балкарии
Центры образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста" открылись в 27 сельских школах Кабардино-Балкарии (КБР) во вторник, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства просвещения, науки и по делам молодежи региона.
ТАСС 10:22
Политика
МИД Эстонии отрицает освобождение страны Красной армией
22 сентября МИД РФ опубликовал советские документы из фондов Центрального архива военного ведомства, в которых говорится об освобождении Эстонии Красной армией.
RuNews24.ru вчера в 11:03
Армия и оружие
Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых при атаке Хмеймима
Дроны сирийских боевиков, которые были сбиты вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии, создавались с применением сложных технических решений, требующих специального образования, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Газета.Ru 02:49
Футбол
Широков оценил шансы на возвращение Карпина в «Спартак»
Экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков оценил шансы на возвращение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в московскую команду, которую он тренировал с 2009 по 2014 год.
Sport24.ru 12:15