В Рязанской области вводится режим самоизоляции. Соответствующее распоряжение подписал в понедельник 30 марта глава региона. В частности, в документе говорится, что жителям области нельзя покидать свои жилища.

Политика Рада приняла закон, разрешающий продажу сельхозземель на Украине Верховная рада Украины на внеочередном заседании принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Общество Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.

Здоровье Российские медики начнут работу в госпитале в Бергамо 1 апреля Временный госпиталь для лечения заразившихся коронавирусом откроется в итальянском городе Бергамо со среды, 1 апреля, тогда же там начнут работать российские военные медики, пишет РИА Новости со ссылкой на советника Национальной ассоциации альпийских стрелков, силами которых возводится медицинское учреждение, Карло Макалли.

Общество Росавиация назвала ограничения вывоза россиян из-за границы Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что количество чартерных рейсов для вывоза россиян из-за рубежа со вторника, 31 марта, будет сокращено.

Общество Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.

Космос SpaceX будет доставлять грузы на окололунную станцию Предполагалось, что на орбиту Луны грузы будет доставлять сверхтяжелая ракета SLS, однако ее первый полет постоянно переносили — и NASA приняло решение доверить это американским частным компаниям: как стало известно, первой такой компанией станет SpaceX.

Гаджеты Бюджетный смартфон Honor 9A получил аккумулятор на 5000 мАч Новинку оснастили аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 6,3-дюймовым экраном с соотношением сторон 20:9, восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio P35, сканером отпечатков пальцев на задней панели, возможностью зарядки других устройств, акустической системой громкостью 88 дБ.

Общество В России создали три препарата для лечения коронавируса Два препарата готовы для передачи на испытания В России созданы три лекарственных препарата, которые теоретически могут вылечить коронавирус.

Политика Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".