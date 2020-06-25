Общество

Вести.RuВести.RuРоссиян ждет вторая подряд короткая рабочая неделя

Россиян снова ждет сокращенная рабочая неделя в связи с голосованием по поправкам в Конституцию, передает РИА Новости. Как сообщили в пресс-службе Роструда, работа 1 июля будет оплачена в двойном размере (как нерабочий праздничный день), а для отдыхающих зарплата за июль не снизится.
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Россиянам напомнили о второй подряд короткой рабочей неделе

Lenta.ru02:26

Роструд напомнил об очередной четырёхдневной рабочей неделе

RT на русском02:20

В Роструде напомнили ещё об одной короткой рабочей неделе

News.ru02:28

Россиянам напомнили о следующей нерабочей неделе

Комсомольская правда01:55

Россиян ждет сокращенная рабочая неделя

Телеканал 360°00:39

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе из-за голосования по поправкам

РБК00:31

Роструд напомнил о сокращенной следующей рабочей неделе

Известиявчера в 21:09
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Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

RT на русском вчера в 10:24
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Футбол

Широков рассказал, почему Вагнер Лав не перешел в ЦСКА

CT news вчера в 13:11
Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
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Армия и оружие

Разработчик сообщил о преодолении стадии «детских болезней» у «Арматы»

Стадия "детских болезней" у техники на платформе "Армата" прошла, заявил Михаил Бегман - руководитель бригады "Уралвагонзавода", которая готовила технику к параду Победы.
Газета.Ru 01:51
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Автоспорт

Даниил Квят начал работу на тестах на трассе в Имоле

Команда "Формулы-1" Alpha Tauri приступила к тестовой программе на автодроме в г. Имола. Первым стартовал россиянин Даниил Квят.
CT news вчера в 20:08
Игры

Вышел второй эпизод фанатского ремейка Sonic на Unreal Engine

Sonic 2020 разрабатывается на движке Soni Infinity Engine — модификации Unreal Engine 4. Конечное число эпизодов в рамках проекта не называется.
NewInform вчера в 08:28
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Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

Lenta.ru вчера в 13:44
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Футбол

«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»

Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).
Спорт-Экспресс 22 июня в 18:49
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 25 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:22
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Общество

В Сиэтле многие протестующие покинули «автономную зону»

Ранее участники акций протеста в Сиэтле объявили в центральной части города "автономную зону", офицерам было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность.
РИА Новости 00:29
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Общество

У 34 жителей Кузбасса за сутки нашли коронавирус

Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 34 жителей Кузбасса, столько же пациентов выздоровели, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 01:09
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Происшествия

В Германии польские дальнобойщики избили украинских коллег

Польские дальнобойщики избили двух украинских коллег в Германии, пишет Süddeutsche Zeitung.
Известия вчера в 19:45
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Общество

Участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Москве

Проведение голосования по поправкам в Конституцию в Москве обеспечивают 45 тысяч человек – это члены территориальных и участковых комиссий.
Москва 24 01:15
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Армия и оружие

В Москве завершился Парад Победы

В Москве завершился военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Парламентская газета вчера в 04:22
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Общество

«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину

Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус оценила комментарии о ее разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус иронично прокомментировала интернет-комментарии о ее семейной жизни с шоуменом Гариком Харламовым и предстоящем разводе.
Вечерняя Москва вчера в 17:16
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Политика

В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины

Кива отметил, что такие праворадикальные группировки пытаются оказывать давление на представителей законодательной власти.
РБК 01:02
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
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Политика

Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»

По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».
Lenta.ru вчера в 12:23
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Общество

Audi разорвала контракт с Собчак из-за расистских публикаций

Немецкий концерн Audi прекращает сотрудничать с российской телеведущей Ксенией Собчак из-за ее расистских высказываний, которые она опубликовала в своем Instagram.
Южный автомобиль вчера в 15:04
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Общество

В Росавиации планируют возобновить международные полёты

Москва, 25 июня 2020, 06:27 — REGNUM Заместитель министра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству страны проект поэтапного возобновления международных полётов.
REGNUM вчера в 23:27
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Происшествия

В Приангарье погиб подросток, попав под дорожный каток

Подросток попал под дорожный каток. Смерть наступила на месте происшествия.
ТАСС вчера в 21:20
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Космос

Ученый рассказал, почему люди не смогут жить на Луне и Марсе

Высокая радиация и галактическое излучение не позволит жить людям на Луне и Марсе, заявил заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков, 25 июня сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 00:36
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Политика

Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским

Турецкая партия Vatan («Родина») представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который входит признание Крыма российским.
RT на русском вчера в 14:23
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Политика

Украина направила ноту протеста России из-за парада в Крыму

РБК 02:17
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Авто

Представлен новый кроссовер Opel Mokka

Паркетник второго поколения стал первой серийной моделью бренда с новым оформлением передней части.
Авторевю вчера в 07:27
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Общество

Под Нижним Новгородом открыли памятник Сталину

РИА Новости вчера в 23:04
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Политика

Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко

Во время Парада Победы в Москве Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая - он не стал пожимать ему руку.
Discover24 вчера в 13:33
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Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 23 июня в 11:46
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Единоборства

Конор МакГрегор ответил Абубакару Нурмагомедову

FightTime.ru вчера в 16:04
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