Экономика

9111.ru9111.ruРоссиянам с серыми зарплатами запретят брать кредиты

Россияне, получающие серую заработную плату, могут столкнуться с проблемой. Банки либо будут отказывать в выдаче кредита, либо предлагать более высокую процентную ставку.
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Анатолий Аксаков
Скорее всего, таким клиентам откажут в выдаче кредита или процентная ставка из-за рисков банка будет выше. Мера в том числе будет стимулировать россиян получать белые зарплаты.
— Анатолий Аксаков, российский политикВести.Ru 04:07
с чего всё началось

Кредиты для тех, кто получает серые зарплаты, станут недоступны

Законопроект может быть принят Госдумой до конца весенней сессии и позволит более эффективно управлять рисками наших граждан, претендующих на потребительские кредиты, за счёт более точного и быстрого расчёта их доходов.
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