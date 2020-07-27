Общество
РИА НовостиЖителям юга ЦФО не рекомендовали загорать на предстоящей неделе
Жителям южных регионов Центральной России на предстоящей неделе лучше не загорать из-за активного солнца, а живущим в Архангельской и Мурманской областях, наоборот, стоит больше быть на воздухе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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с чего всё началось
Опасное ультрафиолетовое излучение прогнозируется в Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, республике Адыгея и Забайкалье в ближайшие три дня.ТАССвчера в 17:09
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Метеорологи предупредили об «опасном солнце» в некоторых регионах России
Комсомольская правдавчера в 17:43
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Политика
Генконсульство США в китайском Чэнду официально закрыто
Генеральное консульство США в административном центре китайской провинции Сычуань городе Чэнду официально прекратило работу, сообщил МИД КНР в понедельник.
Интерфакс вчера в 23:52
Космос
Ученые впервые зафиксировали движение гигантских дюн на Марсе
Международные ученые впервые зафиксировали движение огромных песчаных дюн на Марсе.
Дни24 25 июля в 02:55
Здоровье
Специалисты предупредили, какое мясо нельзя использовать для шашлыка
Специалисты рассказали, какое мясо не стоит покупать для шашлыка, чтобы не навредить организму.
Народные новости вчера в 13:18
Политика
Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.
Интерфакс вчера в 22:44
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд за тройскую унцию
В последний раз стоимость золота находилась выше уровня в $1910 за тройскую унцию в сентябре 2011 года — тогда за унцию давали $1923,7.
РБК вчера в 22:01
Общество
В Кузбассе выявили 68 новых носителей коронавируса
Кемерово, 24 июля 2020, 07:42 — REGNUM В Кемеровской области за минувшие сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 24 июля в 00:42
Политика
В Совфеде оценили разговор Путина с Зеленским
Декларируя тезис о безальтернативности Минских соглашений, президент Украины Владимир Зеленский делает всё, чтобы их не выполнять.
Известия вчера в 13:42
Футбол
Сарри стал самым возрастным тренером, выигравшим чемпионат Италии
Советский спорт вчера в 18:02
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс 24 июля в 06:45
Кино
В Париже скончалась актриса Оливия де Хэвилленд
Париж, 26 июля 2020, 19:43 — REGNUM В Париже на 105-м году жизни скончалась актриса Оливия де Хэвилленд.
REGNUM вчера в 12:43
Армия и оружие
В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
Позже в штабе операции объединенных сил Украины заявили, что ведется подготовка к перемирию и с 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.
РИА Новости вчера в 18:23
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
Космос
В созвездии Дракона «родилась» уникальная сверхновая
Объект, находящийся в созвездии Дракона, по мнению ученых, образовался в результате столкновения белого карлика и обычной звезды, передает tvbrics.com со ссылкой на Astrophysical Journal.
TV BRICS вчера в 12:26
Гаджеты
Asus выпустила первый в мире смартфон со 160-герцевым экраном
На момент анонса Asus ROG Phone 3, который состоялся на прошлой неделе, было объявлено, что устройство получило экран AMOLED диагональю 6,59 дюйма разрешением 2340 x 1080 пикселей с частотой обновления изображения 144 Гц.
iXBT.com 00:20
Экономика
Уровень безработицы в регионах РФ вырос на 30%
По итогам второго квартала этого года, который прошел в условиях самоизоляции из-за коронавируса, уровень безработицы в российских регионах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 30%.
URA.Ru вчера в 21:52
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание
Специалисты провели исследование и выяснили, что при наличии диабета заболевшие коронавирусом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как COVID-19 у них протекает тяжелее и, по сравнению с пациентами без диабета, они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.
Известия вчера в 17:51
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Происшествия
Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео
Lenta.ru вчера в 23:01
Происшествия
Экс-заммэра Якутска приговорили к четырем годам колонии
РИА Новости 00:02
Здоровье
14 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай
Общее число больных приближается к полутора тысячам За прошедшие сутки в Республике Алтай выявлено 14 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб.
АМИТЕЛ вчера в 22:30
Политика
Кедми считает, что Китай никогда не сможет стать угрозой для России
Военно-политический эксперт из Израиля, экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми утверждает, что Китай никогда не будет представлять угрозу для России, даже если США перестанут быть мировой державой.
Shraibikus News вчера в 13:30
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru вчера в 13:57
Экономика
Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 25 июля в 03:39
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru вчера в 11:40
Происшествия
Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск
По словам Леоненко, Белойвана планируют объявить в международный розыск.
Lenta.ru вчера в 22:49
Гаджеты
Слух: в марте следующего года выйдет iPhone 12e ценой $550
Судя по последним данным, Apple представит смартфоны iPhone 12 в начале сентября, а вот следующие iPhone могут выйти уже в марте 2021 года.
iXBT.com вчера в 15:51
Авто
Раскрыта цена на новый седан Kia K5 для России
В России новый седан KIA K5, который пришел на смену модели Optima, поступит в продажу в 7 вариантах исполнения, сообщает портал «АвтоВзгляд» ссылаясь на собственные источники. накануне стала известна стоимость одной из комплектаций новинки.
Тарантас Ньюс 00:35
Общество
Выплату до 24 тысяч подготовили в ПФР некоторым категориям россиян
Если гражданин перечислил на счет своей накопительной пенсии сумму от 2 до 12 тысяч рублей, то сможет рассчитывать на получение удвоенной суммы.
Политика Сегодня вчера в 10:44
Общество
В КНДР сообщили о первом случае подозрения на заражение коронавирусом
РИА Новости 25 июля в 17:46