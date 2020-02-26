с чего всё началось

Каждый местный житель старше 18 лет получит 10000 гонконгских долларов (около 1280 долларов). Как сообщает CNN, единовременную выплату получат около семи миллионов человек. Эта мера включена в пакет стимулов, который в общей сложности обойдется Гонконгу в 15,4 миллиарда долларов.

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