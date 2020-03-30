Коронавирус
Российская газетаЖителям Рязанской области запретили покидать дома
В Рязанской области вводится режим самоизоляции. Соответствующее распоряжение подписал в понедельник 30 марта глава региона. В частности, в документе говорится, что жителям области нельзя покидать свои жилища.
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Василий Голубев: «Ростовская область переходит на самоизоляцию»
Правительство Ростовской области16:40
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Общество
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