Жителям России предрекли рост ставок по банковским вкладам
Вклады практически не приносят доход: с начала 2020 года ставки недотягивают и до 5%, что едва покрывает инфляцию. Банки повышали ставки всего несколько раз: в марте из-за пандемии, и летом на фоне резкого оттока вкладов. Однако уже в ближайшее время ставки по банковским вкладам снова начнут расти.В источнике
С чего всё началось
Как решение Банка России повлияет на ставки по вкладам
Банк России не только не снизил ключевую ставку, но и дал понять, что не собирается делать этого в обозримом будущем, и повысил прогноз по инфляции. Это означает, что средние ставки по депозитам могут вырасти.
Российская газетавчера в 19:00
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«До лета появится интересный момент»: ставкам по вкладам сулят благоприятное будущее
Радио Комсомольская правдавчера в 03:13