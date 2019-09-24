Политика

РИА НовостиРИА НовостиЖителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы в Германию

Как отмечает издание Bild, немецкие власти не делают различий между обычными паспортами и выданными жителям Донбасса. Это позволяет жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать шенгенские визы. Всего с начала выдачи российских документов в Донбассе немецкие визы получили более 100 тысяч россиян.
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Депутат ФРГ негодует после выдачи виз жителям Донбасса с паспортом России

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Жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы в Германию

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Йеменцы унизили Соединённые Штаты, преодолев американские системы ПВО и поразив нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил иранский президент Хасан Рухани.
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В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
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Под Нижним Тагилом произошло массовое смертельное ДТП с автобусом

В Пригородном районе Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса, грузовика и нескольких легковых автомобилей.
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США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
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Мадуро объявил о визите в Россию

Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Новак объяснил, что для расширения списка потребовалось бы менять законодательство страны и разрешать другим, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", поставлять газ украинской стороне.
Газета.Ru 14:34
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Президентом «Башнефти» (входит в «Роснефть») назначен бывший глава «РН-Юганскнефтегаз» Хасан Татриев, говорится в сообщении «Башнефти».
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В Совфеде осудили позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT обсуждение президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 17:40
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Запущен сервис платной подписки на игры и приложения Google Play Pass

Сообщается, что был запущен сервис платной подписки на игры и приложения Google Play Pass.
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Экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков оценил шансы на возвращение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в московскую команду, которую он тренировал с 2009 по 2014 год.
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