Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruЖителям провинции Хубэй запретили выходить из домов

Как пишет South China Morning Post, запрет выходить из домов распространился на всех жителей провинции, включая селян. Тех, кто нарушит приказ, могут задержать на 10 суток. Передвигающимся на машинах пригрозили задержаниями, штрафами в 500 юаней (около 5000 рублей) и лишением водительских прав.
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В китайской провинции Хубэй запретили движение транспорта

Коммерсантъ00:38

Домашний арест. Жителям провинции Хубэй,с которой началась эпидемия коронавируса, запретили выходить из домов

Фонтанка.Ру00:24

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ЭКДвчера в 16:05

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Жителям Хубэя запретили выходить из домов

Интерфакс00:04

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Ведомости00:21

В Хубэе ограничили движение транспорта и запретили жителям покидать дома

РБКвчера в 11:02
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Вылетевший из Уфы в Таиланд лайнер оказался в Москве

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В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбатальона

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В Следственном комитете России заявили, что охранник, впустивший убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, предстанет перед судом.
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РИА Новости 03:18
Общество

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Нефтяная компания требует компенсации ущерба от потери активов в Крыму на сумму $8 млрд.
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Британская газета The Times со ссылкой на военные источники сообщила о том, что Россия отправила сотрудников разведки в Ирландию, чтобы определить место подводных волоконно-оптических кабелей связи, соединяющих Европу и США.
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Аэроэкспресс сломался на подъезде к аэропорту Внуково

Движение аэроэкспрессов в сторону Внуково было задержано на час из-за поломки одного из них, сейчас движение уже восстановлено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
RT на русском 02:34
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В Саратовской области протестированы на коронавирус семеро вернувшихся из Китая

"Управлением организованы мероприятия по организации медицинского наблюдения за лицами, прибывающих в Саратовскую область после пребывания в Китае, их изоляции в случае возникновения признаков острой респираторной вирусной инфекции и лабораторного обследования", - резюмируют специалисты.
Взгляд-инфо 03:10
Экономика

Банкам могут дать доступ к данным ФНС

Чтобы корректнее определять размер дохода, регулятор предлагает разрешить банкам «использовать при определении величины среднемесячного дохода заемщика доходы, подтвержденные сведениями о выплатах, произведенных плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц, полученными из информационной системы ФНС».
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Общество

Роскомнадзор заблокировал два интернет-ресурса с базами данных россиян

Роскомнадзор заблокировал сайты phreaker.pro и dublikat.eu, которые продавали персональные данные россиян.
Газета.Ru 03:29
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В Петербурге трубоукладчик изнасиловал инженера

Московский Комсомолец 02:00
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Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям разработать и представить на утверждение программы развития проблемных территорий.
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Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
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Мужчина напал с ножом на прихожан в храме Святителя Николая в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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По Сети уже давно гуляет та или иная информация о новом поколении внедорожника УАЗ «Патриот», но окончательной ясности, каким в итоге будет автомобиль, и когда он появится в продаже, до сих пор нет.
АвтоВзгляд 03:24
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В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

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Биатлон

Й. Бё отреагировал на критику со стороны российских болельщиков

Третье место досталось нашему соотечественнику Александру Логинову. Ранее ГЛАС сообщал о словах Т. Бё про российских болельщиков.
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В ЦБ рассказали, кому чаще всего звонят мошенники

Замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артём Сычёв рассказал в беседе с «Российской газетой», что чаще всего мошенники звонят экономически активному населению в возрасте от 28 и до 55 лет.
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В Петербурге подан иск к ещё одной сбежавшей из больницы пациентке

В Санкт-Петербурге Роспотребнадзор пытается в судебном порядке вернуть на карантин ещё одну сбежавшую из больницы имени Боткина пациенту, госпитализированную в медучреждение с подозрением на коронавирус.
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22 квартиры нашли у замначальника ГИБДД по Воронежской области

Общая стоимость недвижимости составляет 50 млн рублей, рассказали прокуроры.
RuNews24.ru 14 февраля в 13:48
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Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
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Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
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Общество

Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Российская газета вчера в 20:27
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