Экономика
Онлайн Тамбов.руЖителям с «серой» зарплатой могут начать отказывать в выдаче кредитов
Жителей с "серой" зарплатой могут лишить возможности получать кредиты в банке. Об этом в интервью рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В Госдуму внесён законопроект, который разрешит банкам пользоваться данными Налоговой службы о заёмщиках.
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Скорее всего, таким клиентам откажут в выдаче кредита или процентная ставка из-за рисков банка будет выше. Мера в том числе будет стимулировать россиян получать белые зарплаты.
— Анатолий Аксаков, российский политикВести.Ru 04:07
с чего всё началось
Законопроект может быть принят Госдумой до конца весенней сессии и позволит более эффективно управлять рисками наших граждан, претендующих на потребительские кредиты, за счёт более точного и быстрого расчёта их доходов.Парламентская газетавчера в 06:04
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Доступ банков к данным ФНС о заёмщиках снизит число серых зарплат, заявил Аксаков
Парламентская газетавчера в 06:26
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