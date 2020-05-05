Коронавирус

Новые ИзвестияНовые ИзвестияЖителям Подмосковья рекомендовали надевать перчатки

Жителям напомнили, что в регионе с 12 мая обязательным становится ношение медицинских масок.
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Подмосковные власти рекомендуют жителям региона носить перчатки

Эхо Москвы09:05

«Культура новая, мера необходимая». Губернатор призвал жителей Подмосковья носить маски и перчатки

Телеканал 360°08:14

В Подмосковье рекомендовали надевать перчатки в общественных местах

Rambler News Service08:47

В Подмосковье рекомендовали надевать перчатки в местах скопления людей

Парламентская газета08:27

Воробьев провел селекторное совещание с главами муниципалитетов, посвященное борьбе с коронавирусом

Подмосковье Сегодня08:25

Жителям Подмосковья рекомендовали надевать перчатки в общественных местах

Известия09:03

В Подмосковье рекомендовали надевать перчатки в местах скопления людей

РИА Новости08:12
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:49, Ашберн
Общество

Кадыров потребовал наказать чеченцев за съемку задержаний нарушителей карантина

Lenta.ru 09:09
7
Общество

Число случаев домашнего насилия в России выросло в 2,5 раза

По данным некоторых некоммерческих организаций (НКО) и кризисных центров для женщин, в период распространения коронавирусной инфекции в России количество жалоб на домашнее насилие выросло в 2,5 раза.
Телеканал 360° вчера в 21:05
18
Кино

Warner Bros. и Сильвестр Сталлоне работают над сиквелом «Разрушителя»

Афиша Daily вчера в 09:08
3
Хоккей

Слепец вернулся в ярославский «Локомотив»

Форвард рижского «Динамо» Кирилл Слепец подписал контракт с «Локомотивом», сообщается в официальном Twitter ярославцев.
Спорт-Экспресс 09:41
Общество

«Масочный режим» введут власти Югры

Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила, что в регионе будет введен обязательный "масочный режим".
Газета.Ru 09:34
8
Общество

Сроки сдачи ЕГЭ могут перенести

Решение может быть принято после 12 мая.
Орловское информбюро 08:41
3
Общество

Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
497
Шоу-бизнес

Глава SpaceX Илон Маск стал отцом в шестой раз

Американский миллиардер Илон Маск сообщил, что его возлюбленная певица Граймс родила первенца. Это уже шестой ребенок предпринимателя.
NewInform 04:22
6
Экономика

Названы сценарии роста безработицы в России

Согласно оптимистичному сценарию, число безработных в РФ к концу 2020 года вырастет приблизительно на 1,5 млн человек, составив 5 млн (7,3%).
BFM.ru 08:00
168
Армия и оружие

В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море

Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 12:30
461
Политика

Лукашенко пригласил глав других государств на парад Победы в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств посетить Минск и принять участие в параде Победы.
РБК 07:25
291
Общество

«Бесогон» Михалкова со словами про чипирование не вышел в эфир

Телеканал "Россия 24" снял с эфира выпуск авторской программы режиссёра Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", темой которого являлись конспирологические теории вокруг распространения коронавируса, в том числе так называемое чипирование.
Life.ru 02 мая в 14:32
4,2K
Здоровье

В России создан «Список памяти» с именами погибших во время пандемии коронавируса медиков

В России был создан сайт с именами медработников, погибших во время пандемии COVID-19.
ProUfu.ru 03:17
2
Армия и оружие

Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасеке

Силы армейской авиации провели воздушное патрулирование с аэродрома Эль-Камышлы.
ТАСС 02 мая в 15:27
Единоборства

Глава UFC рассказал о невероятном богатстве Хабиба Нурмагомедова

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обладает "нереальным богатством".
Discover24 07:05
2
Кино

Кино о космосе планируют снять Илон Маск и Том Круз

ИнфоСМИ 05:50
9
Шоу-бизнес

Бывший супруг Лолиты сразу после развода завел новую семью

Лолита еще в 2019 году сообщила о том, что у нее есть новый избранник, но она до сих пор так и не рассказала общественности, кто он.
RuNews24.ru 05:25
3
Общество

В Липецкой области вводят тотальный масочный режим

С 9 мая в Липецке, Ельце и во всех районых центрах масочный режим станет обязательным.
ГТРК Липецк 07:08
27
Экономика

Малый бизнес в Кузбассе начинает получать субсидии на выплату зарплат

Новая региональная мера поддержки для компаний наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики начнет действовать в Кузбассе с 6 мая.
КузПресс 06:11
12
Общество

Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин

Умер генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» академик РАН Евгений Микрин.
RT на русском 03:53
916
Политика

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов ушел в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
75
Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
6,2K
Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
903
Политика

Германия объявила в международный розыск российского хакера

В Германии федеральный прокурор выдал ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина, который якобы совершил ряд кибератак, в том числе и на немецкий парламент в 2015 году, пишет Süddeutsche Zeitung.
Газета.Ru 04:57
14
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,6K
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
2,9K
Политика

Разведсеть «Пять глаз»: COVID-19 не выведен в уханьских лабораториях

Доказательств, что коронавирус COVID-19 "сбежал" из лабораторий в китайском городе Ухань, нет, сообщает издание The Guardian со ссылкой на собственный источник в разведке.
Вести.Ru 03:29
100
Происшествия

В Краснодаре произошла массовая драка

РИА Новости 07:17
93
Политика

Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его нормальном самочувствии

Самочувствие премьер-министра России Михаила Мишустина, у которого был диагностирован коронавирус, в целом нормальное, сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.
Интерфакс 03 мая в 03:14
2K
Здоровье

В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса

Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным.
BFM.ru 05:33
24
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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