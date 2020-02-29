Происшествия

Lenta.ruLenta.ruЖителям российского села показали на Масленицу гей-порно

Гей-порно показали жителям села Михайловка на здании районной администрации Михайловского района Приморья во время празднования Масленицы. Об этом сообщает «Восток-Медиа» в субботу, 29 февраля.
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Жителям российского села показали на Масленицу гей-порно

Lenta.ru04:00

Власти Михайловского района прокомментировали инцидент с гей-порно на празднике Масленицы

PrimaMedia.ru01:23

В Приморье во время Масленицы на здании администрации показали порно

Znak.com03:05

В Приморье во время масленичных гуляний на уличном экране показали порноролик

Газета.Ru03:02

«Это была уже кульминация праздника»: замглавы Михайловского района о порно-ролике на Масленицу

КП - Владивосток03:08

Сохранит ли должность глава Михайловского района Приморья после «жаркой» Масленицы?

Восток-Медиа02:52

Жителям Приморья на Масленицу показали порнофильм

Московский Комсомолец03:23
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Лавров сообщил о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайиип Эрдоган провели телефонный разговор.
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Главного редактора RTVI Алексея Пивоварова не пустили на Украину

Главного редактора телеканала RTVI и автора Youtube-канала "Редакция" Алексея Пивоварова не пустили на Украину.
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Политика

Турция открыла границы с ЕС для сирийских беженцев

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Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях

Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе.
Вести.Ru 05:26
Технологии

На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google

Стало известно, какими приложениями компания Huawei планирует заменить продукты корпорации Google на своих смартфонах и устройствах дочерней компании Honor.
Piter.tv 05:58
Общество

В Москве проходит марш памяти Бориса Немцова

В центре Москвы на Страстном бульваре начался марш памяти Бориса Немцова. Согласованное с властями шествие пройдет до проспекта Сахарова.
Коммерсантъ 06:07
Происшествия

Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех

В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.
ТАСС 02:01
Армия и оружие

США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии

Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
Наша версия 04:50
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендует гражданам России не ездить за границу

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова рекомендует согражданам максимально сократить свои поездки за рубеж в качестве одной из мер защиты от коронавируса Covid-2019.
REGNUM 02:24
Армия и оружие

Cирийская армия продолжила теснить турецких боевиков

Анкара продолжает требовать от террористических группировок более значимых побед, чем взятие Серакиба.
Мир новостей 01:39
Происшествия

На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус

Пассажир с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявлен на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва-Пекин, у находившихся на борту граждан РФ симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
РИА Новости 04:58
Биатлон

Россиянин Елисеев выиграл спринт на чемпионате Европы

Газета.Ru 05:51
Футбол

Серия А перенесла матч «Ювентус» — «Интер» на 13 мая

Итальянская Серия А перенесла пять матчей 26-го тура чемпионата страны из-за коронавируса, включая поединок «Ювентус» — «Интер».
RT на русском 06:27
Происшествия

Три ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском

Трое детей пострадали в результате аварии с участием автобуса под Ульяновском.
Газета.Ru 01:07
Единоборства

Александр Емельяненко пообещал «аккуратно» нокаутировать Исмаилова

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обратился к своему будущему оппоненту Магомеду Исмаилову.
RT на русском 05:58
Армия и оружие

Сатановский напомнил Турции о последствиях войн с Россией

Джашин напомнил, что Турция уже 16 раз за свою историю вела войны с Россией.
RuNews24.ru 01:37
Спорт

Непряева показала шестой результат на этапе Кубка мира в Лахти

Российская лыжница Наталья Непряева показала шестой результат в гонке на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти.
Газета.Ru 06:17
Общество

Пять депутатов иранского парламента заразились коронавирусом

Пять депутатов парламента Ирана заразились новым типом коронавируса. Состояние их здоровья оценивается как средней тяжести.
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Футбол

Азмун из-за болезни пропустит матч «Зенита» с «Локомотивом»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не сможет помочь команде в матче 20-го тура РПЛ с «Локомотивом», который состоится сегодня, 29 февраля, в Санкт-Петербурге.
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Музыка

Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone

Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.
Время Пресс вчера в 08:30
Происшествия

На Урале второклассник умер во время урока

В Магнитогорске во время урока умер ученик второго класса.
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Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Известия вчера в 10:24
Происшествия

В Москве проверяют сообщения о «минировании» вокзалов и аэропортов

Правоохранительные органы проверяют все девять железнодорожных вокзалов Москвы, аэропорты Шереметьево и Внуково и телецентр «Останкино» после поступления анонимных сообщений об угрозах взрыва.
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Наука

Нарколог Василий Шуров назвал эффективный способ бросить курить

Российский нарколог Василий Шуров назвал эффективные способы бросить курить, пишет информационное агентство «Невские новости».
Известия Мордовии вчера в 06:19
Кино

Стало известно, кто сыграет Весемира в новом сезоне «Ведьмака»

Стало известно, кто исполнит важную роль во втором сезоне сериала "Ведьмак" от сервиса Netflix.
Piter.tv 06:10
Общество

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Известия 27 февраля в 22:01
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

Правительство ранее пересмотрело прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год в сторону укрепления — до 63,9 руб. за доллар с 65,7 руб.
РБК 27 февраля в 04:36
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Митрополит Онуфрий возглавил крупнейшее собрание верующих в Черногории

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Общество

FIA и Ferrari заключили соглашение

F1news.ru вчера в 12:40
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В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом

В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
РБК 00:26
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