Жителям четырех регионов России начнут бесплатно проводить газ
Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ. Об этом 10 сентября сообщил ТАСС со ссылкой на Минэнерго России. Речь идет о Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях.В источнике
С чего всё началось
Модель социальной газификации может заработать в четырех регионах России
Регионами, где впервые будет опробована новая социальная концепция газификации Минэнерго – бесплатное подведение газа к каждому дому, – могут стать Московская, Челябинская, Курганская и Тюменская области. Сроки реализации программы пока не определены.
Ведомости9 сентября в 16:42
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Жителям четырех российских регионов проведут газ бесплатно. Среди них — Подмосковье
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