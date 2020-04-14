Коронавирус

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииЖителям Кузбасса запретили покидать регион на время карантина

Губернатор Кемеровской области запретил жителям выезжать за пределы региона из-за угрозы коронавируса, передает ОТР. Покидать пределы области можно только для того, чтобы получить экстренную медицинскую помощь или похоронить кого-то из близких.
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Цивилёв ужесточил режим повышенной готовности в Кузбассе

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Запретов больше: губернатор усилил меры профилактики COVID-19 в Кузбассе

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«Не пытайтесь покинуть Кузбасс»: режим повышенной готовности усилен

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В Кузбассе ужесточили режим «Повышенная готовность»

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В Кузбассе ввели новые ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса

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Кузбасским детям запретили выходить на улицу без взрослых

Комсомольская правда - Кемерово08:34

Опубликовано распоряжение губернатора Кузбасса об ужесточении ограничений из-за ситуации с коронавирусом

Газета Кемерова08:03
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Общество

Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков

Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК 06:19
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OnePlus анонсировала флагманскую линейку смартфонов OnePlus 8. Всего две версии смартфонов: обычный OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.
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«Последствия есть всегда»: вышел дебютный трейлер ужастика The Dark Pictures Anthology: Little Hope

3DNews 12:42
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Зико рассказал, как В. Березуцкий подколол Вагнера Лава

Бывший главный тренер московского ЦСКА Зико рассказал забавную историю о том, как экс-защитник московского клуба Василий Березуцкий подшутил над бывшим форвардом «армейцев» Вагнером Лавом.
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ВОЗ сочла коронавирус в десять раз смертельнее свиного гриппа

Коронавирус принес больше смертей, чем свиной грипп в 2009-2010 годах. ВОЗ сочла коронавирус в десять раз смертельнее свиного гриппа.
Piter.tv 02:01
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Политика

В Пентагоне сомневаются в искусственном происхождении коронавируса

В министерстве обороны США сомневаются в том, что новый коронавирус мог быть разработан в лаборатории, и склоняются к версии о естественном происхождении, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
РИА Новости 15:42
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Политика

Лавров прокомментировал снос памятника маршалу Коневу в Праге

Власти Праги сносом памятника маршалу Ивану Коневу подорвали договоренности, которые лежат в основе отношений России и Чехии, иначе как циничными и возмутительными их действия не назовешь, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.
РИА Новости 06:05
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Общество

Аналитики заявили о рекордно высоких расходах россиян в марте

Из-за ажиотажного спроса в связи с пандемией коронавируса повседневные траты россиян в марте выросли более чем на 15% по сравнению с февралём и стали самыми высокими за всю историю наблюдений.
Клопс 16:02
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Авто

В Сети рассказали о лимузине ЗИЛ-4102, который не понравился Михаилу Горбачеву

В работу проект "борт N1" не отправили по нескольким причинам, но основной называют то, что он не понравился Горбачеву.
Car.ru 05:57
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Шоу-бизнес

В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым

Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
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Политика

Мурашко: более половины регионов России мобилизовали медслужбы

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более половины российских регионов мобилизовали медицинские учреждения.
Газета.Ru 16:17
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Общество

В США число жертв коронавируса превысило 25 тысяч

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что число смертей от коронавируса в стране будет гораздо меньше 100 тысяч.
Национальная служба новостей 16:20
Игры

Геймерам неожиданно представили игру Chimera Squad по вселенной XCOM

REGNUM 13:00
Экономика

Операторы предупредили о росте тарифов на связь

Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
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Политика

Кадыров ответил на критику «Новой газеты»

Lenta.ru вчера в 20:29
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Политика

Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14:45
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Армия и оружие

В Черном море заметили американский эсминец

В акваторию Черного моря зашел эсминец ВМС США Porter. Об этом проинформировали в Национальном центре управления обороной.
Профиль вчера в 15:47
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Общество

Мишустин поручил начать работу над вводом беспилотников на дорогах

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минтрансу России, МВД России, Минпромторгу России и Минэкономразвития России до 12 мая разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне.
RT на русском 16:12
11
Общество

Нарушителям самоизоляции грозит уголовное наказание

В Подмосковье водителям, которые нарушают режим самоизоляции, может грозить уголовная ответственность.
ТВ Центр 14:33
9
Общество

Врач назвал места с наиболее высоким риском заражения коронавирусом

Чтобы поход в аптеку не обернулся заражением, врач рекомендует не только надевать медицинскую маску, но и обрабатывать нос противовирусной мазью.
Новые Известия 01:55
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Происшествия

Жительница Красноярского края разгромила буддийскую ступу

Ариг Ус 05:11
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Армия и оружие

В National Interest призвали считаться с силой Су-57

В американском информагентстве The National Interest сообщили о том, что с силой российского боевого самолета нового поколения Су-57 нужно считаться.
Discover24 03:08
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Политика

Зеленский заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом на Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, и резкого скачка заболеваемости не произошло благодаря сознательности граждан, об этом он сказал во время своего видеообращения.
РИА Новости 13:09
8
Здоровье

В Рязанской области заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на минувшей неделе в Рязанской области зарегистрировали ниже эпидемического порога на 61,6%, по Рязани — на 55%.
RZN.info 02:39
8
Экономика

Сеть «Л’Этуаль» сообщила о падении оборота на 95%

Ближайшим конкурентом «Л'Этуаль» является сеть «Рив гош» с оборотом 36,2 млрд руб. за 2018 г. В конце января «Алькор и Ко» купила 100% долей в уставном капитале компании «Табер трейд», управляющей сетью магазинов косметики «Подружка».
Ведомости 15:54
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Общество

ВОЗ: пик заболеваемости коронавирусом в мире еще не пройден

Спикер ВОЗ сомневается, что вакцину от коронавируса изобретут в ближайшие 12 месяцев.
RuNews24.ru 11:07
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Общество

Попова рассказала, когда будут видны результаты самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире Первого канала, когда будут видны результаты мер российских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 15:11
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Футбол

Агент Люки Эрнандеса опроверг, что игрок получает в «Баварии» 24 млн евро в год

Ранее появилась информация, что вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер требует у руководства клуба зарплату более 20 миллионов евро в год, так как внутри коллектива ходят разговоры, что Эрнандес получает 24 миллиона.
Sports.ru 16:42
Политика

МИД: десятки школьников из России оказались в сложной ситуации в США

Несколько десятков российских школьников, прибывших осенью 2019 г. в США для обучения в американских образовательных учреждениях, оказались в сложном положении в условиях распространения коронавируса, сообщил МИД России.
Ведомости 13:32
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Энергетика

Цены на нефть эталонных марок продолжают падать

По данным на 18.31 мск на лондонской бирже ICE цена на нефть Brent снизилась на 5,36%, до $30,04 за баррель.
Газета.Ru 11:39
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Сергей Евгеньевич Цивилёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Кемеровской области с 17 сентября 2018. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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