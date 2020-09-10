Четвертый мост в Новосибирске построят на год раньше срока

Четвертый мост через реку Обь в Новосибирске должен быть построен к декабрю 2022 года и введен в эксплуатацию к началу Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой, который состоится в 2023 году.