Общество
Вести.RuРоссиян ждет вторая подряд короткая рабочая неделя
Россиян снова ждет сокращенная рабочая неделя в связи с голосованием по поправкам в Конституцию, передает РИА Новости. Как сообщили в пресс-службе Роструда, работа 1 июля будет оплачена в двойном размере (как нерабочий праздничный день), а для отдыхающих зарплата за июль не снизится.
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Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
RT на русском вчера в 10:24
Футбол
Широков рассказал, почему Вагнер Лав не перешел в ЦСКА
CT news вчера в 13:11
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
Армия и оружие
Разработчик сообщил о преодолении стадии «детских болезней» у «Арматы»
Стадия "детских болезней" у техники на платформе "Армата" прошла, заявил Михаил Бегман - руководитель бригады "Уралвагонзавода", которая готовила технику к параду Победы.
Газета.Ru 01:51
Автоспорт
Даниил Квят начал работу на тестах на трассе в Имоле
Команда "Формулы-1" Alpha Tauri приступила к тестовой программе на автодроме в г. Имола. Первым стартовал россиянин Даниил Квят.
CT news вчера в 20:08
Игры
Вышел второй эпизод фанатского ремейка Sonic на Unreal Engine
Sonic 2020 разрабатывается на движке Soni Infinity Engine — модификации Unreal Engine 4. Конечное число эпизодов в рамках проекта не называется.
NewInform вчера в 08:28
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
Lenta.ru вчера в 13:44
Футбол
«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»
Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).
Спорт-Экспресс 22 июня в 18:49
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 25 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:22
Общество
В Сиэтле многие протестующие покинули «автономную зону»
Ранее участники акций протеста в Сиэтле объявили в центральной части города "автономную зону", офицерам было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность.
РИА Новости 00:29
Общество
У 34 жителей Кузбасса за сутки нашли коронавирус
Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 34 жителей Кузбасса, столько же пациентов выздоровели, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 01:09
Происшествия
В Германии польские дальнобойщики избили украинских коллег
Польские дальнобойщики избили двух украинских коллег в Германии, пишет Süddeutsche Zeitung.
Известия вчера в 19:45
Общество
Участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Москве
Проведение голосования по поправкам в Конституцию в Москве обеспечивают 45 тысяч человек – это члены территориальных и участковых комиссий.
Москва 24 01:15
Армия и оружие
В Москве завершился Парад Победы
В Москве завершился военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Парламентская газета вчера в 04:22
Общество
«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
Шоу-бизнес
Кристина Асмус оценила комментарии о ее разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус иронично прокомментировала интернет-комментарии о ее семейной жизни с шоуменом Гариком Харламовым и предстоящем разводе.
Вечерняя Москва вчера в 17:16
Политика
В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины
Кива отметил, что такие праворадикальные группировки пытаются оказывать давление на представителей законодательной власти.
РБК 01:02
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Политика
Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»
По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».
Lenta.ru вчера в 12:23
Общество
Audi разорвала контракт с Собчак из-за расистских публикаций
Немецкий концерн Audi прекращает сотрудничать с российской телеведущей Ксенией Собчак из-за ее расистских высказываний, которые она опубликовала в своем Instagram.
Южный автомобиль вчера в 15:04
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полёты
Москва, 25 июня 2020, 06:27 — REGNUM Заместитель министра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству страны проект поэтапного возобновления международных полётов.
REGNUM вчера в 23:27
Происшествия
В Приангарье погиб подросток, попав под дорожный каток
Подросток попал под дорожный каток. Смерть наступила на месте происшествия.
ТАСС вчера в 21:20
Космос
Ученый рассказал, почему люди не смогут жить на Луне и Марсе
Высокая радиация и галактическое излучение не позволит жить людям на Луне и Марсе, заявил заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков, 25 июня сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 00:36
Политика
Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским
Турецкая партия Vatan («Родина») представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который входит признание Крыма российским.
RT на русском вчера в 14:23
Авто
Представлен новый кроссовер Opel Mokka
Паркетник второго поколения стал первой серийной моделью бренда с новым оформлением передней части.
Авторевю вчера в 07:27
Общество
Под Нижним Новгородом открыли памятник Сталину
РИА Новости вчера в 23:04
Политика
Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко
Во время Парада Победы в Москве Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая - он не стал пожимать ему руку.
Discover24 вчера в 13:33
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 23 июня в 11:46
Единоборства
Конор МакГрегор ответил Абубакару Нурмагомедову
FightTime.ru вчера в 16:04