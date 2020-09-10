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РИА Новости
РИА Новости

Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ

Жителям четырех регионов в экспериментальном порядке начнут проводить газ бесплатно, пишут "Ведомости". В программе принимают участие Московская, Челябинская, Курганская и Тюменская области.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Модель социальной газификации может заработать в четырех регионах России

Регионами, где впервые будет опробована новая социальная концепция газификации Минэнерго – бесплатное подведение газа к каждому дому, – могут стать Московская, Челябинская, Курганская и Тюменская области. Сроки реализации программы пока не определены.
Ведомостивчера в 16:42
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Жителям четырех российских регионов проведут газ бесплатно. Среди них — Подмосковье

Телеканал 360°09:58
Lenta.ru

Россиянам начнут бесплатно проводить газ

Lenta.ru03:03
Газета.Ru

Жителям четырех регионов России начнут бесплатно проводить газ

Газета.Ru07:19
Znak.com

Названы четыре региона-пилота по бесплатной газификации. В трех завтра стартуют выборы

Znak.com06:00
Коммерсантъ

Концепцию социальной газификации могут опробовать в четырех регионах России

Коммерсантъ03:14
РИА Новости

Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ

РИА Новости09:25
Финмаркет

Новая социальная концепция газификации может заработать в четырех регионах

Финмаркет02:44

Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru04:37
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Постпред России выразил готовность изучить ситуацию с Навальным в ОЗХО

Ранее официальный представитель немецкого Минобороны Арне Коллатц-Йоханнсен заявил, что результаты исследования, согласно которым в биоматериалах Навального обнаружены следы яда из группы «Новичок», переданы в ОЗХО.
РБК09:55
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Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии

Межа Александр Горбаруков © ИА REGNUM По словам Кизима, сближение России и Белоруссии началось и, как считает посол Украины, в ближайшее время белорусский президент Александр Лукашенко приедет с визитом в Москву, где в том числе будут говорить об интеграции.
REGNUM08:41
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ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России

«Сегодня совет постановил продлить санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, ещё на шесть месяцев — до 15 марта 2021 года», — говорится в заявлении ЕС.
RT на русском10:32
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Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфакс07:10
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Глава района в Челябинской области заявил о нападении на него

"Заявление [о нападении] зарегистрировано, в настоящее время по данному факту проводится проверка", - сообщили в пресс-службе в ответ на вопрос о том, поступало ли от главы Кусинского района Юрия Лысякова заявление о нападении.
ТАСС07:35
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Кравцов и Родненков захотели вернуться в Белоруссию «ярко»

Представители Координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков заявили, что не намерены просить на Украине политического убежища и собираются в течение двух-трёх недель вернуться на родину.
News.ru10:10
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