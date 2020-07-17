Госкомпания "Автодор" может выпустить для населения "народные" облигации для строительства новой платной трассы "Москва – Казань", сообщил глава государственной компании Вячеслав Петушенко в эфире "Радио Автодор".

Общество Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными. 392

Происшествия ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру Уголовное дело о ДТП со смертельным исходом против актера Михаила Ефремова передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествия СК завел дело против председателя горсовета Петрозаводска из-за взятки Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России). 13

Происшествия Частный легкомоторный самолет аварийно сел на воду в акватории Байкала Частный легкомоторный самолет Як-12А в четверг совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое море на озере Байкал.

Футбол Карпина оштрафовали на 100 тысяч рублей за критику РПЛ Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на 100 тыс. рублей за критику Российской премьер-лиги (РПЛ). 1

Общество Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал в беседе с РИА Новости смертность в столице от коронавируса, сравнив показатели с теми, что зафиксированы в Нью-Йорке. 794

Происшествия ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей. 2,1K

Политика Лукашенко рассказал о проблемах в ЕАЭС Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ЕАЭС остается много проблем, не выполнены все договоренности в рамках союза и сохраняются барьеры в торговле между участниками объединения.

Политика Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. 134

Наука Новая литий-ионная батарея без кобальта снижает затраты в производстве Исследователи из Кокрелловской школы инженерии в Техасском университете в Остине говорят, что взломали код для не содержащей кобальта высокоэнергетической литий-ионной батареи, исключив кобальт и открыв возможность снизить затраты на производство батарей при одновременном повышении производительности.

Общество Сотрудник Сбербанка уволился после обвинений в домогательствах Сотрудник Сбербанка Руслан Гафаров уволился по собственному желанию после обвинений в домогательствах и изнасиловании. 9