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РИА Новости
РИА Новости

Жителю Перми вынесли приговор за фото Власова в «Бессмертном полку»

Пермский краевой суд приговорил местного жителя Даниила Симанова к 200 часам обязательных работ по обвинению в реабилитации нацизма, передает корреспондент РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Жителю Перми вынесли приговор за фото Власова в «Бессмертном полку»

Ранее следствие пришло к выводу, что 19-летний Симанов со своего компьютера отправил на онлайн-акцию "Бессмертный полк" фото генерала Андрея Власова, признанного в 1946 году изменником родины. Отмечалось, что мужчина знал о личности этого человека и действовал умышленно.
РИА Новости07:19
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Российская газета

Жителю Перми вынесли приговор за фото нациста в «Бессмертном полку»

Российская газета08:34
Рифей-Пермь

В Перми вынесли приговор за фото Власова в «Бессмертном полку»

Рифей-Пермь07:42
РИА Новости

Жителю Перми вынесли приговор за фото Власова в «Бессмертном полку»

РИА Новости07:19
ЗакC.Ру

Пермяка приговорили к 200 часам обязательных работ за фото Власова на сайте «Бессмертного полка»

ЗакC.Ру08:20
Новости Перми 59.ru

Пермяка осудили за фото генерала Власова на сайте «Бессмертного полка»

Новости Перми 59.ru06:42
НТВ

«Шутника» из Перми приговорили к обязательным работам за фото Власова

НТВ07:08
Properm.ru

Пермяка просят отправить на исправительные работы за размещения портрета изменника Родины Власова

Properm.ruвчера в 04:14

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