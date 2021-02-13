Вклады практически не приносят доход: с начала 2020 года ставки недотягивают и до 5%, что едва покрывает инфляцию. Банки повышали ставки всего несколько раз: в марте из-за пандемии, и летом на фоне резкого оттока вкладов. Однако уже в ближайшее время ставки по банковским вкладам снова начнут расти.

С чего всё началось Как решение Банка России повлияет на ставки по вкладам Банк России не только не снизил ключевую ставку, но и дал понять, что не собирается делать этого в обозримом будущем, и повысил прогноз по инфляции. Это означает, что средние ставки по депозитам могут вырасти. Российская газета вчера в 19:00