Коронавирус
Российская газетаЖителям Кузбасса запретили выезжать из региона
В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
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Хоккей
Как Овечкин забил легендарный гол, который называют лучшим в истории НХЛ. Истории Зубруса о 20-летнем Ови
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Политика
МИД: десятки школьников из России оказались в сложной ситуации в США
Несколько десятков российских школьников, прибывших осенью 2019 г. в США для обучения в американских образовательных учреждениях, оказались в сложном положении в условиях распространения коронавируса, сообщил МИД России.
Ведомости 13:32
Политика
Обама поддержал кандидатуру Байдена на пост президента США
Бывший президент США Барак Обама заявил, что поддерживает кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена на пост главы государства.
Газета.Ru 14:22
Общество
Сформирован предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля
В Росавиации рассказали о формировании предварительного графика вывозных рейсов до 20 апреля.
Вести.Ru 15:02
Общество
Дождь помог потушить пожар в Чернобыльской зоне
Интерфакс 07:10
Здоровье
Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 30%
Растет число людей в РФ, у которых коронавирус протекает бессимптомно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире "Первого канала" во вторник.
Интерфакс 14:47
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 08:26
Шоу-бизнес
Любовь Успенская в розовом платье сообщила, что влюбилась
Несколько минут назад Любовь, сидя на диване в розовом платье, чёрных колготках и чёрных туфлях заявила, что её сердце теперь занято.
Paparazzi.ru вчера в 17:43
Здоровье
Рошаль призвал СК прекратить проверку больницы в Уфе
Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал Следственный комитет прекратить проверку в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе, сообщила пресс-служба палаты.
РИА Новости 12:37
Происшествия
В Ленобласти завели дело о «коронавирусном» хостеле для мигрантов
Следственное управление СКР по Ленинградской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту массового заражения коронавирусом мигрантов, которые проживали в хостеле в деревне Новосергиевка.
Инфо24 14:15
Армия и оружие
Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии
В российской армии, по данным на 30 марта, было официально подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 04:18
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» вышел в свет
В сериале рассказывается о раскулачивании - трудном и жестоком явлении, социальном бедствии 1930-х годов прошлого века.
Ревизор.ру 05:01
Здоровье
Назван симптом коронавируса, при котором срочно нужно вызывать скорую
По словам представителей ведомства, вообще к симптомам COVID-19 относятся и сухой кашель, и повышенная температура, и головные боли.
31 канал Челябинска 12:12
Политика
Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны
Согласно документу, в России вводится новый день воинской славы 3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год), одновременно упраздняется действующая сейчас памятная дата 2 сентября.
Российская газета 06:28
Политика
Захарова призвала США привлечь New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания New York Times.
РИА Новости 14:45
Энергетика
Цена Brent опустилась ниже $30 за баррель
Цена нефти марки Brent в 18.42 мск опустилась ниже показателя в $30/баррель, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE).
Ведомости 12:36
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Транспорт
Не проверяющих пропуска таксистов пообещали отключить от агрегаторов
Водителей столичных такси, которые пренебрегают обязанностью проверять наличие у пассажиров пропуска для передвижения по Москве, будут отключать от агрегаторов.
РБК 09:30
Политика
Зеленский заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом на Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, и резкого скачка заболеваемости не произошло благодаря сознательности граждан, об этом он сказал во время своего видеообращения.
РИА Новости 13:09
Общество
Теннисист Марат Сафин предрек массовое чипирование людей
Что происходит 04:29
Происшествия
В Ульяновской области умерла пациентка с коронавирусом
В Ульяновской области в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы скончалась 68-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 10:59
Общество
Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказал о ее эффектах
О своих ощущениях после введенной вакцины и об эффектах препарата испытательница рассказала The Telegraph.
Lenta.ru 13:06
Здоровье
Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от мертвого человека
Ученые предположили, что в Бангкоке мог произойти первый случай передачи нового типа коронавируса от умершего человека к живому, сообщает Daily Mail.
Взгляд.ру 11:26
Общество
В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан
Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:14
Общество
«МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска
Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу.
Популярная механика 04:50
Общество
Нарушителям самоизоляции в Подмосковье грозят уголовной ответственностью
«Злостным нарушителям грозят жесткие меры — вплоть до уголовной ответственности», — сказал Стрыгин.
REGNUM 14:18
Кино
В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa 07:36
Футбол
Джорджевич назвал лучших одноклубников и тренера в своей карьере
Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич поделился мнением о том, какой тренер является лучшим в его карьере.
Матч ТВ 14:52
Общество
Крупнейший самолет в мире доставил в Варшаву тонны защитных масок
По данным телеканала, самолет Ан-225 Мрия доставил 76 тонн защитных комбинезонов, 11 тонн лицевых щитов, а также 9 тонн медицинских масок.
Piter.tv 12:58