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Известия
Известия

Жителям четырех регионов России начнут бесплатно проводить газ

Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ. Об этом 10 сентября сообщил ТАСС со ссылкой на Минэнерго России. Речь идет о Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Модель социальной газификации может заработать в четырех регионах России

Регионами, где впервые будет опробована новая социальная концепция газификации Минэнерго – бесплатное подведение газа к каждому дому, – могут стать Московская, Челябинская, Курганская и Тюменская области. Сроки реализации программы пока не определены.
Ведомостивчера в 16:42
Подробнее о событии
РИА Новости

Жители четырех российских регионов смогут бесплатно подключиться к газу

РИА Новости11:23
Телеканал 360°

Жителям четырех российских регионов проведут газ бесплатно. Среди них — Подмосковье

Телеканал 360°09:58
Lenta.ru

Россиянам начнут бесплатно проводить газ

Lenta.ru03:03
Znak.com

Названы четыре региона-пилота по бесплатной газификации. В трех завтра стартуют выборы

Znak.com06:00
Коммерсантъ

Концепцию социальной газификации могут опробовать в четырех регионах России

Коммерсантъ03:14
Газета.Ru

Жителям четырех регионов России начнут бесплатно проводить газ

Газета.Ru07:19
Финмаркет

Новая социальная концепция газификации может заработать в четырех регионах

Финмаркет02:44

Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бывшего главу офиса президента Андрея Богдана после заявлений о якобы существующих договоренностях с РФ по статусу Крыма и авиасообщению с Россией, сообщила в четверг пресс-служба бюро.
РИА Новости08:46
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ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

В Федеральной налоговой службе рассказали, что банки будут направлять сведения для расчета НДФЛ территориальным органам ФНС до первого февраля года, который следует за отчетным налоговым периодом.
Evo-rus.com09:35
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Путин отказался от проведения прямой линии в этом году

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в 2020 году традиционная прямая линия с российским лидером не состоится из-за вызванных коронавирусом COVID-19 обстоятельств.
Ридусвчера в 02:30
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