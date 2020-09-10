Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ
Жителям четырех регионов в экспериментальном порядке начнут проводить газ бесплатно, пишут "Ведомости". В программе принимают участие Московская, Челябинская, Курганская и Тюменская области.В источнике
С чего всё началось
Модель социальной газификации может заработать в четырех регионах России
Регионами, где впервые будет опробована новая социальная концепция газификации Минэнерго – бесплатное подведение газа к каждому дому, – могут стать Московская, Челябинская, Курганская и Тюменская области. Сроки реализации программы пока не определены.
Ведомостивчера в 16:42
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