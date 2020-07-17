Экономика

Вести.RuВести.RuЖителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань

Госкомпания "Автодор" может выпустить для населения "народные" облигации для строительства новой платной трассы "Москва – Казань", сообщил глава государственной компании Вячеслав Петушенко в эфире "Радио Автодор".
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Итоги дня: «народные» облигации для М-12, многодневные выборы и какой пляж одобрил Роспотребнадзор Татарстана

Реальное время12:00

«Автодор» не исключает выпуск «народных» облигаций для строительства трассы Москва—Казань

Коммерсантъ05:24

«Автодор» может выпустить «народные» облигации для строительства трассы Москва - Казань

ТАСС04:15

«Автодор» заявил о возможном выпуске «народных» облигаций для строительства М-12

Известия04:45

Для строительства трассы Москва – Казань могут выпустить «народные» облигации

БИЗНЕС Online04:45

Для строительства трассы Москва-Казань могут выпустить народные облигации

РИА Новости04:27

Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань

Вести.Ru05:24
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Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
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Политика

В ООН заявили об отсутствии данных о краже хакерами сведений о вакцине

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал информацию о попытке российских хакеров получить сведения о разработке в Великобритании, США и Канаде вакцины от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:53
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Политика

ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России

"Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС.
Российская газета 04:37
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Общество

Свердловский губернатор объяснил проведение крестного хода в пандемию

Было очевидно, что достаточно много верующих людей, даже зная о рисках, связанных с новой коронавирусной инфекцией, не откажутся от того, чтобы пройти крестным ходом, пояснил Куйвашев.
ТагилСити.ру 12:14
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Армия и оружие

В Минобороны Украины не увидели признаков подготовки наступления РФ

Глава оборонного ведомства Украины Андрей Таран заявил, что признаков подготовки наступления российской армии со стороны Крыма в министерстве не выявили.
News.ru 06:30
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Игры

Paradox Interactive купила создателей Surviving the Aftermath

Игромания.ру 10:27
Шоу-бизнес

Стас Пьеха показался поклонникам лысым и с усами

Суть событий 08:34
Политика

Лукашенко обещал рассказать Мишустину о странных вещах на выборах

РИА Новости 10:44
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
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Энергетика

Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
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Политика

В конгресс США внесли проект о санкциях против Турции за покупку С-400

В конгрессе предложили ввести санкции против Турции за закупку российских С-400.
РИА Новости 12:37
Экономика

Минстрой России призвал снизить стоимость жилья

В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъ 09:56
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Шоу-бизнес

Филипп Киркоров рассказал о своей личной жизни

Во время визита на фестиваль «Славянский бульвар» в Витебске артист рассказал о своей личной жизни. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Рамблер вчера в 12:46
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Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
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Общество

Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова называла лидерами по созданию вакцины Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА.
РИА Новости 11:02
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Экономика

ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости 04:46
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Шоу-бизнес

Внучка королевы Елизаветы II тайно вышла замуж за итальянского графа

Британская принцесса Беатриса тайно вышла замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi).
Lenta.ru 12:41
3
Общество

Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
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Общество

Китайский такси-сервис Didi собрались запустить в России в августе

Интерфакс 10:41
22
Происшествия

СМИ сообщили об изнасиловании в Москве бывшей ведущей музыкального канала

Бывшая ведущая музыкального телеканала, личность которой не раскрывается, подала заявление об изнасиловании, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 11:07
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Происшествия

Прошли прения по делу о гибели президента компании Total

Прения сторон по скандальному уголовному делу о гибели Кристофа де Маржери прошли в Солнцевском райсуде Москвы лишь спустя три года после начала процесса.
Коммерсантъ 10:31
Общество

США скрыли информацию о массовых заражениях в стране

По последним данным, число зараженных в США превысило 3,5 миллиона. От осложнений, вызванных пневмонией COVID-19, погибло 138 358 человек.
Lenta.ru 08:52
2
Происшествия

В Тверской области девушку ударили отверткой и задушили

Житель Тверской области задержан подозрению в убийстве девушки, которую он, по версии следствия, ударил отверткой в грудь и задушил, а тело спрятал в лесу, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости 07:23
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Шоу-бизнес

Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой

По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
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Хоккей

«Салават Юлаев» подписал двухлетний контракт с Гранлундом

Как сообщили в уфимском клубе, контракт с 27-летним финским хоккеистом рассчитан на два сезона.
Metaratings 09:38
Политика

Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17

Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru 10:49
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Экономика

РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют

С 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платежной системы, разосланной российским банкам.
BFM.ru 06:53
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Происшествия

В Калининграде выясняют обстоятельства гибели туриста из Москвы

Следователи выясняют обстоятельства гибели туриста из Москвы в Калининградской области.
RT на русском 11:22
Экономика

Собянин ожидает восстановления экономики Москвы в течение полугода

Мэр Москвы Сергей Собянин дал прогноз темпов восстановления экономики российской столицы.
Коммерсантъ 11:48
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Космос

NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния

Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва 10:26
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Как работают Яндекс.Новости?
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