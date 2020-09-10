Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ. Об этом 10 сентября сообщил ТАСС со ссылкой на Минэнерго России. Речь идет о Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях.

С чего всё началось Модель социальной газификации может заработать в четырех регионах России Регионами, где впервые будет опробована новая социальная концепция газификации Минэнерго – бесплатное подведение газа к каждому дому, – могут стать Московская, Челябинская, Курганская и Тюменская области. Сроки реализации программы пока не определены. Ведомости вчера в 16:42