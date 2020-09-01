Суд вынес приговор фигуранту дела о фотографии генерала Власова
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Фигурант дела о фотографии генерала Власова на акции «Бессмертный полк» приговорен к 200 часам обязательных работ. Такое решение во вторник, 1 сентября, вынес Пермский краевой суд, передает телеканал РЕН ТВ.В источнике
С чего всё началось
Жителю Перми вынесли приговор за фото Власова в «Бессмертном полку»
Ранее следствие пришло к выводу, что 19-летний Симанов со своего компьютера отправил на онлайн-акцию "Бессмертный полк" фото генерала Андрея Власова, признанного в 1946 году изменником родины. Отмечалось, что мужчина знал о личности этого человека и действовал умышленно.
РИА Новости07:19
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