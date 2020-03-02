Общество
RT на русскомВ России могут пересчитать цену за отопление из-за тёплой зимы
В России намерены пересмотреть стоимость услуг по отоплению из-за тёплой зимы. Как сообщает Минстрой, на пересчёт могут рассчитывать те абоненты, которые платят за эту услугу равномерно в течение всего года, а не по общедомовым счётчикам.
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Если произойдет перерасчет стоимости услуг отопления, это будет правильное решение. Хотя его нельзя распространять на все субъекты России, так как везде погодные условия разные. Но там, где он уместен, мы будем его приветствовать.
— Андрей Исаев, российский политикРИА Новости вчера в 16:48
с чего всё началось
Стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально теплой зимы, рассказали газете «Известия» в Министерстве строительства и ЖКХ. На снижение могут рассчитывать жители регионов, в которых платежи за эту услугу начисляются равномерно в течение всего года, а не по общедомовым счетчикам.Известиявчера в 11:00
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