Коронавирус
Красная веснаАксёнов потребовал возбудить уголовное дело за заражение коронавирусом
Первое уголовное дело за инфицирование другого человека коронавирусом предложил завести глава Крыма Сергей Аксёнов 29 марта в ходе ежедневного совещания по ситуации с коронавирусом в регионе.
Читать в источнике
Оценить162
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 09:18, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал родителям не выпускать детей на улицу
Детям следует исключить контакты с окружающими на время пандемии коронавируса, рекомендовали родителям в Роспотребнадзоре.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Культура
Знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался
Один из самых знаменитых дирижеров и композиторов последних десятилетий Кшиштоф Пендерецкий скончался в возрасте 86 лет, пишет РИА Новости.
Общество
Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
Валентин Горбунов, который до марта 2020 года являлся председателем Мосгоризбиркома, скончался на 67-м году жизни в воскресенье, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Общество
К ИВЛ в Москве подключены почти 40 процентов пациентов младше 40
Возраст почти 40 процентов пациентов, которые находятся в московских больницах и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), меньше 40 лет, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Политика
Назначен новый глава Роскомнадзора
Новым главой Роскомнадзора назначен бывший начальник Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации президента Андрей Липов.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Общество
Захарова призвала граждан РФ за рубежом уважать свою страну и народ
Москва, 29 марта 2020, 15:18 — REGNUM О просьбах состоятельных граждан России, проживающих за рубежом, которые массово просят эвакуировать их на родину, рассказала 29 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Facebook.
Политика
Источник в МИД России оценил обвинения США в адрес КНР по коронавирусу
Обвинительный тон заявлений представителей США в адрес Китая в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 вызывает в России недоумение.
Общество
Четыре пациента с коронавирусом скончались за сутки в России
В России за сутки скончались четыре пациента с диагнозом "коронавирусная инфекция".
Кино
Съемки «Доктора Стрэнджа» начнутся по графику
По данным портала Variety, уже в начале лета начнутся съемки второй части фильма «Доктор Стрэндж».
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта
Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек.
Происшествия
Под медицинским наблюдением остаются почти 4 тысячи жителей Дона
За весь период медицинским наблюдением в Ростовской области охвачены 4631 человек.
Общество
В России зафиксировано более 1,5 тысячи случаев заражения COVID-19
В России за сутки выявлено 270 новых случаев заражения COVID-19, в результате чего общее количество заражённых в стране перешагнуло отметку в 1,5 тыс. человек, более тысячи из них — в Москве.
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Общество
Путин поручил подготовить поправки о кредитных каникулах граждан
Президент России Владимир Путин поручил Правительству совместно с Центробанком подготовить законопроект о кредитных каникулах граждан и индивидуальных предпринимателей.
Происшествия
В Иркутске выявили первый случай заражения коронавирусом
Первый официальный случай коронавирусной инфекции подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, сообщает пресс-служба правительства региона.
Здоровье
Подсчитано возможное количество смертей от коронавируса в мире
Оценив потенциальный масштаб пандемии, ученые пришли к выводу о том, что без мер противодействия эпидемии вспышка COVID-19 привела бы к заражению семи миллиардов человек и к 40 миллионам смертей в 2020 году.
Общество
Въезд в Апатиты и Кировск временно ограничили из-за коронавируса
Мурманск, 29 марта 2020, 09:31 — REGNUM Власти Мурманской области в качестве мер против распространения нового коронавируса временно ограничили въезд в Апатиты и Кировск.
Экономика
Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов
Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
Экономика
Минпромторг оценил текущий уровень сокращений в потребсекторе в 20%
В текущих условиях у компаний из-за падения оборотов на 50–80% в зависимости от региона наступил кассовый разрыв, а значит, невозможность работы и уплаты налогов.
Общество
В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ
В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
Общество
Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей
«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
Экономика
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
Футбол
Во Франции телеканал перепутал Месси и его иранского двойника
Французский телеканал M6 перепутал нападающего и капитана испанского футбольного клуба «Барселона» Лионеля Месси и его иранского двойника Резу Парастеша.