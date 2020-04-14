Коронавирус
Общественное телевидение РоссииЖителям Кузбасса запретили покидать регион на время карантина
Губернатор Кемеровской области запретил жителям выезжать за пределы региона из-за угрозы коронавируса, передает ОТР. Покидать пределы области можно только для того, чтобы получить экстренную медицинскую помощь или похоронить кого-то из близких.
Читать в источнике
Оценить124
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 17:19, Ашберн
Общество
Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков
Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК 06:19
Гаджеты
Представлены OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro
OnePlus анонсировала флагманскую линейку смартфонов OnePlus 8. Всего две версии смартфонов: обычный OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.
The GEEK 12:38
Игры
«Последствия есть всегда»: вышел дебютный трейлер ужастика The Dark Pictures Anthology: Little Hope
3DNews 12:42
Футбол
Зико рассказал, как В. Березуцкий подколол Вагнера Лава
Бывший главный тренер московского ЦСКА Зико рассказал забавную историю о том, как экс-защитник московского клуба Василий Березуцкий подшутил над бывшим форвардом «армейцев» Вагнером Лавом.
Чемпионат 15:18
Здоровье
ВОЗ сочла коронавирус в десять раз смертельнее свиного гриппа
Коронавирус принес больше смертей, чем свиной грипп в 2009-2010 годах. ВОЗ сочла коронавирус в десять раз смертельнее свиного гриппа.
Piter.tv 02:01
Политика
В Пентагоне сомневаются в искусственном происхождении коронавируса
В министерстве обороны США сомневаются в том, что новый коронавирус мог быть разработан в лаборатории, и склоняются к версии о естественном происхождении, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
РИА Новости 15:42
Политика
Лавров прокомментировал снос памятника маршалу Коневу в Праге
Власти Праги сносом памятника маршалу Ивану Коневу подорвали договоренности, которые лежат в основе отношений России и Чехии, иначе как циничными и возмутительными их действия не назовешь, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.
РИА Новости 06:05
Общество
Аналитики заявили о рекордно высоких расходах россиян в марте
Из-за ажиотажного спроса в связи с пандемией коронавируса повседневные траты россиян в марте выросли более чем на 15% по сравнению с февралём и стали самыми высокими за всю историю наблюдений.
Клопс 16:02
Авто
В Сети рассказали о лимузине ЗИЛ-4102, который не понравился Михаилу Горбачеву
В работу проект "борт N1" не отправили по нескольким причинам, но основной называют то, что он не понравился Горбачеву.
Car.ru 05:57
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
Политика
Мурашко: более половины регионов России мобилизовали медслужбы
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более половины российских регионов мобилизовали медицинские учреждения.
Газета.Ru 16:17
Общество
В США число жертв коронавируса превысило 25 тысяч
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что число смертей от коронавируса в стране будет гораздо меньше 100 тысяч.
Национальная служба новостей 16:20
Экономика
Операторы предупредили о росте тарифов на связь
Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Lenta.ru вчера в 20:29
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14:45
Армия и оружие
В Черном море заметили американский эсминец
В акваторию Черного моря зашел эсминец ВМС США Porter. Об этом проинформировали в Национальном центре управления обороной.
Профиль вчера в 15:47
Общество
Мишустин поручил начать работу над вводом беспилотников на дорогах
Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минтрансу России, МВД России, Минпромторгу России и Минэкономразвития России до 12 мая разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне.
RT на русском 16:12
Общество
Нарушителям самоизоляции грозит уголовное наказание
В Подмосковье водителям, которые нарушают режим самоизоляции, может грозить уголовная ответственность.
ТВ Центр 14:33
Общество
Врач назвал места с наиболее высоким риском заражения коронавирусом
Чтобы поход в аптеку не обернулся заражением, врач рекомендует не только надевать медицинскую маску, но и обрабатывать нос противовирусной мазью.
Новые Известия 01:55
Армия и оружие
В National Interest призвали считаться с силой Су-57
В американском информагентстве The National Interest сообщили о том, что с силой российского боевого самолета нового поколения Су-57 нужно считаться.
Discover24 03:08
Политика
Зеленский заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом на Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, и резкого скачка заболеваемости не произошло благодаря сознательности граждан, об этом он сказал во время своего видеообращения.
РИА Новости 13:09
Здоровье
В Рязанской области заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад
Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на минувшей неделе в Рязанской области зарегистрировали ниже эпидемического порога на 61,6%, по Рязани — на 55%.
RZN.info 02:39
Экономика
Сеть «Л’Этуаль» сообщила о падении оборота на 95%
Ближайшим конкурентом «Л'Этуаль» является сеть «Рив гош» с оборотом 36,2 млрд руб. за 2018 г. В конце января «Алькор и Ко» купила 100% долей в уставном капитале компании «Табер трейд», управляющей сетью магазинов косметики «Подружка».
Ведомости 15:54
Общество
ВОЗ: пик заболеваемости коронавирусом в мире еще не пройден
Спикер ВОЗ сомневается, что вакцину от коронавируса изобретут в ближайшие 12 месяцев.
RuNews24.ru 11:07
Общество
Попова рассказала, когда будут видны результаты самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире Первого канала, когда будут видны результаты мер российских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 15:11
Футбол
Агент Люки Эрнандеса опроверг, что игрок получает в «Баварии» 24 млн евро в год
Ранее появилась информация, что вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер требует у руководства клуба зарплату более 20 миллионов евро в год, так как внутри коллектива ходят разговоры, что Эрнандес получает 24 миллиона.
Sports.ru 16:42
Политика
МИД: десятки школьников из России оказались в сложной ситуации в США
Несколько десятков российских школьников, прибывших осенью 2019 г. в США для обучения в американских образовательных учреждениях, оказались в сложном положении в условиях распространения коронавируса, сообщил МИД России.
Ведомости 13:32
Энергетика
Цены на нефть эталонных марок продолжают падать
По данным на 18.31 мск на лондонской бирже ICE цена на нефть Brent снизилась на 5,36%, до $30,04 за баррель.
Газета.Ru 11:39