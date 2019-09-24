Как отмечает издание Bild, немецкие власти не делают различий между обычными паспортами и выданными жителям Донбасса. Это позволяет жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать шенгенские визы. Всего с начала выдачи российских документов в Донбассе немецкие визы получили более 100 тысяч россиян.

Жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы в Германию

Кино От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда» Российский оскаровский комитет выдвинул на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» фильм «Дылда» Кантемира Балагова.

Наука Кошки оказались сильно привязаны к хозяевам, даже больше, чем собаки Научными сотрудниками при Университете из штата Орегон (США) под руководством Кристин Витале выяснено, что котята в аналогичной степени способны привязываться к своим хозяевам, так же, как и собаки.

Политика Трамп поставил ультиматум по помощи Украине Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.

Общество Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.

Авто Nissan представила обновленный внедорожник Patrol Японская компания Nissan представила обновленный Nissan Patrol.

Политика Зеленский и премьер-министр Италии обсудили антироссийские санкции Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили двустороннее сотрудничество, сообщает пресс-служба президента Украины.

Кино Вышел трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие» Как сообщал «Югополис», осенью на онлайн-сервисе Netflix выйдет полнометражный фильм по сериалу «Во все тяжкие».

Политика Москва ратифицировала Парижское соглашение по климату В правительстве России, напротив, сочли Парижское соглашение более гибким инструментом, чем действовавший ранее в этой сфере Киотский протокол.

Армия и оружие Рухани: йеменцы унизили США своей атакой на саудовские НПЗ Йеменцы унизили Соединённые Штаты, преодолев американские системы ПВО и поразив нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил иранский президент Хасан Рухани.

Общество Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.

Путешествия Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.

Происшествия Под Нижним Тагилом произошло массовое смертельное ДТП с автобусом В Пригородном районе Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса, грузовика и нескольких легковых автомобилей.

Политика Мадуро объявил о визите в Россию Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Энергетика Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину Новак объяснил, что для расширения списка потребовалось бы менять законодательство страны и разрешать другим, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", поставлять газ украинской стороне.

Экономика Президентом «Башнефти» стал глава крупнейшего актива «Роснефти» Президентом «Башнефти» (входит в «Роснефть») назначен бывший глава «РН-Юганскнефтегаз» Хасан Татриев, говорится в сообщении «Башнефти».

Политика Верховный суд Великобритании признал решение Джонсона незаконным Верховный суд Великобритании принял уникальное решение, возложив вину за остановку работы парламента на премьер-министра Бориса Джонсона, передает BBC.

Политика В Совфеде осудили позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2» Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT обсуждение президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2».

Игры Запущен сервис платной подписки на игры и приложения Google Play Pass Сообщается, что был запущен сервис платной подписки на игры и приложения Google Play Pass.

Общество «Точки роста» открылись в 27 сельских школах Кабардино-Балкарии Центры образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста" открылись в 27 сельских школах Кабардино-Балкарии (КБР) во вторник, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства просвещения, науки и по делам молодежи региона.

Политика МИД Эстонии отрицает освобождение страны Красной армией 22 сентября МИД РФ опубликовал советские документы из фондов Центрального архива военного ведомства, в которых говорится об освобождении Эстонии Красной армией.

Армия и оружие Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых при атаке Хмеймима Дроны сирийских боевиков, которые были сбиты вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии, создавались с применением сложных технических решений, требующих специального образования, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.