Происшествия
Lenta.ruЖителям российского села показали на Масленицу гей-порно
Гей-порно показали жителям села Михайловка на здании районной администрации Михайловского района Приморья во время празднования Масленицы. Об этом сообщает «Восток-Медиа» в субботу, 29 февраля.
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Политика
Лавров сообщил о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайиип Эрдоган провели телефонный разговор.
Политика
Главного редактора RTVI Алексея Пивоварова не пустили на Украину
Главного редактора телеканала RTVI и автора Youtube-канала "Редакция" Алексея Пивоварова не пустили на Украину.
Политика
Турция открыла границы с ЕС для сирийских беженцев
Космос
Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях
Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе.
Технологии
На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google
Стало известно, какими приложениями компания Huawei планирует заменить продукты корпорации Google на своих смартфонах и устройствах дочерней компании Honor.
Общество
В Москве проходит марш памяти Бориса Немцова
В центре Москвы на Страстном бульваре начался марш памяти Бориса Немцова. Согласованное с властями шествие пройдет до проспекта Сахарова.
Происшествия
Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех
В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.
Армия и оружие
США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии
Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендует гражданам России не ездить за границу
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова рекомендует согражданам максимально сократить свои поездки за рубеж в качестве одной из мер защиты от коронавируса Covid-2019.
Армия и оружие
Cирийская армия продолжила теснить турецких боевиков
Анкара продолжает требовать от террористических группировок более значимых побед, чем взятие Серакиба.
Происшествия
На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус
Пассажир с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявлен на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва-Пекин, у находившихся на борту граждан РФ симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
Биатлон
Россиянин Елисеев выиграл спринт на чемпионате Европы
Футбол
Серия А перенесла матч «Ювентус» — «Интер» на 13 мая
Итальянская Серия А перенесла пять матчей 26-го тура чемпионата страны из-за коронавируса, включая поединок «Ювентус» — «Интер».
Происшествия
Три ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском
Трое детей пострадали в результате аварии с участием автобуса под Ульяновском.
Единоборства
Александр Емельяненко пообещал «аккуратно» нокаутировать Исмаилова
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обратился к своему будущему оппоненту Магомеду Исмаилову.
Армия и оружие
Сатановский напомнил Турции о последствиях войн с Россией
Джашин напомнил, что Турция уже 16 раз за свою историю вела войны с Россией.
Спорт
Непряева показала шестой результат на этапе Кубка мира в Лахти
Российская лыжница Наталья Непряева показала шестой результат в гонке на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти.
Общество
Пять депутатов иранского парламента заразились коронавирусом
Пять депутатов парламента Ирана заразились новым типом коронавируса. Состояние их здоровья оценивается как средней тяжести.
Футбол
Азмун из-за болезни пропустит матч «Зенита» с «Локомотивом»
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не сможет помочь команде в матче 20-го тура РПЛ с «Локомотивом», который состоится сегодня, 29 февраля, в Санкт-Петербурге.
Музыка
Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone
Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.
Происшествия
На Урале второклассник умер во время урока
В Магнитогорске во время урока умер ученик второго класса.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Происшествия
В Москве проверяют сообщения о «минировании» вокзалов и аэропортов
Правоохранительные органы проверяют все девять железнодорожных вокзалов Москвы, аэропорты Шереметьево и Внуково и телецентр «Останкино» после поступления анонимных сообщений об угрозах взрыва.
Наука
Нарколог Василий Шуров назвал эффективный способ бросить курить
Российский нарколог Василий Шуров назвал эффективные способы бросить курить, пишет информационное агентство «Невские новости».
Кино
Стало известно, кто сыграет Весемира в новом сезоне «Ведьмака»
Стало известно, кто исполнит важную роль во втором сезоне сериала "Ведьмак" от сервиса Netflix.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
Правительство ранее пересмотрело прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год в сторону укрепления — до 63,9 руб. за доллар с 65,7 руб.
Общество
FIA и Ferrari заключили соглашение
Происшествия
В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом
В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.