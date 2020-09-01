Жителю Перми вынесли приговор за фото Власова в «Бессмертном полку»
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По решению Пермского краевого суда, 19-летний местный житель Даниил Симанов приговорен к 200 часам обязательных работ по обвинению в реабилитации нацизма, пишет РИА Новости. Следствие выяснило, что Симанов со своего компьютера отправил на онлайн-акцию "Бессмертный полк" фото генерала Андрея Власова.В источнике
С чего всё началось
Жителю Перми вынесли приговор за фото Власова в «Бессмертном полку»
Ранее следствие пришло к выводу, что 19-летний Симанов со своего компьютера отправил на онлайн-акцию "Бессмертный полк" фото генерала Андрея Власова, признанного в 1946 году изменником родины. Отмечалось, что мужчина знал о личности этого человека и действовал умышленно.
РИА Новости07:19
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