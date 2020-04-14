Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЖителям Кузбасса запретили выезжать из региона

В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
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В Кузбассе ввели новые ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса

Город новостей08:51

Опубликовано распоряжение губернатора Кузбасса об ужесточении ограничений из-за ситуации с коронавирусом

Газета Кемерова08:03

«Не пытайтесь покинуть Кузбасс»: режим повышенной готовности усилен

Сибдепо07:55

В Кузбассе ужесточили режим «Повышенная готовность»

Кузбасс07:48

Цивилёв ужесточил режим повышенной готовности в Кузбассе

ВашГород.ру07:25

Кузбасским детям запретили выходить на улицу без взрослых

Комсомольская правда - Кемерово08:34

Запретов больше: губернатор усилил меры профилактики COVID-19 в Кузбассе

10 канал08:11
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Общество

Китайские медэксперты оценили действия России в борьбе с коронавирусом

Медицинские эксперты из Китая, которые прибыли в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, оценили меры против коронавируса, принятые российскими властями.
RT на русском 10:45
1
Общество

Глава Липецкой области анонсировал введение пропускного режима

Сегодня, 14 апреля, глава региона выступил в формате видео-конференции перед предпринимателями.
Московский Комсомолец 11:00
2
Кино

BadComedian выпустил обзор на первый фильм Егора Крида

Ролик был опубликован 13 апреля на YouTube-канале BadComedian.
REGNUM вчера в 17:12
Общество

Почти миллион пропусков на передвижение по Москве аннулируют

Почти миллион цифровых пропусков на передвижение по Москве из 3,2 млн оформленных будут аннулированы.
Известия 08:38
1,3K
Авто

Компания Renault покинула китайский рынок

Компания Renault решила покинуть китайский рынок легковых автомобилей.
За рулем Кубань 10:38
Общество

В Коммунарке от коронавируса скончался ученый Данила Тлисов

В московской больнице в Коммунарке от коронавирусной инфекции скончался сотрудник Института ядерных исследований РАН Данила Тлисов.
Известия 10:41
1
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
2K
Армия и оружие

Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео

В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси.
Газета.Ru 04:20
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Политика

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
228
Общество

Рособрнадзор прокомментировал очередной перенос сроков ЕГЭ

Решение об изменении сроков проведения ЕГЭ могут принять только уже после майских праздников.
Газета Кемерова 09:13
1
Общество

Врач рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве сложилась парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:35
1,6K
Происшествия

В Севастополе выявили новый случай коронавируса

Число выявленных носителей коронавируса в Севастополе увеличилось до восьми, вернувшийся из Москвы севастополец заразил свою мать, сообщил врио главы города Михаил Развожаев.
РИА Новости 10:03
4
Экономика

ГП проверит, как букмекеры попали в приоритетный список господдержки

Ранее стало известно, что букмекерская компания "Фонбет" попала в список системообразующих предприятий.
Газета.Ru 08:31
263
Экономика

Сколько заемщиков оформят кредитные каникулы

Право запрашивать у банков кредитные каникулы заемщики получили с 3 апреля, эта мера была введена для поддержки граждан, чье финансовое положение пошатнулось из-за коронавируса.
Российская газета 04:42
53
Шоу-бизнес

Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором

Pravda.Ru 07:11
1
Шоу-бизнес

Стало известно о неутешительном прогнозе по состоянию Бабкиной

Стало известно о неутешительном прогнозе по состоянию народной артистки России Надежды Бабкиной.
Lenta.ru 10:54
8
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию в режиме самоизоляции

Во вторник, 14 апреля, Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации о питании в режиме самоизоляции.
Невские Новости 01:17
205
Здоровье

В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом

Как рассказал РБК Микаелян, пациенты с пневмонией и до распространения коронавируса принимались в терапевтическом отделении стационара.
РБК 08:38
14
Общество

Крупнейшие рестораторы решили взять спасение отрасли на себя

Подписать декларацию предлагается и рестораторам, и арендодателям.
Ведомости 05:38
Политика

El Mundo (Испания): борьба великих держав за вакцину от коронавируса (El Mundo)

Создание вакцины и поиск лекарства, которое вылечит коронавирус, весьма похожи на еще одну всемирную гонку — космическую.
ИноСМИ 06:13
Общество

Минпромторг объяснил приостановку ограничений на торговлю масками

Решение приостановить действие постановления, согласно которому не имеющие лицензии на продажу лекарств организации не смогут продавать медицинские маски и респираторы, принято в связи с готовностью регионов взять на себя ответственность за контроль над оборотом этой продукции, сообщили RNS в пресс-службе Минпромторга.
Rambler News Service 09:59
Происшествия

Бунт в ангарской колонии срежиссирован извне, считает министр юстиции

Бунт в исправительной колонии в Ангарске был подготовлен извне, а в "раскачивании ситуации" участвуют мнимые правозащитники, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
РИА Новости 11:06
Политика

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
2,4K
Кино

Disney высмеяли за нелепую цензуру в классическом подростковом фильме

В одной из сцен героиня актрисы Дэрил Ханны - русалка Мэдисон, на полсекунды поворачивается к камере таким образом, что в кадр попадают ее оголенные ягодицы.
Российская газета 08:57
5
Экономика

Путин заявил о резком падении числа ипотечных кредитов в России

Число новых ипотечных кредитов в российских банках резко упало за первую неделю апреля, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
РБК 08:39
45
Авто

Модели TOGG будут защищены патентами в разных регионах

Драйв 10:36
Шоу-бизнес

Оперная дива Анна Нетребко опубликовала «карантинное селфи»

Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко опубликовала «карантинное селфи» в своем Instagram-аккаунте.
OAnews вчера в 12:50
Общество

Вход в кафе в центре Москвы заложили бетонными блоками

Вход в кафе на Таганке заложили бетонными блоками.
Российская газета 09:20
68
Религия

Патриарх Кирилл разрешил верующим освящать пасхальные куличи дома

По благословению патриарха Московского и Всея Руси Кирилла верующие, которые из-за угрозы коронавируса не придут на пасхальные богослужения в храмах, могут освятить праздничные куличи у себя дома.
РБК 05:41
60
Общество

Названа доля оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей

Подсчитана доля москвичей, которые остались без работы из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».
Lenta.ru 10:45
35
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Сергей Евгеньевич Цивилёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Кемеровской области с 17 сентября 2018. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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