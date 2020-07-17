Экономика
Вести.RuЖителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань
Госкомпания "Автодор" может выпустить для населения "народные" облигации для строительства новой платной трассы "Москва – Казань", сообщил глава государственной компании Вячеслав Петушенко в эфире "Радио Автодор".
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Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Происшествия
ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру
Уголовное дело о ДТП со смертельным исходом против актера Михаила Ефремова передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 09:36
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
32CARS.ru 04:06
Происшествия
СК завел дело против председателя горсовета Петрозаводска из-за взятки
Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России).
РБК 09:24
Общество
Лановой предложил провести «Бессмертный полк» 9 мая 2021 года
REGNUM вчера в 08:59
Происшествия
Частный легкомоторный самолет аварийно сел на воду в акватории Байкала
Частный легкомоторный самолет Як-12А в четверг совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое море на озере Байкал.
ТАСС 07:10
Футбол
Карпина оштрафовали на 100 тысяч рублей за критику РПЛ
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на 100 тыс. рублей за критику Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 08:16
Авто
Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей
По информации источника, компания отзывает кроссоверы Hyundai Santa Fe.
Лезги газет 08:40
Общество
Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал в беседе с РИА Новости смертность в столице от коронавируса, сравнив показатели с теми, что зафиксированы в Нью-Йорке.
RT на русском 06:43
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Шоу-бизнес
Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Для Пригожина случившееся не стало неожиданностью — он давно боялся, что экс-супруга потеряет недвижимость и лишит детей наследства.
WomanHit.ru 04:45
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Здоровье
Онколог назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит
Российский онколог назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:56
Политика
Лукашенко рассказал о проблемах в ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ЕАЭС остается много проблем, не выполнены все договоренности в рамках союза и сохраняются барьеры в торговле между участниками объединения.
РИА Новости 09:41
Политика
Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение
Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
BFM.ru 08:05
Общество
В офис ФБК пришли с обысками по делу о клевете
Сотрудники Следственного комитета России проводят обыск в Фонде борьбы с коррупцией, он связан с делом о клевете.
Интерфакс 08:12
Общество
Москвич выиграл в лотерею более 300 млн рублей
Известия 09:13
Армия и оружие
Проверка боеготовности Вооружённых сил России завершится 21 июля
17 июля в России началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.
RT на русском 07:57
Происшествия
РЕН ТВ опубликовал фото встречи Фургала с организатором убийств
Известия вчера в 12:47
Общество
Гидрометцентр пообещал жаркую вторую половину лета в России
Вечерняя Москва вчера в 10:30
Наука
Новая литий-ионная батарея без кобальта снижает затраты в производстве
Исследователи из Кокрелловской школы инженерии в Техасском университете в Остине говорят, что взломали код для не содержащей кобальта высокоэнергетической литий-ионной батареи, исключив кобальт и открыв возможность снизить затраты на производство батарей при одновременном повышении производительности.
Evo-rus.com 03:13
Общество
Сотрудник Сбербанка уволился после обвинений в домогательствах
Сотрудник Сбербанка Руслан Гафаров уволился по собственному желанию после обвинений в домогательствах и изнасиловании.
РБК 09:40
Футбол
Андре Шюррле после ухода из «Спартака» объявил о завершении карьеры
Российская газета 09:21
Кино
Стало известно, когда выйдет в прокат фильм Алексея Учителя «Цой»
ToDay News Ufa вчера в 12:51
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru 08:26
Футбол
«Реал» обыграл «Вильярреал» и стал чемпионом Испании
Vprognoze.ru 03:42
Общество
В Хабаровске седьмой день подряд проходят митинги в поддержку Фургала
FreeNews-Volga 09:17
Шоу-бизнес
Модель Вики Одинцова о Роналду и Неймаре: «Мне часто пишут европейские футболисты»
CT news 02:24
Политика
В Кремле оценили реализацию Киевом Минских соглашений
Отказ Киева от выполнения Минских соглашений может отбросить от перспектив урегулирования на юго-востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:51