Экономика

Lenta.ruLenta.ruЖителям Гонконга раздадут деньги из-за коронавируса

Каждый местный житель старше 18 лет получит 10000 гонконгских долларов (около 1280 долларов). Как сообщает CNN, единовременную выплату получат около семи миллионов человек. Эта мера включена в пакет стимулов, который в общей сложности обойдется Гонконгу в 15,4 миллиарда долларов.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось
Власти Гонконга решили предоставить каждому местному жителю старше 18 лет единовременную выплату в размере 10 000 гонконгских долларов (около $1280), сообщает
 CNN.
Ведомости06:47

Подробнее о событии

Гонконг выплатит жителям по $1200 в качестве меры поддержки из-за вируса

РБК09:17

Власти Гонконга раздадут всем взрослым жителям города по $1300 наличными

Накануне.Ru00:24

Жители Гонконга получат по 1200 долларов на расходы

Комсомольская правда05:00

Гонконг выделил более $15 млрд на поддержку экономики, пострадавшей от протестов и вируса

Коммерсантъ04:55

Гонконг выделит 15 миллиардов долларов на поддержку экономики на фоне коронавируса

Вести.Ru01:48

Гонконг выплатит жителям по $1280 наличными для стимулирования экономики

Ведомости06:47

Власти Гонконга из-за коронавируса выплатят жителям по $1,3 тыс. в качестве соцподдержки

ТАССвчера в 23:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 19:26, Ашберн
Политика

Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Московский Комсомолец 10:32
Шоу-бизнес

Автор хитов Лолиты и Лободы раскрыл стоимость новых песен

Автор хитов Лолиты и Лободы раскрыл стоимость новых песен. Он сообщил, что им уже написано «на продажу» больше полусотни песен.
HotGeo 05:53
Происшествия

При стрельбе в штате Висконсин погибли несколько человек

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в автобусе в американском штате Калифорния один человек погиб и пятеро получили ранения.
RT на русском 18:00
Происшествия

В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
РИА Новости 06:09
Экономика

Исследование: На Украине продолжает падать промпроизводство

Промпроизводство на Украине продолжило падение в начале 2020 года.
ИА Новороссия 13:36
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала, как выглядела 25 лет назад

Лера Кудрявцева на своей странице в Instagram опубликовала архивные снимки, которые были сделаны 25 лет назад.
Газета Кемерова 05:15
Общество

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти половине российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление.
РИА Новости 18:45
Политика

Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов

Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:45
Здоровье

В центре Киева медработники протестуют против реформы медицины

Протесты украинских медработников против медицинской реформы проходят на площади Независимости в центре Киева, сообщает 26 февраля «5 канал».
Красная весна 06:51
Политика

США ожидают появление новых случаев заболевания коронавирусом

Траектория распространения нового коронавируса в США неизвестна, ожидается появление новых случаев заболевания, заявила представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний (СDС) Доктор Энн Шукет.
РИА Новости 19:19
Общество

Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Россия вводит временные ограничения на авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса.
Газета.Ru 10:13
Космос

У Земли появился второй спутник

Земля получила второй естественный спутник.
Lenta.ru 12:36
Политика

Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»

Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Газета.Ru 05:08
Футбол

«Бавария» крупно обыграла «Челси» в Лондоне

LiveSport.ru вчера в 16:51
Армия и оружие

США признали частичную утрату военного превосходства над Россией

В Пентагоне признают, что в ряде аспектов отстали от России.
Росбалт 15:47
Армия и оружие

Украинский адмирал признал военную мощь России в Крыму

News.ru 10:58
Общество

В Чите согласовали митинг за газификацию Забайкалья

Администрация Читы выдала разрешение на митинг за газификацию Забайкалья.
Sibnovosti.ru вчера в 23:59
Здоровье

В Казани рассказали о состоянии здоровья россиян с Diamond Princess

Состояние здоровья восьми россиян, доставленных в Казань с борта круизного лайнера Diamond Princess, не вызывает опасений.
ТК Звезда 24 февраля в 12:36
Политика

Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады из-за слов об УПА*

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 17:38
Технологии

Эксперт рассказал, как защитить хранящиеся в «облаках» личные данные

Эксперт советует не использовать повторно один и тот же пароль в разных сервисах и при возможности использовать двухфакторную аутентификацию.
РИА Новости 19:15
Гаджеты

В Китае раскрыли характеристики смартфона Xiaomi Black Shark 3

Исходя из ролика, Black Shark 3 реагирует на действия геймера быстрее, чем iPhone 11 Pro, OnePlus 7T Pro, Oppo Reno Ace и Asus ROG 2. В новом телефоне Xiaomi установлено самое производительное «железо», которое сейчас можно встретить на рынке: процессор Snapdragon 865, 16 гигабайт оперативной памяти стандарта LPDDR5 и аккумулятор на 5000 миллиампер-часов с поддержкой быстрой 65-ваттной зарядки.
Live24 04:42
Общество

В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах

Максимальный штраф планируется установить на уровне 50 тысяч рублей, соответствующие предложения (есть в распоряжении РИА Новости) будут направлены в Минюст.
РИА Новости вчера в 20:29
Футбол

«Лион» неожиданно побеждает «Ювентус» в Лиге чемпионов

Гол Тусара оказался единственным в этой встрече, и он принес «Лиону» неожиданную победу. Ответный матч состоится в Италии 17 марта.
ГЛАС.RU 16:59
Здоровье

В Петербурге объяснили увольнение главврача Боткинской больницы

Власти Петербурга объяснили увольнение главного врача больницы, откуда из карантина сбежали пациенты.
Ореанда-Новости вчера в 05:42
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa вчера в 11:35
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости 15:36
Политика

США угрожают Сербии санкциями за покупку вооружений у России

В Государственном департаменте США заявили, что поставки Сербии первой части российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" вызывают серьезные опасения Вашингтона.
Московский Комсомолец 16:26
Космос

Blue Origin открыла завод по производству двигателей для лунного модуля

Частная американская аэрокосмическая компания Blue Origin открыла новый завод по производству ракетных двигателей в городе Хантсвилл (США, штат Алабама).
REGNUM 24 февраля в 00:03
Экономика

«Система» проведет инвестиции через «дочку»

АФК запускает новый венчурный фонд АФК "Система" создает венчурный фонд Sistema SmartTech целевым объемом в 5 млрд руб. Его управляющим партнером станет дочь министра обороны Ксения Шойгу, развивающая собственную инвесткомпанию "Кэпитал Перформ".
Коммерсантъ 17:19
Армия и оружие

В США опубликовали видео «уничтожения» танков «Армата»

Американский производитель вертолетов Bell разместил на ютьюб-канале анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus "уничтожает" перспективные российские танки на платформе "Армата".
РИА Новости 10:48
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное