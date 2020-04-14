Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЖителям Кузбасса запретили выезжать из региона

В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
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В Кузбассе ввели новые ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса

Город новостей08:51

Запретов больше: губернатор усилил меры профилактики COVID-19 в Кузбассе

10 канал08:11

В Кузбассе ужесточили режим «Повышенная готовность»

Кузбасс07:48

«Не пытайтесь покинуть Кузбасс»: режим повышенной готовности усилен

Сибдепо07:55

Цивилёв ужесточил режим повышенной готовности в Кузбассе

ВашГород.ру07:25

Кузбасским детям запретили выходить на улицу без взрослых

Комсомольская правда - Кемерово08:34

Опубликовано распоряжение губернатора Кузбасса об ужесточении ограничений из-за ситуации с коронавирусом

Газета Кемерова08:03
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Хоккей

Как Овечкин забил легендарный гол, который называют лучшим в истории НХЛ. Истории Зубруса о 20-летнем Ови

Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Политика

МИД: десятки школьников из России оказались в сложной ситуации в США

Несколько десятков российских школьников, прибывших осенью 2019 г. в США для обучения в американских образовательных учреждениях, оказались в сложном положении в условиях распространения коронавируса, сообщил МИД России.
Ведомости 13:32
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Политика

Обама поддержал кандидатуру Байдена на пост президента США

Бывший президент США Барак Обама заявил, что поддерживает кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена на пост главы государства.
Газета.Ru 14:22
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Общество

Сформирован предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля

В Росавиации рассказали о формировании предварительного графика вывозных рейсов до 20 апреля.
Вести.Ru 15:02
Общество

Дождь помог потушить пожар в Чернобыльской зоне

Интерфакс 07:10
Здоровье

Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 30%

Растет число людей в РФ, у которых коронавирус протекает бессимптомно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире "Первого канала" во вторник.
Интерфакс 14:47
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Политика

Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 08:26
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Шоу-бизнес

Любовь Успенская в розовом платье сообщила, что влюбилась

Несколько минут назад Любовь, сидя на диване в розовом платье, чёрных колготках и чёрных туфлях заявила, что её сердце теперь занято.
Paparazzi.ru вчера в 17:43
21
Здоровье

Рошаль призвал СК прекратить проверку больницы в Уфе

Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал Следственный комитет прекратить проверку в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе, сообщила пресс-служба палаты.
РИА Новости 12:37
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Происшествия

В Ленобласти завели дело о «коронавирусном» хостеле для мигрантов

Следственное управление СКР по Ленинградской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту массового заражения коронавирусом мигрантов, которые проживали в хостеле в деревне Новосергиевка.
Инфо24 14:15
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Армия и оружие

Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии

В российской армии, по данным на 30 марта, было официально подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 04:18
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Кино

Сериал «Зулейха открывает глаза» вышел в свет

В сериале рассказывается о раскулачивании - трудном и жестоком явлении, социальном бедствии 1930-х годов прошлого века.
Ревизор.ру 05:01
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Здоровье

Назван симптом коронавируса, при котором срочно нужно вызывать скорую

По словам представителей ведомства, вообще к симптомам COVID-19 относятся и сухой кашель, и повышенная температура, и головные боли.
31 канал Челябинска 12:12
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Политика

Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны

Согласно документу, в России вводится новый день воинской славы 3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год), одновременно упраздняется действующая сейчас памятная дата 2 сентября.
Российская газета 06:28
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Политика

Захарова призвала США привлечь New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания New York Times.
РИА Новости 14:45
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Энергетика

Цена Brent опустилась ниже $30 за баррель

Цена нефти марки Brent в 18.42 мск опустилась ниже показателя в $30/баррель, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE).
Ведомости 12:36
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Политика

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
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Транспорт

Не проверяющих пропуска таксистов пообещали отключить от агрегаторов

Водителей столичных такси, которые пренебрегают обязанностью проверять наличие у пассажиров пропуска для передвижения по Москве, будут отключать от агрегаторов.
РБК 09:30
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Политика

Зеленский заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом на Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, и резкого скачка заболеваемости не произошло благодаря сознательности граждан, об этом он сказал во время своего видеообращения.
РИА Новости 13:09
5
Авто

Россия через 15 лет утроит производство легковых автомобилей

Газета.Ru 14:18
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Общество

Теннисист Марат Сафин предрек массовое чипирование людей

Что происходит 04:29
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Происшествия

В Ульяновской области умерла пациентка с коронавирусом

В Ульяновской области в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы скончалась 68-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 10:59
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Общество

Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказал о ее эффектах

О своих ощущениях после введенной вакцины и об эффектах препарата испытательница рассказала The Telegraph.
Lenta.ru 13:06
1
Здоровье

Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от мертвого человека

Ученые предположили, что в Бангкоке мог произойти первый случай передачи нового типа коронавируса от умершего человека к живому, сообщает Daily Mail.
Взгляд.ру 11:26
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Общество

В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан

Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:14
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Общество

«МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска

Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу.
Популярная механика 04:50
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Общество

Нарушителям самоизоляции в Подмосковье грозят уголовной ответственностью

«Злостным нарушителям грозят жесткие меры — вплоть до уголовной ответственности», — сказал Стрыгин.
REGNUM 14:18
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Кино

В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»

Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa 07:36
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Футбол

Джорджевич назвал лучших одноклубников и тренера в своей карьере

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич поделился мнением о том, какой тренер является лучшим в его карьере.
Матч ТВ 14:52
Общество

Крупнейший самолет в мире доставил в Варшаву тонны защитных масок

По данным телеканала, самолет Ан-225 Мрия доставил 76 тонн защитных комбинезонов, 11 тонн лицевых щитов, а также 9 тонн медицинских масок.
Piter.tv 12:58
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Сергей Евгеньевич Цивилёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Кемеровской области с 17 сентября 2018. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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