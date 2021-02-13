Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ГЛАС.RU
ГЛАС.RU 

Жителям России предрекли рост ставок по банковским вкладам

Вклады практически не приносят доход: с начала 2020 года ставки недотягивают и до 5%, что едва покрывает инфляцию. Банки повышали ставки всего несколько раз: в марте из-за пандемии, и летом на фоне резкого оттока вкладов. Однако уже в ближайшее время ставки по банковским вкладам снова начнут расти.В источнике
ГЛАС.RU
NewInform
Российская газета
ФАН
Рамблер
Радио Комсомольская правда
Актуальные Новости
Экономика сегодня
С чего всё началось

Как решение Банка России повлияет на ставки по вкладам

Банк России не только не снизил ключевую ставку, но и дал понять, что не собирается делать этого в обозримом будущем, и повысил прогноз по инфляции. Это означает, что средние ставки по депозитам могут вырасти.
Российская газетавчера в 19:00
Подробнее о событии

Россиянам прочат рост ставок по банковским вкладам

Актуальные Новости01:36

«До лета появится интересный момент»: ставкам по вкладам сулят благоприятное будущее

Радио Комсомольская правдавчера в 03:13

Российские банкиры предупредили о возможном росте ставок по вкладам

ФАНвчера в 08:23

Жителям России предрекли рост ставок по банковским вкладам

ГЛАС.RUвчера в 07:48

Россиянам предрекли рост ставок по банковским вкладам

Рамблервчера в 04:54

Экономисты предрекли рост ставок по банковским вкладам

Экономика сегоднявчера в 08:33

Как решение Банка России повлияет на ставки по вкладам

Российская газетавчера в 19:00
Интересное

Глава МИД Финляндии не смог предсказать открытие страны для российских туристов

Границы Финляндии могут быть открыты для российских туристов после вакцинации значительной части населения страны, говорить о сроках пока невозможно, сообщил глава МИД страны Пекка Хаависто.
Интерфаксвчера в 07:54

Инфекционист Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19 в середине апреля

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что весенний всплеск заболеваемости коронавирусом нового типа на территории России будет в той или иной форме в любом случае и придется на середину апреля.
Аргументы недели11 февраля в 23:12