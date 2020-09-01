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Жителю Перми вынесли приговор за фото Власова в «Бессмертном полку»

По решению Пермского краевого суда, 19-летний местный житель Даниил Симанов приговорен к 200 часам обязательных работ по обвинению в реабилитации нацизма, пишет РИА Новости. Следствие выяснило, что Симанов со своего компьютера отправил на онлайн-акцию "Бессмертный полк" фото генерала Андрея Власова.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Жителю Перми вынесли приговор за фото Власова в «Бессмертном полку»

Ранее следствие пришло к выводу, что 19-летний Симанов со своего компьютера отправил на онлайн-акцию "Бессмертный полк" фото генерала Андрея Власова, признанного в 1946 году изменником родины. Отмечалось, что мужчина знал о личности этого человека и действовал умышленно.
РИА Новости07:19
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Российская газета

Жителю Перми вынесли приговор за фото нациста в «Бессмертном полку»

Российская газета08:34
ЗакC.Ру

Пермяка приговорили к 200 часам обязательных работ за фото Власова на сайте «Бессмертного полка»

ЗакC.Ру08:20
НТВ

«Шутника» из Перми приговорили к обязательным работам за фото Власова

НТВ07:08
Рифей-Пермь

В Перми вынесли приговор за фото Власова в «Бессмертном полку»

Рифей-Пермь07:42
Новости Перми 59.ru

Пермяка осудили за фото генерала Власова на сайте «Бессмертного полка»

Новости Перми 59.ru06:42
РИА Новости

Жителю Перми вынесли приговор за фото Власова в «Бессмертном полку»

РИА Новости07:19
Properm.ru

Пермяка просят отправить на исправительные работы за размещения портрета изменника Родины Власова

Properm.ruвчера в 04:14

Вакцинация добровольцев от коронавируса в Москве начнется 5 сентября

Массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований российской вакцины начнется в Москве 5 сентября, сообщил «Интерфаксу» директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Вакцинация добровольцев от коронавируса в Москве начнется 5 сентября
Ведомости11:11
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Умер российский писатель Владислав Крапивин

Известно, что писатель проходил лечение в Свердловской областной клинической больнице №1. Напомним, что в середине июля 81-летнего Крапивина госпитализировали в Екатеринбурге с пневмонией, однако тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.
MedikForum.ru06:08
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Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом Neuralink

С помощью устройства, хирургически имплантированного в череп свиньи по имени Гертруда, Илон Маск продемонстрировал технологию своего стартапа Neuralink для создания цифровой связи между мозгом и компьютерами.
Astera30 августа в 01:46
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новостивчера в 20:16
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Reuters: США допускают новые санкции против России из-за Белоруссии

Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность введения новых санкций против России из-за ситуации в Белоруссии, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника администрации.
Газета.Ru11:57
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Лукашенко объяснил отказ пускать в страну главу белорусских католиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отказ пускать обратно в страну митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича объясняется не его вероисповеданием, а его политической деятельностью, сообщает БелТА.
РБК08:02
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