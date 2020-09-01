Жителю Перми вынесли приговор за фото Власова в «Бессмертном полку»

По решению Пермского краевого суда, 19-летний местный житель Даниил Симанов приговорен к 200 часам обязательных работ по обвинению в реабилитации нацизма, пишет РИА Новости. Следствие выяснило, что Симанов со своего компьютера отправил на онлайн-акцию "Бессмертный полк" фото генерала Андрея Власова.