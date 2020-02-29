Происшествия
Lenta.ruЖителям российского села показали на Масленицу гей-порно
Гей-порно показали жителям села Михайловка на здании районной администрации Михайловского района Приморья во время празднования Масленицы. Об этом сообщает «Восток-Медиа» в субботу, 29 февраля.
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Происшествия
В ДТП с автобусом под Ульяновском пострадали девять детей
Всего в автобусе ехали 29 человек — 26 детей и три тренера.
Кино
В сети появились постеры экранизации Monster Hunter с Миллой Йовович
Происшествия
На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус
Пассажир с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявлен на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва-Пекин, у находившихся на борту граждан РФ симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
Космос
Впервые на орбите прошла автономная стыковка двух спутников
Постепенно Northrop Grumman планирует вывести на орбиту флот ремонтных аппаратов, которые не только продлят срок службы спутников, но и займутся дозаправкой, техобслуживанием и роботизированной сборкой в космосе.
Происшествия
В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ
Лжесотрудник ФСБ, предлагавший за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры республики, задержан в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
Общество
В Санкт-Петербурге проходит марш памяти Бориса Немцова
В Санкт-Петербурге у станции метро «Горьковская» начался марш памяти Бориса Немцова.
Общество
Число больных коронавирусом в мире превысило 85 тысяч
К утру субботы 29 февраля количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 85 153 человек.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян сократить поездки за границу
Роспотребнадзор призывает россиян отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом.
Происшествия
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Космос
Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался в ходе испытаний
Прототип разрабатываемого космического корабля Starship был уничтожен при взрыве в ходе испытаний на площадке американской компании SpaceX в штате Техас.
Армия и оружие
США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии
Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
Единоборства
Александр Емельяненко показал, как будет бить Магу Исмаилова
Популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко наглядно показал, что будет происходить в клетке с Магомедом Исмаиловым, когда тот выйдет против него на бой.
Шоу-бизнес
Кудрявцева призналась, почему рассталась с Лазаревым
Телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла причины расставания с Сергеем Лазаревым в 2012 году.
Политика
Украина не станет праздновать День Победы 9 мая
Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Общество
Женевский автосалон отменен из-за коронавируса
Игры
Авторы Baldur’s Gate 3 показали дебютный геймплей
Студия PAX East 2020 в рамках выставки PAX East 2020 поделилась подробностями Baldur’s Gate 3 и показала вступительный ролик и дебютный геймплей ролевой игры.
Биатлон
Президент СБР проведет встречу с руководством IBU по делу Логинова
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев проведет встречу с руководством Международного союза биатлонистов (IBU) по делу российского спортсмена Александра Логинова, сообщает ТАСС.
Футбол
В «Урале» упрекнули «Уральские авиалинии» за контракт со «Спартаком»
В «Урале» упрекнули «Уральские авиалинии» за контракт со «Спартаком» Руководство «шмелей» назвало решение перевозчика непатриотичным по отношению ко всей Свердловской области.
Хоккей
Финский вратарь Олкинуора объявил, что покинет клуб КХЛ «Адмирал»
Чемпион мира в составе сборной Финляндии голкипер "Адмирала" Юхо Олкинуора объявил о том, что он покидает клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из Владивостока.
Здоровье
ВОЗ посоветовала носить медицинские маски только больным и врачам
Язаревич подчеркнул, что польза от ношения маски обычными людьми в попытке не заразиться не доказана.
Здоровье
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 29 февраля
Ситуация в России В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
Футбол
Киевское «Динамо» в матче с двумя удалениями проиграло «Днепру-1», Супряга сделал хет-трик за 19 минут
В первом матче 20-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» гостило у «Днепра-1».
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Авто
В России представили обновленный Hyundai Solaris
Как сообщает ToDay News Ufa, компания Hyundai наконец-то назвала стоимость нового рейстайлингового автомобиля Hyundai Solaris.
Общество
В России предлагают ликвидировать Пенсионный фонд
Предлагается поэтапная ликвидация отделений ПФР по мере расширения услуг на портале Госуслуг и расширения офисов МФЦ по регионам.
Шоу-бизнес
Рэпер Элджей показал свои глаза без белых линз
В комментариях многие отметили, что не ожидали увидеть Элджея без линз и теперь не удивятся, если он вдруг даст интервью.