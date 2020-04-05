Коронавирус
iReactorЖителям Краснодарского края продлили карантин до 12 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин жителям региона еще на неделю, до 12 апреля. С таким решением глава региона обратился к кубанцам в воскресенье, 5 апреля. Кондратьев попросил земляков набраться терпения и выносливости.
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Происшествия
В Рязанской области задержали расстрелявшего пятерых людей мужчину
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки выросло на 82 тысячи
Новым типом коронавируса за сутки в мире заразились более 82 тысяч человек, умерли более 5,7 тысячи человек, сообщает ВОЗ.
Шоу-бизнес
Кэти Перри и Орландо Блум объявили пол будущего ребенка
Американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум раскрыли секрет пола будущего ребенка.
Футбол
Станкович — о требле «Интера»: «„Ювентусу“ такое никогда не удавалось»
Бывший полузащитник "Интера" Деян Станкович вспомнил требл "нерадзурри" в 2010 году:Тот "Интер" вошел в историю.
Общество
Представитель ВОЗ назвала первые симптомы коронавируса
Представитель ВОЗ Маргарет Харрис рассказала, что у 90% заразившихся коронавирусом появляется высокая температура и лихорадка.
Здоровье
Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области
Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
Экономика
Бизнесу Коми возместят часть расходов на оплату труда персонала
Как сообщается на официальном портале республики, средства выделят дополнительно из республиканского бюджета и направят на возмещение части фактических расходов предпринимателей, связанных с оплатой труда работников, находящихся под риском увольнения.
Общество
«Это расизм на самом высоком уровне». Рюдигер раскритиковал идею тестировать вакцину от коронавируса на африканцах
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер раскритиковал предложение тестировать вакцину от коронавируса на африканцев, назвав это проявлением расизма.
Политика
NYT узнала о коронавирусе у экс-капитана авианосца Theodore Roosevelt
Тест на коронавирус экс-капитана авианосца USS Theodore Roosevelt Бретта Крозье, которого освободили от должности после того, как в СМИ попало его письмо о вспышке эпидемии на борту судна, оказался положительным.
Общество
Собянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию 1,5 м
Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию, а также социальную дистанцию 1,5 м между работниками и посетителями.
Здоровье
На Украине число заболевших коронавирусом достигло 1308 человек
В пресс-службе Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины обнародовали данные о количестве инфицированных COVID-2019 в стране, на вечер воскресенья эта цифра составила 1308 человек.
Общество
Бориса Джонсона госпитализировали из-за коронавируса
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона увезли в больницу для проведения тестов на коронавирус по совету лечащего врача, сообщил телеканал Sky News.
Футбол
Медведева приняла участие в челлендже Криштиану Роналду
Российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в челлендже нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду и проиграла ему более чем в три раза.
Экономика
Силуанов заявил об окончании «тучных времен» в экономике
Для российской экономики в связи с пандемией коронавируса наступает этап новой реальности.
Общество
В Петербурге разъяснили, какие предприятия смогут начать работу
Правительство Петербурга опубликовало перечень предприятий, которым разрешена работа во время введенных до 30 апреля ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
Происшествия
Житель Томска нарушил карантин и посетил пять регионов России
Сотрудники полиции при проверке документов у людей, прибывших на автобусе из Новосибирска в Томск, обнаружили, что один из пассажиров 2 апреля пересек границу РФ, однако не стал соблюдать двухнедельный карантин и за два дня посетил Москву, Московскую, Псковскую и Новосибирскую области.
Гаджеты
Microsoft показала, как будет работать её двухэкранный смартфон
Microsoft показала, как будет работать её двухэкранный смартфон.
Общество
В Турции успешно испытали на животных вакцину от коронавируса
Турецкие специалисты успешно испытали на животных вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
Футбол
Призвавший соблюдать карантин Уокер вызвал домой проституток
Игрок «Манчестер Сити» Кайл Уокер, ранее призвавший болельщиков соблюдать карантин, попал в скандал.
Общество
Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной
Здоровье
В Нью-Йорке журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы
В Нью-Йорке съемочную группу ВГТРК атаковали сотрудники больницы.
Общество
В Крыму продлили режим самоизоляции до 30 апреля
На территории Республики Крым в воскресенье, 5 апреля, продлили действие режима самоизоляции граждан до конца месяца.
Авто
Появились изображения преемника легендарной «Нивы»
Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Общество
Карту распространения коронавируса обновили в Подмосковье
В минувшие сутки в Подмосковье зафиксировано 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в целом патоген был выявлен среди жителей 34 городских округов Московской области, сообщает областной оперштаб.
Здоровье
Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса
Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Футбол
Футболисты «Динамо» согласились на понижение зарплат
Игроки футбольного клуба "Динамо" Москва договорились с руководством о понижении своих зарплат.
Экономика
Экономисты ожидают двухлетнюю рецессию в России
Несколько вариантов прогноза по экономике России в связи с эпидемией коронавируса и падением цен на нефть опубликовал Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), сообщает РИА Новости.
Футбол
Заболотный почеканил мяч и отметил Ибрагимовича
Нападающий «Сочи» Антон Заболотный опубликовал видео с чеканкой мяча.
Здоровье
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России.