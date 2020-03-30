Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЖителям Рязанской области запретили покидать дома

В Рязанской области вводится режим самоизоляции. Соответствующее распоряжение подписал в понедельник 30 марта глава региона. В частности, в документе говорится, что жителям области нельзя покидать свои жилища.
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В Ростовской области введен карантин

Город N (Ростов)18:12

Ростовская область перешла на полную самоизоляцию

Big-Rostov.ru16:53

В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции

Блокнот Ростов-на-Дону17:17

Ростовская область перешла на режим самоизоляции

Наше время (г. Ростов-на-Дону)17:03

Сайт правительства Ростовской области «лёг» после объявления режима всеобщей самоизоляции

1rnd.ru18:02

Ростовская область из-за коронавируса переходит на режим самоизоляции

Комсомольская правда17:58

Василий Голубев: «Ростовская область переходит на самоизоляцию»

Правительство Ростовской области16:40
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Кино

Звучит эпично: создатель «Дэдпула» надеется на кинокроссовер с «Росомахой»

Да и сам Хью неоднократно заявлял в интервью, что в «Логане» он в последний раз предстал перед зрителями в этом образе и даже уговоры близкого друга Рейнольдса не способны изменить его точку зрения.
Киноафиша России 09:04
Шоу-бизнес

Божена Рынска показала фото дочери от Малашенко

Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска впервые показала свою новорожденную дочь - появившуюся на свет спустя год после преждевременной смерти отца.
Московский Комсомолец 07:03
Экономика

Болгария отложила переход на евро из-за коронавируса

По словам главы болгарского ЦБ Димитра Радева, перенос процесса перехода на евро к 2021 году не затронет экономику.
News.ru 08:38
Политика

Рада приняла закон о рынке земли на Украине, на котором настаивал МВФ

Верховная рада в ночь на вторник приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит.
ТАСС 17:44
Общество

Кадыров рассказал, что знает, как убить коронавирус

Меры по борьбе с коронавирусом в Чечне были приняты своевременно, а жители республики восприняли их с одобрением, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
РИА Новости 16:09
Общество

Путин присвоил звание Героя России посмертно комдиву Шаймуратову

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно генерал-майору Мингалею Шаймуратову, комдиву легендарной Башкирской кавалерийской дивизии, погибшему в 1943 году под Дебальцево.
ТАСС 12:22
Шоу-бизнес

Собчак переболела коронавирусом

Lenta.ru 16:23
Общество

В Москве опровергли сообщения о продлении режима изоляции до 14 апреля

Оперативный штаб по коронавирусу в Москве откорректировал информацию о продлении режима самоизоляции в городе до 14 апреля, уточнив, что его необходимо соблюдать в "ближайшее время".
РИА Новости 12:02
Здоровье

Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой

Американские эпидемиологи нашли связь между смертностью от COVID-19 в разных странах и тем, как давно и насколько широко в них применяли предназначенную для борьбы с туберкулезом вакцину БЦЖ.
РИА Новости 15:47
Общество

В Петербурге ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Власти Санкт-Петербурга ввели режим самоизоляции для всех жителей города, сообщается в постановлении регионального правительства.
РИА Новости 14:58
Футбол

Моуринью составил символическую сборную из игроков, которых тренировал

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью составил символическую сборную из футболистов, которых он тренировал, сообщает Manchester Evening News.
Евро-футбол.ру вчера в 17:44
Общество

Роспотребнадзор напомнил, как правильно использовать медицинские маски

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как правильно носить многоразовые и одноразовые медицинские маски, а также напомнили об их функциях.
РИА Новости вчера в 20:42
Общество

В Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом

РИАМО 14:45
Политика

Россия прислала в США самолет с медоборудованием

Президент США Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация помогла США в борьбе с коронавирусом, прислав "очень большой самолет" с медицинским оборудованием, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 18:33
Армия и оружие

ЧП на Северном флоте из-за коронавируса: на российской атомной подводной лодке введён жёсткий карантин

Российская атомная подводная лодка К-266 «Орёл», находящаяся в настоящий момент в Мурманской области, объявлена объектом с жёстким карантином.
Avia.pro вчера в 08:23
Общество

Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Live24 16:03
Общество

Российский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Согласно наблюдениям, вирус становится менее агрессивным, сообщил российский врач.
Lenta.ru 00:40
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM 07:00
Политика

Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.
Известия вчера в 16:22
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 14:09
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель

Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала до $23,1 за баррель.
Ведомости вчера в 19:51
Политика

Рада назначила Максима Степанова министром здравоохранения Украины

Верховная рада поддержала постановление о назначении министром здравоохранения Украины Максима Степанова.
ТАСС 09:46
Игры

Оригинальная NieR выйдет на One, РС, PS4 и Xbox

В честь десятилетнего юбилея студия Square Enix анонсировала не толькопереиздание первой части NieR для PS4, Xbox One и РС, но и новую игру — NieR Re[in]carnation для мобильных платформ iOS и Android.
Live24 вчера в 08:14
Общество

До 5 лет тюрьмы: наказание за фейки о коронавирусе ужесточат

Поправки к законопроекту об ответственности за нарушение карантина предусматривают ее ужесточение, так, в частности, если заведомо ложная информация повлекла за собой смерть по неосторожности или иные тяжкие последствия, то наказание может составить до пяти лет тюремного заключения.
Московский Комсомолец 18:18
Космос

Астрономы обнаружили квазар с самым высоким красным смещением

Астрономы особенно заинтересованы в поиске новых квазаров с большими красными смещениями, поскольку они являются наиболее яркими и самыми отдаленными компактными объектами в наблюдаемой Вселенной.
V-kosmose.com 09:24
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru 14:10
Спорт

Губерниев пристыдил Резцову за нарушение карантина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима карантина во время пандемии COVID-19.
News.ru 00:04
Здоровье

Врач рассказал о «суперспособности» коронавируса

Врач-терапевт Захар Лейкин предупредил об уникальной способности коронавируса.
Известия 15:47
Общество

Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК вчера в 15:42
Авто

«АвтоВАЗ» проводит до 80% краш-тестов виртуально

«АвтоВАЗ» начал проводить до 80% краш-тестов своих автомобилей в виртуальной реальности.
Автоновости дня 03:20
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Российский политик. Губернатор Ростовской области с 14 июня 2010.
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