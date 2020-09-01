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Известия

Суд вынес приговор фигуранту дела о фотографии генерала Власова

Фигурант дела о фотографии генерала Власова на акции «Бессмертный полк» приговорен к 200 часам обязательных работ. Такое решение во вторник, 1 сентября, вынес Пермский краевой суд, передает телеканал РЕН ТВ.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Жителю Перми вынесли приговор за фото Власова в «Бессмертном полку»

Ранее следствие пришло к выводу, что 19-летний Симанов со своего компьютера отправил на онлайн-акцию "Бессмертный полк" фото генерала Андрея Власова, признанного в 1946 году изменником родины. Отмечалось, что мужчина знал о личности этого человека и действовал умышленно.
РИА Новости07:19
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Рифей-Пермь

В Перми вынесли приговор за фото Власова в «Бессмертном полку»

Рифей-Пермь07:42
ЗакC.Ру

Пермяка приговорили к 200 часам обязательных работ за фото Власова на сайте «Бессмертного полка»

ЗакC.Ру08:20
РИА Новости

Жителю Перми вынесли приговор за фото Власова в «Бессмертном полку»

РИА Новости07:19
Российская газета

Жителю Перми вынесли приговор за фото нациста в «Бессмертном полку»

Российская газета08:34
Новости Перми 59.ru

Пермяка осудили за фото генерала Власова на сайте «Бессмертного полка»

Новости Перми 59.ru06:42
НТВ

«Шутника» из Перми приговорили к обязательным работам за фото Власова

НТВ07:08
Properm.ru

Пермяка просят отправить на исправительные работы за размещения портрета изменника Родины Власова

Properm.ruвчера в 04:14

Гарик Харламов проводил 6-летнюю дочь от Кристины Асмус в первый класс

Пока Кристина Асмус занята на съемках нового шоу, их с Гариком Харламовым дочь Анастасия проводит время с отцом Надо сказать, что еще в июне Гарик и Кристина заявили, что будут и дальше продолжать заниматься совместным воспитанием их дочери Анастасии.
Вокруг ТВ05:34
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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МИД Дании вызвал посла России после инцидента с Су-27 над Балтикой

МИД Дании вызвал посла России в стране из-за инцидента с российским Су-27, который был поднят в воздух на перехват иностранных военных самолетов над Балтийским морем и якобы нарушил датские границы.
Известия13:01
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Генпрокуратура запросила у Германии результаты анализов Навального

В запросе надзорное ведомство просит немецких специалистов предоставить информацию по поводу того, какие лекарства применяются в ходе лечения политика, выявлены ли у него хронические заболевания, страдает ли он сахарным диабетом, а также каковы результаты биохимических исследований крови и мочи в момент поступления в клинику Charite.
РБК13:09
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Сын Цоя попросил Путина проверить фильм Учителя о своем отце

Сын лидера группы "Кино" Виктора Цоя Александр в открытом письме к президенту России Владимиру Путину попросил организовать проверку в отношении фильма режиссера Алексея Учителя "Цой", дав проекту негативную оценку.
Газета.Ru13:04
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Сокращение населения России в этом году поставит антирекорд за 14 лет

Согласно документу, который еще находится в процессе доработки, в этом году убыль населения в стране составит 159 тыс. человек – это худший показатель за последние 14 лет, однако в 2006-м цифры были значительно больше: минус 373,9 тыс. человек.
Газета.Ru09:04
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