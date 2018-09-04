Коронавирус

Красная веснаКрасная веснаАксёнов потребовал возбудить уголовное дело за заражение коронавирусом

Первое уголовное дело за инфицирование другого человека коронавирусом предложил завести глава Крыма Сергей Аксёнов 29 марта в ходе ежедневного совещания по ситуации с коронавирусом в регионе.
Читать в источнике
Комментировать125

Подробнее о событии

Глава Крыма призвал возбудить дело против нарушителя с коронавирусом

RT на русском05:04

Аксенов попросил возбудить первое дело за заражение коронавирусом

РИА Новости04:50

Крымчанин с коронавирусом заразил сотрудника медцентра, ему грозит уголовное дело

ИА Крыминформ03:30

Аксенов инициировал возбуждение уголовного дела из-за заражения коронавирусом в Крыму

ТАСС04:03

Аксёнов потребовал возбудить уголовное дело на гражданина, нарушившего режим самоизоляции

Крым 2403:53

На крымчанина, заразившего другого человека, хотят завести уголовное дело

КИА03:37

Аксенову советуют запретить хорошие прогнозы погоды на ТВ

Аргументы неделi. Крым05:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 09:18, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал родителям не выпускать детей на улицу

Детям следует исключить контакты с окружающими на время пандемии коронавируса, рекомендовали родителям в Роспотребнадзоре.
Взгляд.ру вчера в 01:44
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Культура

Знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался

Один из самых знаменитых дирижеров и композиторов последних десятилетий Кшиштоф Пендерецкий скончался в возрасте 86 лет, пишет РИА Новости.
Aobe.ru 08:54
Общество

Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Валентин Горбунов, который до марта 2020 года являлся председателем Мосгоризбиркома, скончался на 67-м году жизни в воскресенье, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Интерфакс 08:16
Общество

К ИВЛ в Москве подключены почти 40 процентов пациентов младше 40

Возраст почти 40 процентов пациентов, которые находятся в московских больницах и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), меньше 40 лет, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Вести.Ru 08:23
Политика

Назначен новый глава Роскомнадзора

Новым главой Роскомнадзора назначен бывший начальник Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации президента Андрей Липов.
Известия 09:02
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Шоу-бизнес

Бывший муж заставлял Наталию Гулькину делать аборты

Bimru.ru 03:36
Общество

Захарова призвала граждан РФ за рубежом уважать свою страну и народ

Москва, 29 марта 2020, 15:18 — REGNUM О просьбах состоятельных граждан России, проживающих за рубежом, которые массово просят эвакуировать их на родину, рассказала 29 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Facebook.
REGNUM 08:18
Политика

Источник в МИД России оценил обвинения США в адрес КНР по коронавирусу

Обвинительный тон заявлений представителей США в адрес Китая в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 вызывает в России недоумение.
RT на русском 07:15
Общество

Четыре пациента с коронавирусом скончались за сутки в России

В России за сутки скончались четыре пациента с диагнозом "коронавирусная инфекция".
АТВмедиа 08:00
Политика

Песков объяснил, почему Путин принял решение поехать в Коммунарку

REGNUM 08:41
Кино

Съемки «Доктора Стрэнджа» начнутся по графику

По данным портала Variety, уже в начале лета начнутся съемки второй части фильма «Доктор Стрэндж».
RuNews24.ru 27 марта в 06:38
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области

ТАСС 07:29
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта

Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек.
РБК 05:30
Происшествия

Под медицинским наблюдением остаются почти 4 тысячи жителей Дона

За весь период медицинским наблюдением в Ростовской области охвачены 4631 человек.
Правительство Ростовской области вчера в 04:43
Общество

В России зафиксировано более 1,5 тысячи случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено 270 новых случаев заражения COVID-19, в результате чего общее количество заражённых в стране перешагнуло отметку в 1,5 тыс. человек, более тысячи из них — в Москве.
RT на русском 08:24
Авто

Nissan Altima стал пикапом, просто потому что американцы любят пикапы

CARakoom.com 06:18
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Общество

Путин поручил подготовить поправки о кредитных каникулах граждан

Президент России Владимир Путин поручил Правительству совместно с Центробанком подготовить законопроект о кредитных каникулах граждан и индивидуальных предпринимателей.
Парламентская газета 04:31
Происшествия

В Иркутске выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый официальный случай коронавирусной инфекции подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 20:01
Здоровье

Подсчитано возможное количество смертей от коронавируса в мире

Оценив потенциальный масштаб пандемии, ученые пришли к выводу о том, что без мер противодействия эпидемии вспышка COVID-19 привела бы к заражению семи миллиардов человек и к 40 миллионам смертей в 2020 году.
Российская газета 08:16
Общество

Въезд в Апатиты и Кировск временно ограничили из-за коронавируса

Мурманск, 29 марта 2020, 09:31 — REGNUM Власти Мурманской области в качестве мер против распространения нового коронавируса временно ограничили въезд в Апатиты и Кировск.
REGNUM 02:31
Экономика

Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов

Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
РИА Новости 01:00
Экономика

Минпромторг оценил текущий уровень сокращений в потребсекторе в 20%

В текущих условиях у компаний из-за падения оборотов на 50–80% в зависимости от региона наступил кассовый разрыв, а значит, невозможность работы и уплаты налогов.
РБК 08:45
Общество

В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ

В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
МонаВиста 07:17
Общество

Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК вчера в 09:29
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
РБК вчера в 05:43
Футбол

Во Франции телеканал перепутал Месси и его иранского двойника

Французский телеканал M6 перепутал нападающего и капитана испанского футбольного клуба «Барселона» Лионеля Месси и его иранского двойника Резу Парастеша.
RT на русском 07:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное