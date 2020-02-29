Происшествия

Lenta.ruLenta.ruЖителям российского села показали на Масленицу гей-порно

Гей-порно показали жителям села Михайловка на здании районной администрации Михайловского района Приморья во время празднования Масленицы. Об этом сообщает «Восток-Медиа» в субботу, 29 февраля.
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В Приморье во время масленичных гуляний на уличном экране показали порноролик

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Жителям российского села показали на Масленицу гей-порно

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Сохранит ли должность глава Михайловского района Приморья после «жаркой» Масленицы?

Восток-Медиа02:52

Власти Михайловского района прокомментировали инцидент с гей-порно на празднике Масленицы

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Всего в автобусе ехали 29 человек — 26 детей и три тренера.
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Постепенно Northrop Grumman планирует вывести на орбиту флот ремонтных аппаратов, которые не только продлят срок службы спутников, но и займутся дозаправкой, техобслуживанием и роботизированной сборкой в космосе.
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В Санкт-Петербурге у станции метро «Горьковская» начался марш памяти Бориса Немцова.
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Число больных коронавирусом в мире превысило 85 тысяч

К утру субботы 29 февраля количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 85 153 человек.
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Роспотребнадзор призвал россиян сократить поездки за границу

Роспотребнадзор призывает россиян отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом.
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Прототип разрабатываемого космического корабля Starship был уничтожен при взрыве в ходе испытаний на площадке американской компании SpaceX в штате Техас.
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США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии

Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
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Телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла причины расставания с Сергеем Лазаревым в 2012 году.
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Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
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Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
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В «Урале» упрекнули «Уральские авиалинии» за контракт со «Спартаком» Руководство «шмелей» назвало решение перевозчика непатриотичным по отношению ко всей Свердловской области.
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Чемпион мира в составе сборной Финляндии голкипер "Адмирала" Юхо Олкинуора объявил о том, что он покидает клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из Владивостока.
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Ситуация в России В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
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Киевское «Динамо» в матче с двумя удалениями проиграло «Днепру-1», Супряга сделал хет-трик за 19 минут

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В комментариях многие отметили, что не ожидали увидеть Элджея без линз и теперь не удивятся, если он вдруг даст интервью.
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