В Рязанской области вводится режим самоизоляции. Соответствующее распоряжение подписал в понедельник 30 марта глава региона. В частности, в документе говорится, что жителям области нельзя покидать свои жилища.

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