Общество
ГТРК СамараЖителям Самарской области бесплатно заменят электросчетчики
Уже в этом году планируют проверить 4810 квартир в Самарской области, и заменить устаревшие счетчики, об этом сообщает «Самараэнерго». Обновлять парк приборов учета будут до 2022 года. Так что все потребители, нуждающиеся в обновлении старых электросчетчиков, смогут бесплатно получить новые.
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Освобождение от поверки электросчетчиков и защита брендов: какие законы вступят в силу в июле
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Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в аэропорту Ижевска
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