Экономика

Вести.RuВести.RuЖителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань

Госкомпания "Автодор" может выпустить для населения "народные" облигации для строительства новой платной трассы "Москва – Казань", сообщил глава государственной компании Вячеслав Петушенко в эфире "Радио Автодор".
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«Автодор» не исключает выпуск «народных» облигаций для строительства трассы Москва—Казань

Коммерсантъ05:24

Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань

Вести.Ru05:24

Для строительства трассы Москва-Казань могут выпустить народные облигации

РИА Новости04:27

Для строительства трассы Москва – Казань могут выпустить «народные» облигации

БИЗНЕС Online04:45

«Автодор» может выпустить народные облигации для строительства трассы Москва — Казань

Реальное время04:45

«Автодор» заявил о возможном выпуске «народных» облигаций для строительства М-12

Известия04:45

«Автодор» может выпустить «народные» облигации для строительства трассы Москва - Казань

ТАСС04:15
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Происшествия

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Политика

Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 07:53
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Происшествия

Начальника колонии в Калмыкии задержали за пособничество террористам

Следователи задержали начальника исправительной колонии №2 УФСИН России по Калмыкии Павла Батаева и бывшего заместителя начальника колонии Артура Цамаева.
РЕН ТВ 09:51
Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
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Армия и оружие

Четверо украинских военных скончались после введения американской вакцины от коронавируса

Трагедией завершились испытания вакцины от коронавируса, которые проводят в Харьковской области американские вирусологи.
Московский Комсомолец 09:23
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Общество

Обустраивающие «Лахта Центр» рабочие прекратили забастовку

Строители, занимающиеся обустройством высотного здания "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге, завершили забастовку в районе небоскреба и перешли к переговорам с подрядчиком.
ТАСС 08:16
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Армия и оружие

Проверка боеготовности Вооружённых сил России завершится 21 июля

17 июля в России началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.
RT на русском 07:57
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Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

Стриминговым сервисом Netflix был опубликован список наиболее популярных фильмов.
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Армия и оружие

Двое украинских диверсантов убиты при попытке проникнуть в ДНР

Басурин Представитель ДНР уточнил, что потери ВСУ — двое убитых.
REGNUM 09:46
Шоу-бизнес

Мама Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным

Напомним, о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович заговорили через две недели после развода актера с Агатой Муцениеце.
Вокруг ТВ 03:53
Происшествия

Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами

РБК вчера в 16:19
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Авто

АвтоВАЗ повысил цены на внедорожник Chevrolet Niva в РФ

Evo-rus.com 03:11
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Общество

Космонавт рассказал, как НАСА вынудило Россию отказаться от «Мира-2»

РИА Новости 08:30
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Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей

По информации источника, компания отзывает кроссоверы Hyundai Santa Fe.
Лезги газет 08:40
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Опубликовано видео с «заблудившейся» на саммите ЕС Меркель

В Сети опубликована видеозапись, на которой канцлер Германии Ангела Меркель внезапно остановилась во время саммита Евросоюза перед объективами камер.
Взгляд.ру 08:18
Космос

NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния

Космическое агентство NASA опубликовало снимки Солнца, сделанные с самого близкого расстояния в истории – 77 млн км. Они были сделаны благодаря аппарату Solar Orbiter.
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Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции

Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости вчера в 10:47
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Политика

В Кремле оценили реализацию Киевом Минских соглашений

Отказ Киева от выполнения Минских соглашений может отбросить от перспектив урегулирования на юго-востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:51
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Политика

Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии

16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
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Дистопический комикс Liberated выйдет на РС 30 июля

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Происшествия

Сотне жителей Ростова-на-Дону пришлось спасаться от воды на лодках

Около сотни жителей Ростова-на-Дону оказались затоплены в своих домах. Спасателям пришлось доставлять их на сушу с помощью надувных лодок.
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В офисе ФБК проходят обыски в рамках дела Навального о клевете

Обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) проходят в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного в отношении Алексея Навального, сообщил РИА Новости адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин.
РИА Новости 09:43
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Общество

Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал в беседе с РИА Новости смертность в столице от коронавируса, сравнив показатели с теми, что зафиксированы в Нью-Йорке.
RT на русском 06:43
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Экономика

Страховые взносы за II квартал рассчитываются с «нулевым тарифом»

Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ освобождает бизнес и некоммерческие организации, пострадавшие от коронавируса, от уплаты налогов и сборов за II квартал 2020 года.
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Андре Шюррле после ухода из «Спартака» объявил о завершении карьеры

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В Assassin’s Creed Valhalla появятся добивания с «рентгеновским» видом

Добивание с «рентгеновским» видом можно было увидеть в геймплейном трейлере (отметка 5:25).
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Общество

В список проблемных домов вошли 2 многоэтажки ЖК «Победа»

В Саратове список проблемных домов пополнился двумя проблемными объектами.
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Foreign Policy: В борьбе с КНР Индии пора отвернуться от России к США

Гангули обращает внимание на то, что Индии нужно смириться с новыми реалиями: прежняя система передачи оружия между Россией и Индией — «пережиток прошлого», тогда как США, даже несмотря на непостоянство главы Белого дома Дональда Трампа, разделяют опасения Нью-Дели по поводу Китая.
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