Жителю Перми вынесли приговор за фото Власова в «Бессмертном полку»
Смотрите также
Вокалист Little Big Илья Прусикин объявил о разводе с женой
Экс-замглавы Генштаба Арсланову предъявили новое обвинение
Тихановская заявила, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов
Kia начала продажи в России нового седана K5
Суд завершил исследование доказательств по делу о ДТП с Ефремовым
Первый российский тест-драйв Opel Grandland Х
На акциях протеста в Минске задержали несколько журналистов
Пугачева поразила фанатов «нарядом старшеклассницы»
Дело о халатности возбудили после пожара в заповеднике «Утриш»
Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью
В ООН заявили о 450 случаях пыток в Белоруссии и 6 пропавших без вести
Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом
Кучерова травмировал игрок «Бостона» в ходе матча НХЛ
Более 150 монахинь отказались уйти из захваченного монастыря на Урале
В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц
В Татарстане застрелили бизнесмена Деданина, ранее убившего грабителей
У Головина диагностирована травма подколенного сухожилия
Тихановская заявила, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов
Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября
ОМОН разогнал и задержал митингующих студентов в Минске
В Татарстане застрелили бизнесмена Деданина, ранее убившего грабителей
Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального
В ООН заявили о 450 случаях пыток в Белоруссии и 6 пропавших без вести
В Крыму пересохли питающие водохранилища основные реки
Белоруссия и Россия договорились возобновить транспортное сообщение
Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции
Сын Виктора Цоя опубликовал письмо Путину о запрете фильма Учителя
Пермский краевой суд приговорил местного жителя Даниила Симанова к 200 часам обязательных работ по обвинению в реабилитации нацизма, передает корреспондент РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
Жителю Перми вынесли приговор за фото Власова в «Бессмертном полку»
Ранее следствие пришло к выводу, что 19-летний Симанов со своего компьютера отправил на онлайн-акцию "Бессмертный полк" фото генерала Андрея Власова, признанного в 1946 году изменником родины. Отмечалось, что мужчина знал о личности этого человека и действовал умышленно.
РИА Новости07:19
Подробнее о событии