Коронавирус
Российская газетаЖителям Кузбасса запретили выезжать из региона
В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
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Общество
Китайские медэксперты оценили действия России в борьбе с коронавирусом
Медицинские эксперты из Китая, которые прибыли в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, оценили меры против коронавируса, принятые российскими властями.
RT на русском 10:45
Общество
Глава Липецкой области анонсировал введение пропускного режима
Сегодня, 14 апреля, глава региона выступил в формате видео-конференции перед предпринимателями.
Московский Комсомолец 11:00
Кино
BadComedian выпустил обзор на первый фильм Егора Крида
Ролик был опубликован 13 апреля на YouTube-канале BadComedian.
REGNUM вчера в 17:12
Общество
Почти миллион пропусков на передвижение по Москве аннулируют
Почти миллион цифровых пропусков на передвижение по Москве из 3,2 млн оформленных будут аннулированы.
Известия 08:38
Авто
Компания Renault покинула китайский рынок
Компания Renault решила покинуть китайский рынок легковых автомобилей.
За рулем Кубань 10:38
Общество
В Коммунарке от коронавируса скончался ученый Данила Тлисов
В московской больнице в Коммунарке от коронавирусной инфекции скончался сотрудник Института ядерных исследований РАН Данила Тлисов.
Известия 10:41
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси.
Газета.Ru 04:20
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Общество
Рособрнадзор прокомментировал очередной перенос сроков ЕГЭ
Решение об изменении сроков проведения ЕГЭ могут принять только уже после майских праздников.
Газета Кемерова 09:13
Общество
Врач рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве сложилась парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:35
Происшествия
В Севастополе выявили новый случай коронавируса
Число выявленных носителей коронавируса в Севастополе увеличилось до восьми, вернувшийся из Москвы севастополец заразил свою мать, сообщил врио главы города Михаил Развожаев.
РИА Новости 10:03
Экономика
ГП проверит, как букмекеры попали в приоритетный список господдержки
Ранее стало известно, что букмекерская компания "Фонбет" попала в список системообразующих предприятий.
Газета.Ru 08:31
Экономика
Сколько заемщиков оформят кредитные каникулы
Право запрашивать у банков кредитные каникулы заемщики получили с 3 апреля, эта мера была введена для поддержки граждан, чье финансовое положение пошатнулось из-за коронавируса.
Российская газета 04:42
Шоу-бизнес
Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором
Pravda.Ru 07:11
Шоу-бизнес
Стало известно о неутешительном прогнозе по состоянию Бабкиной
Стало известно о неутешительном прогнозе по состоянию народной артистки России Надежды Бабкиной.
Lenta.ru 10:54
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию в режиме самоизоляции
Во вторник, 14 апреля, Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации о питании в режиме самоизоляции.
Невские Новости 01:17
Здоровье
В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом
Как рассказал РБК Микаелян, пациенты с пневмонией и до распространения коронавируса принимались в терапевтическом отделении стационара.
РБК 08:38
Общество
Крупнейшие рестораторы решили взять спасение отрасли на себя
Подписать декларацию предлагается и рестораторам, и арендодателям.
Ведомости 05:38
Политика
El Mundo (Испания): борьба великих держав за вакцину от коронавируса (El Mundo)
Создание вакцины и поиск лекарства, которое вылечит коронавирус, весьма похожи на еще одну всемирную гонку — космическую.
ИноСМИ 06:13
Общество
Минпромторг объяснил приостановку ограничений на торговлю масками
Решение приостановить действие постановления, согласно которому не имеющие лицензии на продажу лекарств организации не смогут продавать медицинские маски и респираторы, принято в связи с готовностью регионов взять на себя ответственность за контроль над оборотом этой продукции, сообщили RNS в пресс-службе Минпромторга.
Rambler News Service 09:59
Происшествия
Бунт в ангарской колонии срежиссирован извне, считает министр юстиции
Бунт в исправительной колонии в Ангарске был подготовлен извне, а в "раскачивании ситуации" участвуют мнимые правозащитники, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
РИА Новости 11:06
Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
Кино
Disney высмеяли за нелепую цензуру в классическом подростковом фильме
В одной из сцен героиня актрисы Дэрил Ханны - русалка Мэдисон, на полсекунды поворачивается к камере таким образом, что в кадр попадают ее оголенные ягодицы.
Российская газета 08:57
Экономика
Путин заявил о резком падении числа ипотечных кредитов в России
Число новых ипотечных кредитов в российских банках резко упало за первую неделю апреля, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
РБК 08:39
Шоу-бизнес
Оперная дива Анна Нетребко опубликовала «карантинное селфи»
Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко опубликовала «карантинное селфи» в своем Instagram-аккаунте.
OAnews вчера в 12:50
Общество
Вход в кафе в центре Москвы заложили бетонными блоками
Вход в кафе на Таганке заложили бетонными блоками.
Российская газета 09:20
Религия
Патриарх Кирилл разрешил верующим освящать пасхальные куличи дома
По благословению патриарха Московского и Всея Руси Кирилла верующие, которые из-за угрозы коронавируса не придут на пасхальные богослужения в храмах, могут освятить праздничные куличи у себя дома.
РБК 05:41
Общество
Названа доля оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей
Подсчитана доля москвичей, которые остались без работы из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».
Lenta.ru 10:45