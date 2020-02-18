Законопроект может быть принят Госдумой до конца весенней сессии и позволит более эффективно управлять рисками наших граждан, претендующих на потребительские кредиты, за счёт более точного и быстрого расчёта их доходов.

с чего всё началось

Скорее всего, таким клиентам откажут в выдаче кредита или процентная ставка из-за рисков банка будет выше. Мера в том числе будет стимулировать россиян получать белые зарплаты.

Жителей с "серой" зарплатой могут лишить возможности получать кредиты в банке. Об этом в интервью рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В Госдуму внесён законопроект, который разрешит банкам пользоваться данными Налоговой службы о заёмщиках.

Жителям с «серой» зарплатой могут начать отказывать в выдаче кредитов

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