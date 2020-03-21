Коронавирус
Российская газетаЖителям Рязанской области запретили покидать дома
В Рязанской области вводится режим самоизоляции. Соответствующее распоряжение подписал в понедельник 30 марта глава региона. В частности, в документе говорится, что жителям области нельзя покидать свои жилища.
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Верховная рада Украины на внеочередном заседании принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
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Общество
Росавиация назвала ограничения вывоза россиян из-за границы
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Общество
Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах
Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.
Теннис
Уимблдон будет отменен впервые с 1945 года
Речь идёт об Уимблдоне, который отменят впервые с 1945 года.
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Предполагалось, что на орбиту Луны грузы будет доставлять сверхтяжелая ракета SLS, однако ее первый полет постоянно переносили — и NASA приняло решение доверить это американским частным компаниям: как стало известно, первой такой компанией станет SpaceX.
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Гаджеты
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Политика
Весенний призыв в России начнется 1 апреля
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Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джон Каллахан
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Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Наука
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Американские ученые выяснили, что капли жидкости при чихании образуют облако на расстоянии 7-8 метров от чихнувшего и сохраняются в таком виде гораздо дольше, чем предполагалось ранее.
Космос
Ученые Курчатовского института в Щукине воссоздали модель для объяснения гамма-всплесков
Космические гамма-всплески — это вспышки излучения длительностью от долей секунды до минут или даже часов
Общество
В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
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Культура
Анна Ковальчук и Алексей Кравченко стали народными артистами России
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