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ГТРК СамараГТРК Самара

Жителям Самарской области бесплатно заменят электросчетчики

Уже в этом году планируют проверить 4810 квартир в Самарской области, и заменить устаревшие счетчики, об этом сообщает «Самараэнерго». Обновлять парк приборов учета будут до 2022 года. Так что все потребители, нуждающиеся в обновлении старых электросчетчиков, смогут бесплатно получить новые.В источнике
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Электросчетчики покупать не придется: вступили в силу новые правила

Domostroyrf.ruвчера в 09:40

Освобождение от поверки электросчетчиков и защита брендов: какие законы вступят в силу в июле

Уральский рабочий28 июня в 10:20

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В домах жителей Самарской области бесплатно поменяют электросчетчики

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Жителям Самарской области бесплатно заменят электросчетчики

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Жителям Ростова-на-Дону поменяют электросчетчики бесплатно

ИА Красная Весна26 июня в 20:55
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Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

Наталья Поклонская, которая является заместителем председателя Государственной думы по международным делам, заявила, что инцидент с Собчак, произошедший в уральском монастыре, вызвал у нее сожаление.
CT newsвчера в 07:00
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Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
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В Москве временно ограничена возможность оплатить парковку

Возможность оплатить парковку в Москве временно ограничена во вторник днем из-за профилактических работ, на это время штрафы за неоплату парковки не выписываются, сообщает Московский паркинг в своем Twitter.
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Закопанный братьями в пляжный песок мальчик погиб в Анапе

Семья туристов оставила троих сыновей играть на пляже, в результате самого младшего из братьев закопали в песок с головой, рассказал во вторник, 30 июня, источник издания «Анапское Черноморье» в правоохранительных органах.
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Доктор Мясников назвал самый полезный овощ

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Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК07:56
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