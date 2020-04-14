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Происшествия Настоящий детектив: Пыза раскрыл двойное убийство воров в Сухуми Как стало известно ИА «Прайм Крайм», негласный лидер воровского мира Абхазии 53-летний вор «в законе» Рауль Барцба, более известный в криминальной среде как Пыза, призвал заключенных СИЗО к расправе над Тенгуляшом и Наником, назвав их убийцами Хаса и Асты.

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