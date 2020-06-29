Жителям Самарской области бесплатно заменят электросчетчики
Уже в этом году планируют проверить 4810 квартир в Самарской области, и заменить устаревшие счетчики, об этом сообщает «Самараэнерго». Обновлять парк приборов учета будут до 2022 года. Так что все потребители, нуждающиеся в обновлении старых электросчетчиков, смогут бесплатно получить новые.В источнике
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Уральский рабочий28 июня в 10:20