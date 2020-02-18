Экономика
9111.ruРоссиянам с серыми зарплатами запретят брать кредиты
Россияне, получающие серую заработную плату, могут столкнуться с проблемой. Банки либо будут отказывать в выдаче кредита, либо предлагать более высокую процентную ставку.
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Скорее всего, таким клиентам откажут в выдаче кредита или процентная ставка из-за рисков банка будет выше. Мера в том числе будет стимулировать россиян получать белые зарплаты.
— Анатолий Аксаков, российский политикВести.Ru 04:07
с чего всё началось
Законопроект может быть принят Госдумой до конца весенней сессии и позволит более эффективно управлять рисками наших граждан, претендующих на потребительские кредиты, за счёт более точного и быстрого расчёта их доходов.Парламентская газетавчера в 06:04
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Доступ банков к данным ФНС о заёмщиках снизит число серых зарплат, заявил Аксаков
Парламентская газетавчера в 06:26
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