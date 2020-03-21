Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЖителям Рязанской области запретили покидать дома

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В Рязанской области вводится режим самоизоляции. Соответствующее распоряжение подписал в понедельник 30 марта глава региона. В частности, в документе говорится, что жителям области нельзя покидать свои жилища.
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Жителям Рязанской области запретили покидать дома

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