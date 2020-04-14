Губернатор Кемеровской области запретил жителям выезжать за пределы региона из-за угрозы коронавируса, передает ОТР. Покидать пределы области можно только для того, чтобы получить экстренную медицинскую помощь или похоронить кого-то из близких.

Жителям Кузбасса запретили покидать регион на время карантина

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