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Известия
Известия

Жителям четырех регионов России начнут бесплатно проводить газ

Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ. Об этом 10 сентября сообщил ТАСС со ссылкой на Минэнерго России. Речь идет о Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Модель социальной газификации может заработать в четырех регионах России

Регионами, где впервые будет опробована новая социальная концепция газификации Минэнерго – бесплатное подведение газа к каждому дому, – могут стать Московская, Челябинская, Курганская и Тюменская области. Сроки реализации программы пока не определены.
Ведомости9 сентября в 16:42
Подробнее о событии
РИА Новости

Жители четырех российских регионов смогут бесплатно подключиться к газу

РИА Новостивчера в 11:23
Телеканал 360°

Жителям четырех российских регионов проведут газ бесплатно. Среди них — Подмосковье

Телеканал 360°вчера в 09:58
Финмаркет

Новая социальная концепция газификации может заработать в четырех регионах

Финмаркетвчера в 02:44
Znak.com

Названы четыре региона-пилота по бесплатной газификации. В трех завтра стартуют выборы

Znak.comвчера в 06:00
Коммерсантъ

Концепцию социальной газификации могут опробовать в четырех регионах России

Коммерсантъвчера в 03:14
Lenta.ru

Россиянам начнут бесплатно проводить газ

Lenta.ruвчера в 03:03
Газета.Ru

Жителям четырех регионов России начнут бесплатно проводить газ

Газета.Ruвчера в 07:19

Вучич сообщил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что российский лидер Владимир Путин и глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров извинились перед ним за публикацию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Вучич сообщил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
ТАССвчера в 15:36
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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Четвертый мост в Новосибирске построят на год раньше срока

Четвертый мост через реку Обь в Новосибирске должен быть построен к декабрю 2022 года и введен в эксплуатацию к началу Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой, который состоится в 2023 году.
Российская газетавчера в 05:57
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ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%

Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте основных направлений денежно-кредитной политики.
Ведомостивчера в 08:43
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В Калининграде собака поймала подозреваемого в изнасиловании школьницы

Подозреваемого в изнасиловании 15-летней школьницы в Калининграде обнаружила служебная немецкая овчарка кинологической службы УМВД, сообщила журналистам начальник пресс-службы управления МВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.
РИА Новостивчера в 08:41
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